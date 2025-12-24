Las incautaciones de buques realizadas por EE. UU. estancan la industria petrolera venezolana

Los puertos de Venezuela se están llenando de petroleros, ya que las autoridades temen sacarlos en aguas internacionales y ponerlos en el punto de mira de Estados Unidos.

La agresiva campaña de Estados Unidos contra los buques petroleros que transportan crudo venezolano ha desestabilizado la industria petrolera del país, lo cual pone en peligro la principal fuente de ingresos de su gobierno.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado luchando para adaptarse a la dramática escalada de presión del presidente Donald Trump contra su gobierno, que ha visto cómo agentes de la ley estadounidenses tomaban medidas contra tres petroleros implicados en la exportación de crudo venezolano, según personas cercanas a la industria petrolera venezolana. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

Los puertos de Venezuela se están abarrotando de buques llenos de petróleo, ya que las autoridades temen sacarlos en aguas internacionales y ponerlos en el punto de mira de Estados Unidos. Los petroleros con destino a Venezuela han dado la vuelta a mitad de camino, según muestran los datos del transporte marítimo. Y los armadores están cancelando los contratos para cargar crudo, dijeron.

En las dos últimas semanas, Estados Unidos incautó un petrolero sancionado que transportaba petróleo cuando navegaba desde Venezuela hacia Asia. Interceptó otro petrolero que no estaba sometido a sanciones estadounidenses. Y la Guardia Costera estadounidense intentó abordar un tercer petrolero cuando se dirigía a Venezuela para recoger cargamento.

Las medidas han paralizado la industria exportadora de petróleo de Venezuela, según la gente y los datos del transporte marítimo. El petróleo representa la gran mayoría de los ingresos en divisas del país.

Para mantener el bombeo de los pozos de petróleo del país, el gobierno de Maduro considera la posibilidad de pedir prestados buques cisterna de propiedad privada para almacenar el crudo hasta que averigüe cómo vender el recurso, dijeron las personas. Pero eso solo serviría hasta cierto punto.

"Esto no puede durar meses y meses", dijo Jim Burkhard, jefe mundial de investigación de crudo de la empresa de investigación S&P Global Energy.

Maduro también está sopesando una respuesta más contundente, dijeron personas cercanas al sector.

Las lanchas cañoneras venezolanas han empezado a acompañar a los barcos que transportan petróleo venezolano y productos derivados del petróleo, pero las escoltas parecen detenerse en los límites de las aguas territoriales del país.

El gobierno está considerando ir más allá y poner soldados armados en los petroleros con destino a China, el principal importador de petróleo venezolano. Tal medida complicaría los intentos de la Guardia Costera estadounidense de interceptarlos, pero también podría arrastrar a Maduro a un conflicto militar contra una armada de buques de guerra de la Marina estadounidense que Trump ha reunido en el Caribe en los últimos meses.

Trump ha acusado a Maduro, sin aportar pruebas, de inundar Estados Unidos de drogas y de robar petróleo a empresas estadounidenses.

Algunos conocedores del sector han calificado de críticos los obstáculos a los que se enfrenta la industria petrolera venezolana. Estos desafíos amenazan con socavar su modesta recuperación tras años de crisis económica.

En los últimos años, Maduro ha abandonado discretamente el nacionalismo de recursos que constituía el núcleo de su movimiento socialista. Sus funcionarios han entregado concesiones petroleras a decenas de empresas privadas y han cedido el control operativo en proyectos conjuntos entre la petrolera estatal y empresas multinacionales.

Estos cambios dieron sus frutos, y la producción de petróleo aumentó a cerca de 1,1 millones de barriles diarios este año, frente a los 360.000 barriles de la segunda mitad de 2020.

La sorpresiva medida de Trump contra la flota de petroleros venezolanos ha puesto fin a este repunte. Solo dos petroleros que transportaban crudo vendido por la petrolera estatal venezolana parecen haber intentado navegar más allá de las aguas del país desde la incautación del primer buque, llamado Skipper, el 10 de diciembre, según TankerTrackers.com, que vigila el transporte marítimo mundial.

Uno de esos petroleros, llamado Centuries, navegaba bajo bandera panameña y fue interceptado por la Guardia Costera estadounidense el sábado, a pesar de no contar con una orden de incautación. Las autoridades estadounidenses ahora evalúan si el petrolero, cuya carga pertenece a un comerciante chino establecido, tiene un registro válido en Panamá. El martes, no se conocía con certeza el paradero del otro buque identificado por TankerTrackers.com.

El Skipper fue trasladado a Texas mientras se determinaban los siguientes pasos legales. La Guardia Costera intentó interceptar otro petrolero el sábado, Bella 1, tras determinar que no enarbolaba una bandera nacional válida. El buque no obedeció y siguió navegando.

Los buques que trabajan en sectores sometidos a sanciones suelen utilizar trucos para ocultar su ubicación.

Varios petroleros más han cargado crudo venezolano en las últimas semanas, según personas cercanas al sector. Sin embargo, estos buques han estado deambulando en aguas venezolanas, afirmaron.

El mayor operador petrolero privado del país, Chevron, de Estados Unidos, ha sido la excepción. La empresa continuó exportando petróleo desde Venezuela en las últimas semanas al amparo de un permiso exclusivo que había obtenido del gobierno de Trump.

Maduro ha señalado las exportaciones de Chevron para intentar afirmar que la industria petrolera del país sigue abierta al negocio. El domingo, la televisión estatal venezolana retransmitió la salida del Canopus Voyager, el último petrolero que transportaba crudo producido por Chevron a Texas.

"Nosotros somos gente seria", dijo Maduro en un discurso televisado el lunes. "Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron".

Sin embargo, el gobierno de Maduro solo recibe un beneficio económico marginal de las exportaciones directas de Chevron. Según los términos del contrato de la empresa en Venezuela, Chevron se queda con la mitad de los aproximadamente 240.000 barriles diarios que ayuda a producir en el país, exportándolos a refinerías de la costa estadounidense del golfo de México.

El gobierno venezolano recibe la otra mitad. Ese petróleo es cada vez más difícil de vender.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.