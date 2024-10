Jimmy Carter, un presidente de inusual resistencia, cumple 100 años

United States Politics and GovernmentPresidential Election of 2024BirthdaysPresidents and Presidency (US)Carter CenterBiden, Joseph R JrCarter, Jason (1975- )Carter, JimmyCarter, RosalynnHarris, Kamala DTrump, Donald JJosh Carter

Diecinueve meses después de ingresar en cuidados paliativos, el presidente número 39 llega al siglo de vida el martes. ¿Su deseo de cumpleaños? Votar una vez más por el Partido Demócrata.

Cuando Jimmy Carter ingresó en cuidados paliativos en su casa de Georgia el año pasado, su familia y amigos pensaron que solo le quedaban unos días de vida. Más de 19 meses después, el martes cumple 100 años y es el primer presidente de la historia de Estados Unidos que alcanza el centenario.

El último capítulo de la ya extraordinaria historia de Carter está resultando ser uno de asombrosa resistencia. Este agricultor de maníes convertido en estadista mundial ha superado a lo largo de los años un cáncer cerebral, se ha recuperado de una fractura de cadera y ha sobrevivido a sus adversarios políticos. Y ahora está estableciendo un récord de durabilidad presidencial que puede ser difícil de batir.

Aunque frágil y generalmente confinado en su modesta casa de Plains, Georgia, Carter no solo se ha negado a rendirse a la inevitabilidad del tiempo, sino que se ha animado en los últimos meses, según sus familiares. Ha vuelto a fijar su atención un poco más, diciendo a sus hijos y nietos que tiene un nuevo hito que quiere alcanzar: no su cumpleaños, que profesa no importarle mucho, sino el día de las elecciones, para poder votar por la vicepresidenta Kamala Harris.

"Es un regalo", dijo Josh Carter, uno de sus nietos, hablando de los últimos meses. "Es un regalo que no sabía que íbamos a recibir".

Carter ya había superado a todos sus predecesores para convertirse en el presidente más longevo, pero algunos de quienes han experimentado su terca irascibilidad a lo largo de las décadas dijeron que no les sorprendía que se acercara a su segundo siglo.

"Así es Jimmy", dijo Gerald Rafshoon, su director de comunicaciones en la Casa Blanca y amigo desde hace mucho tiempo. "Es casi como si toda su vida hubiera sido ir contra la norma. Dígale que no puede hacer algo, simplemente dígale eso, y verá su determinación".

La ciudad natal de Carter, Plains, un punto en el mapa del suroeste de Georgia con apenas 500 habitantes, celebra su cumpleaños con un sobrevuelo de aviones militares, una ceremonia de naturalización para 100 nuevos ciudadanos y un concierto. Sus partidarios ya organizaron este mes un animado concierto en el Fox Theater de Atlanta, que será transmitido por televisión el martes, con actuaciones de los B-52, BeBe Winans y otros, junto con homenajes grabados en vídeo de la mayoría de los demás presidentes.

Carter no pudo asistir personalmente. Está muy disminuido físicamente. Hay días en que sus nietos y bisnietos viajan a Plains solo para que les digan que no puede verlos.

Lamuerte el año pasado de su esposa, la ex primera dama Rosalynn Carter, fue devastadora y desorientadora, dijeron sus familiares. Tras 77 años de matrimonio, muchos de los que le rodeaban daban por hecho que pronto la seguiría.

"Cuando ella falleció, todos pensamos francamente que él no duraría mucho más", dijo Jason Carter, otro nieto y presidente del consejo del Centro Carter, la institución filantrópica fundada por el expresidente y la primera dama. "Y creo que tuvo un periodo realmente bajo durante un tiempo. Pero en los últimos meses se ha reencontrado con el mundo".

El expresidente escucha música, incluidos viejos conocidos como Bob Dylan y Allman Brothers Band. Su canción favorita es "Unanswered Prayers", de Garth Brooks. Pregunta por el trabajo que se realiza en el Centro Carter y comparte sus opiniones sobre el estado de los Atlanta Braves. La lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Ronald Acuña Jr. fue una fuente de frustración.

Ha seguido de cerca las elecciones presidenciales. Considera al presidente Joe Biden un amigo y un aliado político, recordando cómo Biden, como joven senador de Delaware, fue uno de los primeros demócratas nacionales en apoyar su candidatura presidencial en 1976.

La decisión de Biden de poner fin a su candidatura a la reelección en julio generó orgullo y respeto en Carter, dijo Jason Carter. El trabajo del expresidente en la supervisión de elecciones y en el fomento de las democracias le había enseñado lo raro que era que un líder decidiera renunciar al poder por el bien de su partido y de su país.

"Es algo muy importante, históricamente importante", dijo Jason Carter. "Al igual que el resto de nosotros, no podía creer lo que estábamos viendo, porque era algo sin precedentes, y creo que eso también le afectó mucho".

El apoyo de la familia Carter a Harris se deriva, en parte, de su firme desaprobación del expresidente Donald Trump. Trump tiene "una mezquindad y una oscuridad" que la familia ve como la antítesis de la filosofía de Carter, dijo Jason Carter.

No en vano Trump fue el único presidente al que no se le pidió que enviara un video de homenaje al concierto de Atlanta. En su lugar, ha estado utilizando a Carter como chiste en la campaña para burlarse de Biden antes de que el actual presidente abandonara la carrera. "En comparación, hace que Jimmy Carter parezca un genio", dijo Trump en un mitin el verano pasado.

Por supuesto, Trump hace que Carter parezca popular en comparación. En una encuesta de Gallup del año pasado, el 57 por ciento de los estadounidenses aprobaba retrospectivamente la presidencia de Carter, frente a solo el 46 por ciento que aprobaba la de Trump.

En parte, eso puede deberse a la ola revisionista de nostalgia desde que Carter ingresó en cuidados paliativos. Una vez visto como un presidente fracasado que perdió la reelección solo para convertirse en un humanitario admirado en todo el mundo después de salir de la Casa Blanca, se ha beneficiado de una reevaluación en los últimos 19 meses.

"Ya forma parte de la historia y mucha gente que lo está conociendo ahora no recuerda su presidencia", dijo E. Stanly Godbold Jr, autor de una biografía en dos volúmenes de Jimmy y Rosalynn Carter. "Y eso puede ser bueno. Puede que tengan una visión más distanciada".

En las semanas transcurridas desde la retirada de Biden, Carter se ha mostrado especialmente entusiasmado con Harris, quien le ha llamado varias veces para ver cómo estaba el expresidente, sobre todo tras la muerte de su esposa.

"No va a sacar ningún partidario de eso: tiene nuestro apoyo", dijo Jason Carter. "Pero creo que allí había un verdadero parentesco personal. Creo que mi abuelo está obviamente compelido por su historia como un ejemplo real del sueño americano".

Al llegar a los 80 años, y luego a los 90, Carter se definió por su vigor y su desafío a los efectos de la edad. Publicó unas memorias a los 90 años y solo redujo moderadamente su papel en el Centro Carter. Siguió dando clases en la Universidad Emory de Atlanta e impartió clases dominicales en la Iglesia Bautista Maranatha de Plains.

En la celebración del concierto de Atlanta este mes, Monica Pearson, presentadora de noticias de televisión en Atlanta durante muchos años, recordó que una vez ella le dijo que "los 90 son los nuevos 60, ¡y tenía toda la razón!".

Con el tiempo, sin embargo, esa determinación de mantenerse activo podía parecer a la familia y a los cuidadores algo muy parecido a la terquedad, presentándose a enseñar en la escuela dominical cuando todo el mundo se lo desaconsejaba o ayudando a construir casas con Hábitat para la Humanidad mientras estaba magullado y ensangrentado tras una caída.

Poco antes de que Carter se presentara en 2019 para lo que entonces era su cita anual con la construcción de casas para los desfavorecidos, Jonathan T. M. Reckford, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad Internacional, se enteró por las noticias de que el expresidente estaba en el hospital. "Entré en pánico", recuerda Reckford. "Luego recibí rápidamente una llamada suya, un poco malhumorado. 'Estoy bien. Nos vemos allí'. Y aparece con un ojo morado y un gran vendaje alrededor de la cabeza".

"Realmente personificaba quién es él", añadió Reckford. "Hay gente que viene para hacerse fotos, y ese no es el presidente Carter".

Otros voluntarios solían pedir que los pusieran en la casa en la que trabajaba Carter, pero Reckford advertía que no era para los débiles de corazón. "No es una competición, siempre y cuando la casa del presidente Carter se termine primero", dijo. "No quieres que ese comandante de submarinos te diga que no estás trabajando lo suficiente".

El país fue testigo de ese valiente desafío a las limitaciones el pasado noviembre, cuando Carter salió de cuidados paliativos y viajó a Atlanta para asistir al funeral de su esposa.

"No sé qué le hace seguir adelante", dijo Jason Carter. "Creo que no sabe rendirse ante nada". Pero añadió que le preocupaba que su abuelo, postrado en cama, ya no tuviera nuevas experiencias. "Está tan disminuido físicamente", dijo Jason Carter. "Me preocupa que no esté disfrutando".

Josh Carter dijo que cuando lo visita, no está viendo a un presidente o a un aclamado humanitario. "Cuando vuelvo a Plains, es mi abuelo", dijo Josh Carter, el mismo que le acogió en su carpintería y le inculcó la pasión por el trabajo de la madera.

El expresidente le dio a Josh todo lo que tenía en su carpintería con dos condiciones: que lo utilizara, y que empezara a utilizarlo enseguida, sin esperar hasta después de la muerte de su abuelo. Josh cumplió y utilizó las herramientas de su abuelo para construir un armario que celebraba el 75 aniversario de boda de sus abuelos.

Los hijos de Carter y sus cónyuges --incluidos sus hijos Jeff y Chip y su hija Amy-- han sido los más directamente implicados en su cuidado y envían informes sobre su estado a toda la familia.

"Como en cualquier otra familia, el cuidado de los enfermos es muy duro", dijo Jason Carter. "Todos nosotros, creo, estamos sorprendidos de ver que sigue adelante".

"Sabes", añadió, "es muy posible que sea inmortal".

Rick Rojas es el jefe de la oficina del Times en Atlanta y lidera la cobertura en el sur de Estados Unidos. Más de Rick Rojas

Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca. Ha cubierto la información sobre los cinco últimos presidentes y a veces escribe artículos analíticos que sitúan a los presidentes y sus administraciones en un contexto y un marco histórico más amplios. Más de Peter Baker