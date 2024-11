Huawei lanza la serie de celulares Mate 70 para enfrentar a Apple

Huawei Technologies Co LtdSmartphonesComputer ChipsSemiconductor Manufacturing International CorporationComputers and the InternetTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LtdChina

Los modelos del lanzamiento contienen el chip informático más avanzado fabricado en China e incorporan funciones de inteligencia artificial.

El año pasado, el gigante tecnológico Huawei se catapultó a la cima del mercado de los celulares en China cuando lanzó el Mate 60 Pro, un teléfono que contenía un diminuto chip informático más avanzado que cualquiera fabricado anteriormente por una empresa china.

Los chips utilizados por los celulares de Huawei se han convertido en un símbolo en la lucha entre China y Estados Unidos por el control de la tecnología avanzada.

Los responsables de las políticas en Washington llevan años intentando impedir que las empresas chinas puedan fabricar el tipo de chip que Huawei utiliza en su teléfono Mate. Pero Huawei ha seguido adelante, y el teléfono ha pulido su imagen de líder nacional, triunfante frente a las restricciones estadounidenses.

Los consumidores chinos estaban entusiasmados por comprar un teléfono con componentes de última generación fabricados íntegramente en su país. Huawei consiguió atraer a clientes nacionales que antes habrían sido más proclives a comprar iPhones, mermando así el mercado más importante de Apple fuera de Estados Unidos.

El martes, Huawei presentó la próxima generación de ese teléfono, la serie Mate 70, desde sus oficinas de Shenzhen, en el sureste de China. Richard Yu, presidente del grupo de consumo de Huawei, calificó el dispositivo estrella como el teléfono Mate "más inteligente".

La serie Mate 70, que funciona con el sistema operativo HarmonyOS Next, creado en el país, fue lanzado oficialmente el mes pasado e incorpora funciones de inteligencia artificial, como la mejora de fotografías, transcripción en directo y traducción de llamadas telefónicas. Apple aún no ha lanzado sus funciones de IA en China.

El precio del Mate 70, que comienza en los 760 dólares, pretende competir con el iPhone en China. HarmonyOS Next permite que los teléfonos se conecten con otros productos de Huawei: coches eléctricos, altavoces inteligentes y relojes.

Pero el éxito comercial generalizado del Mate 70 podría depender de la capacidad de Huawei para asegurarse un suministro constante de chips.

La compañía se basa en el fabricante de chips chino Semiconductor Manufacturing International Corporation, o SMIC, para fabricar los chips del Mate 60 Pro. SMIC, que es en parte propiedad del Estado, es el único fabricante de chips avanzados en China. Los analistas dijeron que creían que Huawei había vuelto a recurrir a SMIC para el Mate 70. Huawei no reveló detalles el martes sobre los chips del nuevo teléfono.

Un asunto clave es qué tan avanzados son los chips, porque eso puede determinar si pueden realizar tareas más sofisticadas como el despliegue de inteligencia artificial a mayor velocidad.

Las autoridades estadounidenses que tratan de controlar el desarrollo de chips en China afirman que la tecnología avanzada es esencial no solo para la tecnología de consumo, como los chatbots, sino también para la superioridad militar. Han intentado impedir que las empresas chinas compren este tipo de chips y maquinaria relacionada, lo que ha significado que SMIC depende de herramientas anticuadas.

Los expertos afirman que SMIC se ha esforzado por fabricar suficientes chips para Huawei. Aunque la producción de algunos componentes de los últimos teléfonos de Huawei comenzó en julio, el Mate 70 no ha salido a la venta hasta ahora porque para Huawei ha sido un reto adquirir suficientes chips, dijo Lori Chang, analista sénior de Isaiah Research, una empresa de investigación de mercado.

SMIC no respondió a una solicitud de comentarios.

Hasta el martes, más de tres millones de personas se habían registrado en el sitio web de Huawei para reservar el último teléfono insignia de la compañía, lo que no requiere un depósito. La versión premium del Mate 70 saldrá a la venta en China el martes, según el sitio web de Huawei.

Huawei lleva años trabajando para posicionarse como sinónimo de la industria tecnológica del país, así como Apple lo es de Silicon Valley. El resurgimiento a pesar de los controles de Washington es una parte crucial de esta imagen.

Una alta ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, se convirtió en una heroína para muchos en China tras su regreso en 2021 después de casi tres años de detención en Canadá mientras enfrentaba cargos de fraude en Estados Unidos. Una serie de restricciones comerciales contra Huawei puestas en marcha por primera vez durante el gobierno de Trump mermaron sus ganancias en 2022. Desde la liberación de Meng, Huawei ha ampliado su gama de productos y ha desarrollado algunas de las tecnologías de IA más avanzadas de China.

En los últimos dos años, la empresa no ha dejado de ganar terreno en el mercado chino de celulares.

En 2022, tres cuartas partes de los celulares de gama alta vendidos en China eran iPhones. Este año, era solo alrededor de la mitad, ya que la cuota de mercado de Huawei se duplicó con creces, según Canalys, una firma de investigación de mercado.

"El objetivo de Huawei en los últimos años ha sido constante: recuperar parte de la cuota de mercado que el iPhone tiene en China", dijo Chang.

Huawei se enfrenta a la dura competencia de rivales nacionales como Xiaomi y Oppo, que venden dispositivos menos caros. Para competir, Huawei tendrá que vender también más modelos de gama media, dijo Toby Zhu, analista de Canalys.

Pero incluso esos dispositivos requerirán un gran número de chips. Y a medida que fabricantes de chips extranjeros como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, dejen de enviar chips a clientes chinos, esto podría resultar cada vez más difícil, ya que más empresas dependerán de SMIC para obtener chips avanzados.

"No solo Huawei, sino todos los fabricantes de inteligencia artificial con sede en China se enfrentan al mismo problema", dijo Linda Sui, una directora sénior de TechInsights, una empresa de estudios de mercado. "Si todos se abastecen a través de SMIC, eso va a hacer que las limitaciones de suministro sean aún peores el próximo año".

Meaghan Tobin está afincada en Taipéi, y cubre temas de negocios y tecnología en Asia, con especial atención a China. Más de Meaghan Tobin

John Liu cubre China y tecnología para el Times, centrándose principalmente en la relación entre la política y las cadenas de suministro tecnológico. Reside en Seúl. Más de John Liu