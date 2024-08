5 recomendaciones de cine internacional

MoviesThe Practice (Movie)Pilgrims (Movie)The Visitor (Movie)The Hypnosis (Movie)Silver Haze (Movie)

En la selección de este mes, una comedia argentina engañosamente profunda, un drama religioso boliviano de gran belleza estética y una sátira sueca sobre la cultura del emprendimiento.

La práctica

Alquílala o cómprala en las principales plataformas.

En las últimas cuatro décadas, el director argentino Martín Rejtman ha generado un corpus de comedias engañosamente profundas, de esas que rara vez se consiguen en el cine estadounidense. Estas comedias, que a menudo parten de premisas absurdas, son dramas discretos pero muy inteligentes sobre la tragicomedia de las relaciones humanas cotidianas, que sigilosamente te sorprenden por su agudo análisis de la vida en el capitalismo actual. Su más reciente película, La práctica, sigue esa tendencia.

La premisa central casi parece una rutina humorística: Gustavo (Esteban Bigliardi), un profesor de yoga en Chile, se ha separado de su mujer y en el proceso ha perdido su casa y su estudio. Mientras intenta encontrar un nuevo apartamento y continuar con su práctica de yoga sobre la marcha, se acumulan una serie de cómicas complicaciones. Se rasga el menisco; una nueva alumna (con posibles problemas de abuso de sustancias) parece estar robando en su clase; otra alumna, que acusa a Gustavo de comportamiento inapropiado, sufre heridas durante un terremoto y pierde la memoria. Muchos otros personajes e hilos argumentales surgen y se entrecruzan, mientras satirizan con todo lujo de detalles un mundo en el que el autocontrol está de moda, pero en el que la gente ejerce poco control sobre su vida o sus circunstancias.

Pilgrims

Disponible en Tubi.

Un par de amigos, Paulius (Giedrius Kiela) e Indre (Gabija Bargailaite), se reúnen una tarde de verano y sombríamente, apenas intercambiando unas pocas palabras, se embarcan en una extraña expedición. Recorren en automóvil varios lugares de su provinciana ciudad lituana, y Paulius narra fragmentos de una truculenta historia que se desarrolla en cada lugar, a veces recreando escenas. Los detalles tardan un poco en encajar, pero cuando lo hacen, la imagen completa cae como un puñetazo en el estómago. El hermano de Paulius fue secuestrado, violado y asesinado, y Paulius e Indre --cuya relación con la víctima se revela casi al final de Pilgrims-- están rememorando sus últimos días. ¿Por qué lo hacen? Nunca se dice explícitamente en la descarnada película de Laurynas Bareisa, que hierve con sentimientos no expresados, tal vez inconfesables. Seguimos a los protagonistas, esperando una explicación, un giro repentino o una revelación, pero lo único que encontramos son los duros hechos de una pérdida irrevocable.

El visitante

Disponible en Ovidio.

La película El visitante, de Martín Boulocq, tiene una belleza de postal. La película está ambientada en un pequeño pueblo de Bolivia, entre montañas salpicadas de casas coloridas y calles serpenteantes, y cada fotograma tiene una deslumbrante sensación de simetría y precisión. Sin embargo, esta belleza estética también provoca una sensación inquietante, como si ocultara el desorden de la realidad. Ciertamente, El visitante trata de lo que se esconde bajo fachadas aparentemente perfectas. Humberto (Enrique Aráoz), el protagonista, acaba de salir de la cárcel e intenta estabilizarse y reencontrarse con su hija, quien está bajo la custodia de los suegros blancos y ricos de Humberto, quienes son pastores en una iglesia evangélica. Son, en apariencia, piadosos y benéficos, pero hay un trasfondo de violencia en sus condescendientes y evasivas sutilezas. A medida que se desarrolla una silenciosa lucha de poder, Boulocq esculpe un rico drama de clase, raza y religión a partir de su modesta y melancólica premisa.

Hipnosis

Disponible en Mubi.

Herbert Nordrum, de la aclamada película de 2022, La peor persona del mundo, protagoniza esta pequeña y extraña sátira sueca que exprime la performatividad de la cultura del emprendimiento con un excelente efecto de comedia desternillante. Andre (Nordrum) y Vera (Asta Kamma August) se preparan para asistir a Shake Up, un retiro de asesoría de tres días para fundadores de empresas emergentes. Su idea es una aplicación que ayuda, vagamente, con la salud de las mujeres, y su discurso de venta gira en torno a una apelación personal hecha por Vera (aunque claramente guionizada y dirigida por Andre) sobre los dolores de crecer como mujer.

Justo antes de la presentación, Vera prueba la hipnoterapia para dejar de fumar y sale transformada, aunque no de la manera que esperaba. Ya no es sumisa ni está dispuesta a complacer a nadie, sino que se muestra desinhibida e impredecible. Al principio, su comportamiento es una ventaja en Shake Up --¡es auténtica!-- pero cuando empieza a traspasar todo tipo de límites sociales, se desata el caos, en especial para el estirado Andre, cuya desesperación por caer bien genera su propio humor escalofriante. Lo que empieza como una historia sencilla sobre la autorrealización de una mujer se convierte en algo incómodo y gloriosamente extraño, más comprometido con el humor que con un mensaje moralista.

Silver Haze

Disponible en Tubi.

Cada fotograma de la película de Sacha Polak palpita de rabia, pena y dolor. Sin embargo, deja espacio para una notable ternura. La historia narra la vida de Franky (Vicky Knight), una enfermera veinteañera que vive con sus hermanos y su madre en un hogar disfuncional de la clase obrera londinense. Años atrás, un incendio hizo que Franky sufriera quemaduras por todo el cuerpo y ocasionó la muerte de su hermano mayor. Sus padres se separaron a causa del incidente, mientras que las misteriosas circunstancias siguen atormentando a Franky. Silver Haze traza una volátil historia de amor en medio del tumultuoso día a día de Franky: cuando conoce a la suicida Florence en su hospital, ambas se sienten atraídas como imanes, cada una anhelando ser amada y abrazada. Pero el romance es a veces difícil de ver, cuando los personajes buscan respuestas y escapatorias que no existen. Pero también es hermoso, bañado en luces y colores resplandecientes, y se desarrolla con un naturalismo efervescente. En el centro se encuentra la visceral interpretación de Knight, cuya experiencia real de haber sufrido las cicatrices de un incendio cuando era niña influye en la narrativa.