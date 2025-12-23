¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción luego de que fuertes vientos en Colorado provocaran la falla de un generador.

La semana pasada el tiempo pareció dar un pequeño salto cuando algunos de los relojes más precisos del mundo se vieron afectados por un apagón provocado por el viento. Los relojes se desfasaron por aproximadamente cinco millonésimas de segundo, mucho más rápido que un parpadeo o un chasquido de dedos.

Probablemente no te diste cuenta, y el impacto fue mínimo porque otros relojes gubernamentales siguieron funcionando como de costumbre.

Sin embargo, para un estándar de tiempo que se utiliza como punto de referencia para todo, desde los celulares hasta las aplicaciones aeroespaciales, hasta el más pequeño de los retrasos podría ser un gran problema.

Algunos de los relojes atómicos de alta precisión del gobierno de Estados Unidos se encuentran en el campus de Boulder, Colorado, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por su sigla en inglés), la agencia federal que supervisa el Servicio de Hora en Internet. Mientras los fuertes vientos azotaban Colorado el miércoles, falló un generador, provocando un retraso de alrededor de cinco millonésimas de segundo, según un mensaje que Jeff Sherman, funcionario del instituto, envió a una lista pública de correos electrónicos.

La precisión de la hora oficial estadounidense es importante para las aplicaciones científicas, las telecomunicaciones y las infraestructuras críticas, en las que es necesaria la sincronización entre dos o más lugares, como para los dispositivos GPS, las transacciones bancarias y bursátiles e incluso para los correos electrónicos.

Pero el impacto de la semana pasada fue "mínimo", según Rebecca Jacobson, del NIST, porque el sistema de la agencia está diseñado en torno a una red dispersa de relojes y servidores.

"Nadie lleva el registro del tiempo solo", escribió Jacobson en un correo electrónico, "y las redundancias incorporadas a nuestro sistema nacional de cronometraje están diseñadas exactamente para sucesos como este".

Los relojes atómicos no son relojes ordinarios. El reloj atómico más sofisticado de las instalaciones de Boulder utiliza láseres, detectores y microondas finamente sintonizadas, entre otros artilugios, para extraer impulsos cronométricos de los átomos de cesio.

Ese reloj es tan preciso que, si hubiera empezado a funcionar hace 100 millones de años, hoy estaría desfasado menos de un segundo, según el NIST.

El Servicio de Hora en Internet permite a las computadoras y otros dispositivos conectados en red sincronizar sus relojes internos con la hora oficial de Estados Unidos, según el NIST. Muchos dispositivos están preprogramados para consultarlo una vez al día, o cada hora, señaló la agencia. La hora de nuestros celulares procede de estos relojes atómicos, aunque indirectamente.

El trastorno general fue mínimo, dijo Sherman, en parte porque los relojes atómicos de otras instalaciones de Estados Unidos, como los de Fort Collins en Colorado, y Gaithersburg en Maryland, no se vieron afectados. También señaló que muchas personas en Estados Unidos acceden a la hora oficial estadounidense a través de internet, donde las desviaciones de una milésima de segundo son habituales.

Algunos enlaces directos de fibra óptica se vieron afectados por el reciente apagón, dijo Sherman en su correo electrónico, sin dar más detalles.

Sin embargo, quienes dependen de los servidores del NIST también tienen acceso a otras redes en otras ubicaciones para garantizar un servicio ininterrumpido, por lo que aún no está claro cuál fue el alcance del impacto para ellos.

Afortunadamente, como dijo Jacobson, "el tiempo no se descompuso".

Mike Ives es un reportero del Times que vive en Seúl, desde donde cubre noticias de última hora en todo el mundo.

Adeel Hassan , reportero del Times radicado en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.