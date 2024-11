Netflix presentará 'Cien años de soledad' en La Habana

TelevisionBooks and LiteratureNetflix IncCastro, FidelGarcia Marquez, GabrielHavana (Cuba)One Hundred Years of Solitude (Book)One Hundred Years of Solitude (TV Program)CubaMoviesNew Latin American Cinema FoundationInternational Festival of New Latin American Cinema

Los dos primeros episodios se proyectarán en la capital de Cuba, cuyo festival de cine tuvo una estrecha relación con Gabriel García Márquez.

Incluso después de ganar el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez se describió en ocasiones como cinéfilo de corazón y, en particular, del cine latinoamericano. En varios momentos de su vida estudió y enseñó cine, escribió guiones y ayudó a crear y dirigir la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba.

Así que parece muy apropiado que, el próximo mes, la edición número 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana celebre una proyección anticipada de los dos primeros episodios de la ambiciosa y esperada adaptación de Netflix de Cien años de soledad, la obra más famosa de García Márquez.

García Márquez, novelista colombiano conocido por su dominio del realismo mágico, fue un firme partidario de Fidel Castro, líder cubano durante muchos años, y estuvo vinculado durante mucho tiempo al festival de cine de La Habana.

Tania Delgado Fernández, directora del festival de cine, anunció las proyecciones en una rueda de prensa la semana pasada. Dijo que era el resultado de un acuerdo con Netflix. Las proyecciones se realizarán el 6 de diciembre y servirán como "merecido homenaje" a García Márquez, quien solía formar parte del jurado, según un comunicado en el sitio web del festival. El escritor colombiano fue presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano hasta su muerte en 2014, a los 87 años.

"La idea de la fundación es forjar un cine latinoamericano unitario, reconociendo que cada país tiene sus propias características y cultura, pero teniendo en cuenta los rasgos comunes", dijo García Márquez en una entrevista con The New York Times en 1989. Y usó una analogía musical: "La distancia entre el tango y la salsa es enorme, pero todo se reconoce como música latinoamericana".

Cien años de soledad, la saga de la familia Buendía en la población ficticia de Macondo, es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y contribuyó a situar a García Márquez en la vanguardia del llamado boom latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982.

Una vocera de Netflix dijo el viernes que el estreno oficial tendría lugar en Bogotá, Colombia, unos días después de la proyección en La Habana, donde solo se mostrarían dos episodios. Netflix, que comenzó a estar disponible en Cuba en 2015 para quienes cuentan con conexión a internet, comenzará a transmitir la serie en todo el mundo el 11 de diciembre.

La primera parte de la adaptación de Netflix fue dirigida por Laura Mora y Alex García López, y se filmó en Colombia, el país natal de García Márquez, según Netflix. Está protagonizada por Marleyda Soto, Claudio Cataño y Diego Vásquez.

Se calcula que, desde su publicación en 1967, Cien años de soledad ha vendido 50 millones de ejemplares y se ha traducido a 46 idiomas. En 2019, Netflix anunció que había adquirido los derechos para desarrollarla.

Los hijos de García Márquez le dijeron al Times en 2019 que su padre había recibido muchas ofertas a lo largo de los años para adaptar el libro al cine. Y explicaron que la preocupación de García Márquez era que no se tradujera bien en una sola película, y había preocupaciones de que la historia no se contara en español.

"En los últimos tres o cuatro años el nivel, prestigio y éxito de las producciones y series limitadas han crecido muchísimo", dijo Rodrigo García, hijo del novelista, sobre la decisión de su familia de vender los derechos de desarrollo. "Netflix fue de los primeros en comprobar que la gente está más dispuesta que nunca a ver series producidas en otros idiomas con subtítulos. Lo que parecía ser un problema ya no lo es".

