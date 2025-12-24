Un reportaje de '60 Minutes' fue retirado del aire. Ahora circula en internet

A último momento, CBS News detuvo un segmento sobre hombres venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump a una prisión en El Salvador. Aun así, el reportaje terminó apareciendo en línea.

Una de las investigaciones de 60 Minutes más comentadas de esta temporada podría ser una que nunca llegue a emitirse.

CBS News provocó una controversia al retirar un reportaje del episodio del domingo del longevo programa de noticias que relataba las historias de hombres venezolanos deportados por el gobierno de Trump a una prisión brutal en El Salvador. Pero el segmento completo de 13 minutos, tal como había sido editado originalmente por el equipo de 60 Minutes, apareció en internet el lunes.

El cambio de última hora ya había desatado una tormenta política. Bari Weiss, redactora jefe de la cadena, dijo que había pospuesto el reportaje porque era defectuoso e incompleto. Sus críticos --entre ellos la corresponsal de 60 Minutes que realizó el reportaje, Sharyn Alfonsi-- lo interpretaron como un intento de CBS de apaciguar al gobierno. La CBS es propiedad de David Ellison, heredero del sector tecnológico que intenta adquirir Warner Bros. Discovery en una operación que requiere aprobación regulatoria federal.

Ahora el público puede sacar sus propias conclusiones. Después de que una cadena canadiense publicara brevemente el video en su aplicación de streaming, se descargaron copias rápidamente y se difundieron de forma masiva en redes sociales.

60 Minutes es visto por un promedio de 10 millones de espectadores por semana, y no está claro si la versión pirateada del reportaje de Alfonsi llegará eventualmente a una audiencia similar.

Pero el hecho de que el segmento sea ampliamente accesible ha complicado una situación ya de por sí difícil para Weiss, quien se enfrenta a la reacción negativa de su propia redacción. Se incorporó a la CBS en octubre, procedente de su nuevo sitio web de noticias y opinión The Free Press, sin prácticamente ninguna experiencia en radiodifusión.

Weiss dijo en una llamada con la redacción el lunes que decidió posponer el segmento de 60 Minutes "porque no estaba listo", y que esperaba emitir una nueva versión. Pero ahora que se ha hecho público el corte original, cualquier cambio será examinado minuciosamente en busca de indicios de sesgo político o ideológico, lo que podría convertirse en otro punto de tensión durante su mandato. Paramount, la empresa matriz de la CBS, ha enviado notificaciones de cese y desistimiento a plataformas como YouTube, alegando infracción de derechos de autor.

Weiss solicitó cambios sustanciales al reportaje de Alfonsi el sábado, a menos de 48 horas de su emisión prevista. Finalmente decidió posponer el segmento y se comprometió a emitir el reportaje "cuando esté listo".

Pero debido al aplazamiento de última hora, CBS News ya había transmitido una versión del episodio del domingo --que incluía el reportaje de Alfonsi-- a la cadena que emite 60 Minutes en Canadá, Global TV.

Una portavoz de CBS News dijo que, para la tarde del sábado, CBS había avisado a Global TV que esperara una versión revisada del episodio, que la cadena canadiense emitió según lo previsto el domingo por la noche. Pero Global TV, que no respondió a las solicitudes de comentarios el martes, publicó la versión anterior del episodio en su aplicación de streaming.

Los espectadores están comparando ahora los cambios sugeridos por Weiss con la versión que circula por internet.

Una de las recomendaciones de Weiss fue intentar conseguir una entrevista con Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la ofensiva migratoria de Trump. "Tenemos que presionar mucho más para que estos protagonistas hablen oficialmente", escribió en un correo interno dirigido a los productores de 60 Minutes, que fue revisado por The New York Times.

En el reportaje original, Alfonsi informa a los espectadores que el Departamento de Seguridad Nacional "rechazó nuestra solicitud de entrevista y remitió todas las preguntas sobre el CECOT a El Salvador". (CECOT se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión salvadoreña donde estuvieron recluidos los hombres venezolanos).

Alfonsi y su productor solicitaron una entrevista con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, a finales de noviembre, y no recibieron respuesta, según una persona familiarizada con las conversaciones internas en CBS. El equipo de 60 Minutes hizo consultas adicionales a la oficina de Noem, así como a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, dijo la persona.

La Casa Blanca finalmente respondió el jueves, enviando un correo electrónico que decía, en parte: "60 Minutes debería dedicar su tiempo y su energía a amplificar las historias de los Angel Parents, cuyos inocentes hijos estadounidenses han sido asesinados trágicamente por inmigrantes ilegales violentos que el presidente Trump está expulsando del país".

Ese comentario específico de la Casa Blanca no aparece en la versión original del segmento de 60 Minutes. En su lugar, los productores incluyeron un fragmento de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, hablando sobre los hombres venezolanos durante una conferencia de prensa realizada en marzo. "Son monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, agresores sexuales, depredadores, que no tienen derecho a estar en este país y deben rendir cuentas", dice Leavitt en el video.

Otra crítica de Weiss hizo alusión a una secuencia de dos minutos con estudiantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, quienes habían investigado sobre la cárcel salvadoreña. Dijo en su memorandum que la secuencia era "extraña". Dos personas familiarizadas con su manera de pensar dijeron que Weiss estaba confundida acerca de por qué el programa había destacado al grupo de Berkeley.

En su memorandum, Weiss también dijo a los productores que recopilaran información más detallada sobre los antecedentes penales de los hombres deportados. En el segmento, Alfonsi dice a los espectadores que "casi la mitad no tenía antecedentes penales" y que los registros del gobierno mostraban que alrededor del 3 por ciento había sido condenado por un delito violento o potencialmente violento. En parte del segmento se describen los esfuerzos que hicieron los productores de 60 Minutes para obtener los antecedentes de los hombres, dada la irregularidad de los registros disponibles.

Sin embargo, el tema principal del reportaje es el calvario que sufren los hombres venezolanos, quienes describieron cómo los encadenaron, torturaron y abusaron sexualmente de ellos en la prisión. Dos de los hombres hablan extensamente en cámara sobre sus experiencias, y uno de ellos describe cómo un guardia lo golpeó y le rompió un diente. "'Bienvenido al infierno'", recuerda que le dijo un guardia. "'Me voy a encargar de que nunca más salgas'".

En su memo, Weiss describió este testimonio como "poderoso", pero dijo que la CBS necesitaba "avanzar" en la historia más allá de lo que otros medios de noticias ya habían informado.

"Prestamos el mejor servicio a nuestros telespectadores presentándoles el contexto completo que necesitan para evaluar la noticia", escribió. "En otras palabras, creo que tenemos que hacer más reportería".

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.