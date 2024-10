¿Los suplementos para el crecimiento del cabello funcionan? Qué dicen los expertos

Dermatólogos como Ajay Kailas han observado ciertos beneficios en el crecimiento del cabello entre sus pacientes que usan suplementos anticaída, aunque muchos de sus ingredientes no han sido suficientemente investigados (Sean Dong/The New York Times)

En internet abundan los videos de gente que dice que los suplementos hacen que el pelo sea más grueso, sano y brillante. ¿Será cierto? En internet y en la vida real, muchas personas han atribuido a los suplementos el mérito de haberles ayudado a superar la caída del cabello. En TikTok abundan los videos de personas que dicen que marcas como Nutrafol y Viviscal les han dejado el pelo más grueso, sano y brillante.

Entonces, ¿estos suplementos para el crecimiento del cabello realmente funcionan?

Los suplementos suelen contener vitaminas (como la biotina y las vitaminas A, C y D), minerales (como el zinc y el selenio) y extractos de plantas como la cúrcuma y la cola de caballo. También pueden contener colágeno e incluso cartílago de tiburón y extracto de ostra en polvo.

En algunos casos pueden ayudar a que el cabello perdido o debilitado vuelva a crecer. Pero no se han estudiado bien, y podrían no ser tan eficaces como los tratamientos con receta, como el minoxidil (también de venta libre como Rogaine) o la finasterida, explicó Melanie Tawfik, dermatóloga de MedStar Health en Chevy Chase, Maryland.

También pueden acarrear algunos inconvenientes, de acuerdo con Ajay Kailas, dermatólogo y fundador de la empresa de teledermatología VidDerm. Las personas que toman Nutrafol deben tomar cuatro cápsulas al día, y un suministro para un mes cuesta casi 90 dólares. “Para muchos de mis pacientes, eso es un problema”, dijo.

Los suplementos para el cabello no tienen la misma regulación de seguridad y eficacia que los medicamentos, pues la FDA no ha aprobado su uso para tratar afecciones médicas, aunque tampoco se ha demostrado que sean peligrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia detrás

Se han realizado pocas investigaciones revisadas por expertos sobre estos suplementos. Investigadores académicos han estudiado algunos de sus ingredientes individuales, pero los principales estudios que han analizado la eficacia de los suplementos populares contra la caída del cabello han sido financiados por las empresas que los comercializan. En algunos casos, los investigadores involucrados también trabajaban para la empresa. ”Eso siempre es un sesgo potencial que no nos encanta ver”, dijo Tawfik.

En un ensayo clínico publicado en 2021, por ejemplo, los investigadores --entre ellos uno que trabajaba para la empresa que fabrica Nutrafol-- probaron los efectos del suplemento en 40 mujeres de entre 40 y 65 años con adelgazamiento del cabello declarado por ellas mismas. Descubrieron que, a lo largo de seis meses, a quien tomaba Nutrafol le crecía significativamente más pelo que a quien tomaba un placebo. En un estudio de seguimiento publicado en 2022, un equipo de investigación similar monitoreó a las mismas mujeres durante otros seis meses y reportó mejoras continuas en el crecimiento, la calidad y la caída del cabello.

En un ensayo clínico realizado en 2015 con 36 mujeres y financiado por la entonces empresa matriz de Viviscal, los investigadores informaron que a las mujeres con adelgazamiento del cabello declarado por ellas mismas que tomaron Viviscal les crecía más el pelo al cabo de tres y seis meses que a las mujeres que no utilizaron ningún producto para el crecimiento del cabello.

Sin embargo, no está claro si tomar un simple suplemento multivitamínico habría sido igual de eficaz, aclaró Angela Lamb, dermatóloga del Mount Sinai Dermatology de Nueva York.

Melanie Tawfik, dermatóloga, advierte que el uso de suplementos como Nutrafol no mejora la caída capilar relacionada con cicatrización, como ocurre en la alopecia cicatricial, una condición donde el sistema inmune destruye los folículos capilares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los pacientes, hombres o mujeres, se quejan de caída del cabello, los dermatólogos suelen comprobar si tienen carencias de vitamina D, hierro y zinc, que pueden provocar este problema. También examinan la función tiroidea, que puede influir en el crecimiento del cabello, dijo Lamb. Las deficiencias pueden tratarse a veces con suplementos vitamínicos o minerales, mientras que los problemas de tiroides suelen tratarse con medicamentos recetados.

El Nutrafol y el Viviscal contienen zinc, y el Nutrafol contiene vitamina D, por lo que podría ser que algunas o todas las mujeres de estos ensayos tuvieran deficiencias, y que hubieran experimentado los mismos beneficios tomando un suplemento de vitaminas y minerales mucho más barato, dijo Lamb.

¿Más que vitaminas?

Kailas dijo que ha observado el crecimiento del cabello entre sus pacientes que han tomado suplementos anticaída como Nutrafol, incluso cuando no tienen carencias vitamínicas. Él mismo también utiliza Nutrafol.

Sin embargo, muchos de los ingredientes de los suplementos para el crecimiento del cabello “no están bien estudiados” y no se sabe muy bien lo que hacen, dijo Tawfik. El Nutrafol contiene palma enana americana, un extracto vegetal que podría ayudar al crecimiento del cabello, según pruebas limitadas.

Un estudio de 2015 financiado por la empresa matriz de Viviscal mostró crecimiento capilar en mujeres con adelgazamiento de cabello después de seis meses, aunque la falta de estudios independientes genera dudas sobre la eficacia real de este suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una revisión de nueve estudios realizada en 2020, los investigadores informaron que las versiones tópicas u orales de la palma enana americana podrían ser una opción de tratamiento eficaz para los pacientes con alopecia androgenética y efluvio telógeno, dos formas frecuentes de caída del cabello. Se cree que esta sustancia actúa impidiendo que la hormona testosterona se convierta en DHT, un proceso que puede provocar la caída del cabello, dijo Kailas.

También se suele incluir colágeno, una proteína que se cree que favorece el crecimiento del cabello, aunque se ha investigado poco sobre sus efectos en el cabello. Muchos suplementos capilares también contienen biotina, pero no parece que eso ayude al crecimiento del cabello, dijo Kailas. “Es un gran mito”. Tawfik también señaló que el Nutrafol y otros suplementos capilares no mejoran la caída del cabello relacionada con la cicatrización, como la alopecia cicatricial, en la que el sistema inmunitario destruye los folículos pilosos.

En conclusión, el Nutrafol, el Viviscal y otros suplementos para el crecimiento del cabello no están estrictamente regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), señaló Tawfik. No han recibido la aprobación de la FDA para tratar ningún trastorno médico y no se han sometido a las mismas pruebas de seguridad y eficacia que los fármacos, agregó.

Pero eso no significa que debas evitarlos por completo. Aunque los suplementos caros para la caída del cabello no son la opción de tratamiento a la que Tawfik recurre por defecto, dijo, a menudo se los menciona a sus pacientes como alternativa a los fármacos recetados. No se ha demostrado que sean peligrosos, y hay al menos “algunas pruebas de que pueden funcionar”, dijo. Entonces, para algunas personas, podría valer la pena intentarlo.