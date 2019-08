Varela, afirma El dictador y sus demonios, dice trabajar "para eliminar a las mafias de delincuentes que gobiernan impunemente en las cárceles" pero, al mismo tiempo, sostiene que no existen: "Para mí, dentro de los centros penitenciarios no hay pranes. Todos son privados de libertad. No reconozco el rango a ninguno". Cuatro años más tarde de esa declaración de 2013, anunció "que el gobierno venezolano había erradicado a los pranes de las cárceles".