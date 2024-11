La esmeralda de Bahía podría volver pronto a Brasil

Suits and Litigation (Civil)SmugglingDecisions and VerdictsJustice DepartmentBahia EmeraldBrazilMines and MiningUnited StatesLos Angeles County (Calif)

Una sentencia estadounidense puso en marcha la repatriación de la piedra preciosa al país donde fue desenterrada hace más de 20 años.

Durante años se han contado historias sobre la famosa esmeralda de 380 kilogramos, cuyo valor se estima en hasta mil millones de dólares: que resistió al ataque de una pantera, que sobrevivió a las inundaciones del huracán Katrina, que la gema podría estar maldita.

Sin embargo, el misterio de quién es el legítimo propietario de la esmeralda, un tema muy debatido, podría estar llegando a su fin, después de que una sentencia emitida la semana pasada por un tribunal federal pusiera en marcha la repatriación de la piedra preciosa a Brasil.

La propiedad de la esmeralda, desenterrada en Brasil hace más de 20 años, ha sido durante décadas el centro de una extensa disputa internacional, que ha incluido una batalla civil en California y condenas penales en Brasil. Varios coleccionistas de gemas radicados en Estados Unidos también afirman ser los legítimos propietarios de la esmeralda.

Las autoridades brasileñas afirman que la esmeralda de Bahía, como se conoce a la piedra, es un tesoro nacional y que fue llevada ilegalmente de contrabando de Brasil a Estados Unidos. La gema, una de las esmeraldas más grandes jamás descubiertas, ha estado resguardada en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desde 2015, mientras los casos penales y civiles transcurrían en los tribunales.

El jueves, el juez Reggie B. Walton, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictaminó que la piedra fuera devuelta a Brasil.

"Estamos encantados con la decisión del tribunal federal, que allana el camino para que la esmeralda de Bahía sea enviada a su legítimo hogar, el país de Brasil", dijo en un comunicado John Nadolenco, un abogado cuyo bufete representó a Brasil en el caso federal. "Esperamos verla expuesta en un museo".

Según Mayer Brown, el bufete de abogados de Nadolenco, la piedra fue descubierta en una mina de Brasil en 2001 y fue extraída ilegalmente antes de ser introducida de contrabando en Estados Unidos en 2005.

No fue hasta 2011 cuando el Ministerio de Justicia de Brasil dijo que tuvo conocimiento del robo de la gema y de su ubicación a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y abrió una investigación penal, según documentos judiciales.

Las batallas legales solo habían empezado. Mientras se iniciaban los procedimientos penales en Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una orden de alejamiento en 2015 para que la gema se mantuviera a salvo. Para entonces ya estaba en California y fue incautada por la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

En 2015, la esmeralda fue objeto de un litigio en curso en California entre varios entusiastas y entidades de gemas estadounidenses, todos los cuales reclamaban ser su legítimo propietario.

En Brasil, el juicio terminó con dos condenas penales que se sostuvieron a través de un largo proceso de apelación y, finalmente, condujo a una orden de confiscación de la esmeralda.

En abril de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una moción ante el Tribunal Federal de Distrito solicitando que se ejecutara la devolución de la gema a Brasil.

Según Law.com, Brasil tiene previsto exponer la piedra preciosa en un museo.