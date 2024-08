El iceberg más grande del mundo sigue girando en círculos tras liberarse

GlaciersBritish Antarctic SurveyAntarctic RegionsSouth Orkney IslandsSouth Georgia Island

Un enorme trozo de hielo del tamaño de una ciudad da vueltas y vueltas, atrapado en un vórtice sobre una montaña submarina. Nadie sabe cuándo se detendrá.

Durante más de 30 años, el mayor iceberg del mundo estuvo atascado en la Antártida. Con una superficie cinco veces mayor que la de Nueva York y más de 300 metros de profundidad, el gigantesco trozo de hielo se liberó finalmente en 2020 e inició una lenta deriva hacia el océano Antártico.

Ahora, A23a, como se le conoce, está girando en su lugar.

Tras abandonar las aguas antárticas, el iceberg quedó atrapado en un vórtice sobre un monte submarino. Imagina un trozo de hielo de unos 3885 kilómetros cuadrados de superficie y tan profundo como el Empire State Building girando lenta pero constantemente, lo suficiente como para girar completamente sobre sí mismo durante el transcurso de unos 24 días.

El iceberg está girando cerca de las islas Orcadas del Sur, a unos 603 kilómetros al noreste de la península antártica, "manteniendo una fría rotación de 15 grados por día",dijo en redes sociales la Prospección Antártica Británica, el instituto de investigación polar del Reino Unido.

"Básicamente está ahí, girando, y se derretirá muy lentamente mientras permanezca allí", dijo Alex Brearley, oceanógrafo físico y jefe del grupo de investigación de océanos abiertos de la Prospección Antártica Británica. "Lo que no sabemos es con qué rapidez saldrá de esto".

A23a se ha visto envuelto en un drama desde el principio, un rasgo que recogió de su progenitor.

El A23, aun mayor que el A23a, fue uno de los tres icebergs que se desprendieron de la barrera de hielo Filchner en 1986. En el momento del desprendimiento, el A23 albergaba un centro de investigación de la Unión Soviética y los investigadores tuvieron que abandonarla. A23a se desprendió ese mismo año y tocó fondo en el mar de Weddell, donde permanecería 34 años más.

En 2020, A23a se liberó por fin y el pasado diciembre comenzó a alejarse de las aguas antárticas en un largo meandro por el océano Antártico. Brearley y un buque de investigación tardaron casi un día entero en rodearlo durante una visita en diciembre. Quedaron asombrados.

"Parece tierra; es la única manera de describirlo", dijo Brearley.

Pero en primavera, el A23a empezó a dar vueltas. Utilizando imágenes por satélite, la Prospección Antártica Británica observó por primera vez el iceberg girando en abril.

Los grandes icebergs antárticos se designan con las letras A, B, C y D según el lugar de la Antártida del que procedan, y solo reciben un número una vez que han alcanzado un tamaño suficiente. Su orden secuencial muestra desde cuándo el A23a encabeza la lista de los mayores icebergs del mundo: el A76 se formó en 2021, pero se derritió dos años después.

El iceberg se encuentra en una zona del océano Antártico conocida como "el callejón de los icebergs", un lugar popular para los icebergs. Normalmente, los grandes icebergs se desplazan rápidamente y son absorbidos por la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. Los bloques de hielo acaban saliendo disparados hacia el este, a aguas más cálidas, donde empiezan a fundirse y desintegrarse. Brearley describió la transición como "un baño de agua caliente" solo un par de grados por encima del punto de congelación.

No es el caso de A23a. El gigantesco iceberg quedó atrapado en lo que se conoce como una columna de Taylor, una corriente que se forma alrededor de los montes submarinos. La corriente estándar diverge alrededor de la montaña submarina y crea un cilindro estancado de fluidos por encima del monte submarino, haciendo girar lentamente el agua en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la protuberancia.

La protuberancia sobre la que está nadando A23a tiene unos 100 kilómetros de diámetro y se eleva desde el fondo marino hasta una altura de unos 1000 metros, dijo Brearley, quien lo calificó de "fenómeno geofísico bastante genial".

No se sabe con qué frecuencia se forman estas columnas de Taylor ni con qué frecuencia quedan atrapados en ellas los icebergs, dijo Brearley, y no hay suficientes datos de satélite ni cartografía submarina para comprender plenamente la frecuencia del fenómeno.

Tampoco está claro cuánto tiempo permanecerá el iceberg en su lugar. Pero una cosa es segura: el mayor iceberg del mundo no se derretirá e inundará el hemisferio sur. El deshielo de los icebergs y la eliminación de las plataformas de hielo flotantes no causan directamente el aumento del nivel del mar, dijo Brearley.

Brearley señaló un estudio de 2015 que observó un flotador robótico, parte de una flota de instrumentos que se dejan llevar por las corrientes oceánicas para medir la temperatura del agua, atrapado en una columna de Taylor durante cuatro años justo al noreste de la ubicación actual de A23a.

Si el A23a pasa un tiempo prolongado en el vórtice, el iceberg podría derretirse considerablemente y afectar al plancton y a otros organismos de la cadena alimentaria marina de la zona, dijo Brearley.

Christopher Shuman, glaciólogo y profesor de investigación de la Universidad de Maryland, en el condado de Baltimore, supuso que el A23a acabaría siguiendo el camino de otros grandes icebergs, hacia la isla de Georgia del Sur, en el Atlántico Sur, y se derretirá. Señaló el iceberg A68a, que en 2020 giró durante meses un poco más al oeste de donde se encuentra ahora el A23a antes de ser liberado.

Pase lo que pase, "los márgenes de la Antártida" y sus misterios seguirán fascinándonos, dijo Brearley. Señaló un eslogan utilizado entre los glaciólogos: lo que ocurre en la Antártida no se queda en la Antártida.

"Esta es una de las formas en que la Antártida se acerca al resto del mundo", dijo.

Remy Tumin es reportera del Times y cubre noticias de última hora y otros temas. Más de Remy Tumin

El iceberg más grande del mundo, llamado A23a, cerca de la Antártida en abril (Derren Fox, British Antarctic Survey vía The New York Times)

No está claro cuánto tiempo A23a, fotografiado en abril, va a girar en su lugar. (Chris Walton, Prospección Antártica Británica vía The New York Times)