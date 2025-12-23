The New York Times

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó

Reportajes Especiales - News

Guardar

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción luego de que fuertes vientos en Colorado provocaran la falla de un generador.

La semana pasada el tiempo pareció dar un pequeño salto cuando algunos de los relojes más precisos del mundo se vieron afectados por un apagón provocado por el viento. Los relojes se desfasaron por aproximadamente cinco millonésimas de segundo, mucho más rápido que un parpadeo o un chasquido de dedos.

Probablemente no te diste cuenta, y el impacto fue mínimo porque otros relojes gubernamentales siguieron funcionando como de costumbre.

Sin embargo, para un estándar de tiempo que se utiliza como punto de referencia para todo, desde los celulares hasta las aplicaciones aeroespaciales, hasta el más pequeño de los retrasos podría ser un gran problema.

Algunos de los relojes atómicos de alta precisión del gobierno de Estados Unidos se encuentran en el campus de Boulder, Colorado, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por su sigla en inglés), la agencia federal que supervisa el Servicio de Hora en Internet. Mientras los fuertes vientos azotaban Colorado el miércoles, falló un generador, provocando un retraso de alrededor de cinco millonésimas de segundo, según un mensaje que Jeff Sherman, funcionario del instituto, envió a una lista pública de correos electrónicos.

La precisión de la hora oficial estadounidense es importante para las aplicaciones científicas, las telecomunicaciones y las infraestructuras críticas, en las que es necesaria la sincronización entre dos o más lugares, como para los dispositivos GPS, las transacciones bancarias y bursátiles e incluso para los correos electrónicos.

Pero el impacto de la semana pasada fue "mínimo", según Rebecca Jacobson, del NIST, porque el sistema de la agencia está diseñado en torno a una red dispersa de relojes y servidores.

"Nadie lleva el registro del tiempo solo", escribió Jacobson en un correo electrónico, "y las redundancias incorporadas a nuestro sistema nacional de cronometraje están diseñadas exactamente para sucesos como este".

Los relojes atómicos no son relojes ordinarios. El reloj atómico más sofisticado de las instalaciones de Boulder utiliza láseres, detectores y microondas finamente sintonizadas, entre otros artilugios, para extraer impulsos cronométricos de los átomos de cesio.

Ese reloj es tan preciso que, si hubiera empezado a funcionar hace 100 millones de años, hoy estaría desfasado menos de un segundo, según el NIST.

El Servicio de Hora en Internet permite a las computadoras y otros dispositivos conectados en red sincronizar sus relojes internos con la hora oficial de Estados Unidos, según el NIST. Muchos dispositivos están preprogramados para consultarlo una vez al día, o cada hora, señaló la agencia. La hora de nuestros celulares procede de estos relojes atómicos, aunque indirectamente.

El trastorno general fue mínimo, dijo Sherman, en parte porque los relojes atómicos de otras instalaciones de Estados Unidos, como los de Fort Collins en Colorado, y Gaithersburg en Maryland, no se vieron afectados. También señaló que muchas personas en Estados Unidos acceden a la hora oficial estadounidense a través de internet, donde las desviaciones de una milésima de segundo son habituales.

Algunos enlaces directos de fibra óptica se vieron afectados por el reciente apagón, dijo Sherman en su correo electrónico, sin dar más detalles.

Sin embargo, quienes dependen de los servidores del NIST también tienen acceso a otras redes en otras ubicaciones para garantizar un servicio ininterrumpido, por lo que aún no está claro cuál fue el alcance del impacto para ellos.

Afortunadamente, como dijo Jacobson, "el tiempo no se descompuso".

Mike Ives es un reportero del Times que vive en Seúl, desde donde cubre noticias de última hora en todo el mundo.

Adeel Hassan , reportero del Times radicado en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos

Un objeto inusual que orbita una estrella que gira rápidamente podría ser un fenómeno nuevo en el universo

Un planeta con forma de

Al menos 5 personas mueren al estrellarse un avión de la Marina mexicana en Texas

Reportajes Especiales - News

Al menos 5 personas mueren

¿Es verdad que los geles energéticos ayudan a tu entrenamiento?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Es verdad que los geles

Argentina se abre a las importaciones extranjeras

Reportajes Especiales - Business

Argentina se abre a las

Primero el Louvre, ahora el Palacio del Elíseo: un nuevo robo sorprende a Francia

Reportajes Especiales - News

Primero el Louvre, ahora el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Línea 2 del Metro de

Línea 2 del Metro de Lima alcanza 74% de avance y promete transformar la movilidad urbana

Conmovedor rescate de dos caniches durante un incendio en Córdoba: salieron en brazos de los bomberos

Procuraduría instó a Emcali hacer claridad sobre el proceso de modernización del alumbrado público; la entidad se pronunció

Gobierno Petro habría sacado mal algunas cuentas y por eso estaría sin dinero: hay alerta por “problemas de planeación”

Desechan amparo de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sobre su presunta privación ilegal de la libertad

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Barça golea camino

(Crónica) El Barça golea camino a cuartos y el Atlético necesita los penaltis en la Copa de la Reina

El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

Fuerzas de EEUU continúan la persecución del petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

Justicia asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

EEUU destaca las reuniones "productivas y constructivas" sobre Ucrania mantenidas en Miami

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón, Melora Hardin

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios

Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle