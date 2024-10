Harris sugiere en un mitin que Trump es 'débil e inestable'

Presidential Election of 2024United States Politics and GovernmentCollective PACHarris, Kamala DTrump, Donald JGreenville (NC)

En un evento, Kamala Harris preguntó por qué Donald Trump no ha hecho público su historial médico, no ha aparecido en '60 Minutes' o no ha aceptado un segundo debate.

La vicepresidenta Kamala Harris retó el domingo al expresidente Donald Trump por negarse a hacer lo que ella ha hecho en los últimos días: publicar un informe sobre su salud, sentarse para una entrevista en 60 Minutes y comprometerse a otro debate presidencial.

"Hace que te preguntes: ¿Por qué su personal quiere que se esconda?", dijo Harris ante una multitud en un mitin celebrado en un estadio de baloncesto universitario en Greenville, Carolina del Norte. "¿Tienen miedo de que la gente vea que es demasiado débil e inestable para dirigir Estados Unidos?".

Su línea de ataque trata de cambiar su estrategia frente a Trump, quien durante meses había sugerido que el presidente Joe Biden era demasiado mayor para ser presidente y lo había acusado de esconderse del pueblo estadounidense. Y subrayó sus esfuerzos por presentarse como la candidata del cambio y dejar a Trump como una reliquia del pasado, mientras forma un mensaje de cierre en las últimas semanas de su campaña.

"De él solo escuchamos lo mismo de siempre", dijo. "No tiene un plan para abordar las necesidades del pueblo estadounidense. Solo está centrado en sí mismo".

El mitin de Harris, que reunió a unas 7000 personas, estaba enfocado en instar a los simpatizantes de un estado disputado en las presidenciales a depositar su voto antes del día de las elecciones. En Carolina del Norte, la votación anticipada comienza el jueves. "Las elecciones ya comenzaron aquí", dijo.

También pretendía movilizar a los votantes negros, un electorado demócrata crítico cuyo apoyo a Harris está a la deriva en comparación con 2020, según los sondeos. Una encuesta de The New York Times/Siena College entre posibles votantes negros reveló que aproximadamente ocho de cada diez votantes negros planean votar por Harris, una mayoría abrumadora, pero más de 10 puntos por debajo del apoyo que Biden tenía hace cuatro años. La disminución del apoyo ha sido especialmente pronunciada entre los hombres negros, el 70 por ciento de los cuales dijo que pensaba apoyarla.

Aproximadamente cuatro de cada diez residentes de Greenville son negros, y la ciudad está rodeada de comunidades rurales con importantes poblaciones negras que a menudo dicen sentirse ignoradas por las campañas nacionales. Un candidato presidencial demócrata no ha ganado en Carolina del Norte desde Barack Obama en 2008. Un promedio de encuestas del Times muestra a Harris a un punto de Trump en el estado, que casi con toda seguridad debe ganar para recuperar la Casa Blanca.

La campaña de Trump no respondió inmediatamente el domingo a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Harris. Trump, en un mitin en Prescott Valley, Arizona, el domingo, se presentó como un infatigable hombre de campaña, quien puede dar varios discursos largos cada día y mantenerse al día con los rigores de los viajes políticos.

"¿Quién demonios puede hacer esto dos o tres veces al día?", dijo Trump. "Así que hablo durante horas, casi siempre sin un teleprompter". Y se burló de los periodistas por aprovechar cualquier error de pronunciación de una palabra para afirmar que "tiene problemas cognitivos" o que "se está haciendo viejo".

Tras evitar a los medios durante el despliegue inicial de su truncada campaña, la vicepresidenta se ha embarcado recientemente en un bombardeo de entrevistas, tanto con periodistas convencionales como en escenarios no tradicionales, como los pódcast. El pasado lunes participó en un especial de 60 Minutes; CBS dijo que Trump también había aceptado ser entrevistado en el programa, pero luego decidió no hacerlo.

Harris también publicó el sábado una carta de su médico en la que declaraba que gozaba de "excelente salud" y que poseía la "resistencia física y mental necesaria para desempeñar con éxito las funciones de la presidencia".

Los aliados de Harris afirman que las tres últimas semanas de campaña se centrarán en captar a los votantes negros que aún no se han comprometido a votar por ella. Los demócratas esperan volver a consolidar su base de votantes negros en torno al partido mediante actos públicos, campañas de captación del voto dirigidas a los hombres negros y el uso de aliados de campaña.

También tienen previsto redoblar sus esfuerzos para contrarrestar lo que consideran como información errónea sobre el historial de Harris en materia de justicia penal, y están celebrando actos en institutos y universidades históricamente negras para atraer a los votantes negros durante su temporada de celebraciones de homecoming, cuando los estudiantes regresan a clases y los exalumnos visitan sus alma máter.

El martes, Harris será entrevistada en Detroit por Charlamagne Tha God, uno de los locutores de radio negros más populares del país, en su programa transmitido a nivel nacional.

"El trabajo de cualquier gran candidato en su campaña es, en primer lugar, escuchar, y creo que la campaña de Harris ha estado escuchando y está abordando esa preocupación de manera bastante agresiva", dijo Quentin James, cofundador y director ejecutivo de Collective PAC, una organización que apoya a los candidatos políticos negros.

La semana pasada, la campaña de Harris dio rienda suelta a una de sus mayores armas: Obama, el primer presidente negro del país. En un acto de campaña en Pittsburgh, el exmandatario sugirió que, aunque algunos votantes aducen la economía o la inmigración para explicar su escepticismo hacia Harris, él sospechaba que había otro factor.

"En parte me hace pensar que, bueno, simplemente no les atrae la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les ocurren otras alternativas y otras razones para eso", dijo Obama, en unos comentarios contundentes que representaban un riesgo notable, aunque calculado, para ganar apoyos en las elecciones.

Jeffrey McIlwain, de 59 años, quien asistió al mitin de Greenville el domingo, dijo que había llegado a una conclusión similar tras hablar con algunos de sus amigos y familiares varones.

"Creo que tienen un problema con una mujer en la Casa Blanca", dijo McIlwain, un banquero retirado que vive en Durham.

Pero las encuestas también sugieren que algunos votantes negros están más preocupados porque los demócratas no les han hecho la vida mucho mejor, a pesar de que apoyan al partido de manera abrumadora. El cuarenta por ciento de los votantes afroestadounidenses menores de 30 años dijeron que era más probable que el Partido Republicano cumpliera sus compromisos de campaña que los demócratas.

La visita de Harris a Carolina del Norte durante el fin de semana también incluyó actividades de divulgación local mientras el estado se recupera de la devastación causada por el huracán Helene el mes pasado. El sábado, ayudó a preparar paquetes de ayuda en un restaurante de barbacoa y se reunió con funcionarios electos y líderes religiosos locales negros.

Luego, antes de su mitin del domingo, Harris asistió a un servicio religioso en una iglesia predominantemente negra de Greenville como parte de una iniciativa más amplia de su campaña para atraer a los votantes religiosos negros, que incluirá una iniciativa de "Almas a las urnas" centrada en los fieles.

En la iglesia, la vicepresidenta condenó los esfuerzos por difundir información errónea sobre los esfuerzos de ayuda tras la tormenta. Trump y los republicanos han amplificado muchas afirmaciones falsas, aunque Harris no nombró al expresidente en sus declaraciones.

"En vez de ofrecer esperanza, hay quienes están canalizando las tragedias y penas de la gente en agravios y odio", dijo, argumentando que el objetivo de esas personas era "jugar a la política con la angustia de otras personas".

Nicholas Nehamas es reportero de campaña y se enfoca en la candidatura presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris.

Maya King es una reportera política que cubre el sureste, radicada en Atlanta.