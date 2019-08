El candidato presidencial argentino Alberto Fernández -que compite en la fórmula con la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner- aseguró que en Venezuela "no hay una dictadura pero sí un Gobierno autoritario". Sus dichos despertaron preocupación entre los venezolanos opositores al régimen de Maduro, que ven cómo el postulante con más chances de alcanzar el poder en Argentina no condena directamente al chavismo, acusado de graves violaciones a los derechos humanos por la comunidad internacional y la alta comisionada para los DDHH de la ONU, la ex presidente chilena Michelle Bachelet.