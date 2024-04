Candidata de Movimiento Ciudadano en CDMX recibe tocamientos indebidos en mitin de Álvarez Máynez

Un video tomado por los asistentes captó el momento exacto del tocamiento. Foto: Captura de pantalla

Nos encontramos a poco más de un mes de que los mexicanos salgan a emitir su voto en las urnas para las Elecciones México 2024 y aunque una de las propuestas más recurrentes de los candidatos es la protección a la mujer, las campañas han quedado a deber. Así quedó demostrado en uno de los eventos de Jorge Álvarez Máynez en donde una candidata de la CDMX recibió varios tocamientos indebidos entre la multitud.

De acuerdo con el video subido a X, antes Twitter, por la usuaria @bicireporteraDF, se puede observar que el candidato a la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano, durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco bajar del estrado en medio de tumultos y gritos en su contra.

Del mismo modo se puede ver que entre los empujones y ganas de acercarse a Álvarez Máynez por parte de los estudiantes, sus colaboradores hicieron una ‘cadena humana’ para resguardarlo. En esta forma de proteger al aspirante se encontraba la candidata a concejal en Coyoacán, Carolina Monserrat Galicia Yllan, parte de los integrantes emecistas que acompañaron al presidenciable a esta universidad.

El candidato se reunió con estudiantes de la UAM Xochimilco, de cara a las elecciones del 2 de junio. Crédito: X @DanteDelgado

¿Qué sucedió?

Lo que llamó la atención fue una acción que, pese a ocurrir en un solo segundo, generó molestia e indignación en redes sociales pues se ve a la coyoacanense utilizar su cuerpo para evitar una estampida humana en contra de Jorge Álvarez.

Pero en un punto del recorrido de salida, a escasos pasos de que el candidato pasara por donde ella se encontrara, un hombre aparentemente tropieza e intenta sostenerse de la primera persona que encuentra, siendo Galicia Yllan la que estaba de frente. Sin embargo, en vez de sostenerse de su brazo o de sus hombros, fue directamente a uno de los senos de la joven política.

Dentro del material se aprecia que el hombre sí pudo observar lo que había ocurrido y rápidamente quitó la mano, sin embargo, ella quedó desprotegida pues se encontraba realizando labores de contención para proteger a Máynez.

Las acciones quedaron grabadas en video por una de las personas asistentes al lugar. Crédito: Twitter @BicireporteraDF

La candidata habla en Twitter

Luego de que se hiciera viral en redes sociales el momento exacto en el que recibe tocamientos indebidos, Carolina Galicia decidió romper el silencio desde su cuenta de X, alegando que todo quedará esclarecido cuando ella decida hablar al respecto.

“Entiendan no tengo porque decir algo al respecto hasta que yo este lista para asimilar lo que pasó. Qué no haya puesto algo antes no minimiza la situación”, explicó para todos aquellos que deseaban conocer su postura sobre lo ocurrido al interior de una institución educativa que busca ser un ejemplo para el país.

La joven política de Coyoacán no ha emitido más comentarios al respecto. Foto: TW Carolina Galicia

Por su parte, la publicación recibió mucha atención por parte de los usuarios que con comentarios como: “Mi respaldo, aquí estamos para lo que necesites”, de parte de la exdiputada federal Martha Tagle; “Todo nuestro cariño y respaldo, Caro”, “Mi respaldo y solidaridad contigo, Caro!”, “Todo mi respaldo y solidaridad, Caro. No estas sola.”, le mostraron su apoyo.

¿Quién fue el responsable?

De acuerdo con internautas, la persona que realizó este acto es el licenciado Alejandro Gaspar Nájera, presunto titular de la Unidad de Comunicación, Identidad e Imagen institucional (UCIII) de la UAM. El trabajador administrativo acudió al evento y fue señalado como el responsable del presunto acoso en contra de la aspirante a concejala.

Por su parte, la propia Universidad emitió un comunicado en donde asegura que tras varias denuncias emitidas en Internet, se llevará a cabo un proceso de investigación para dar con el responsable de la agresión. En ese sentido, advierten que se apegarán a su protocolo para atender la violencia por razones de género.