Frente a semejante correlación de fuerzas, Guaidó debe recuperar la vertical y rediseñar su plan maestro contra Maduro. Pedro, el chofer del camión 9 que llevó a Infobae, no entendía el fracaso. "Yo pensé que hoy ganábamos", dijo con inocencia y ternura. Creyó en el discurso de su presidente electo, y ahora ya no sabe cómo seguir y en qué confiar. "Mañana (por hoy) me quedo todo el día en casa, que el camión lo maneje otro", adelantó.