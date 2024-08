'La casa del dragón': 5 preguntas de cara a la tercera temporada

Game of Thrones (TV Program)House of the Dragon (TV Program)Television

El final de la segunda temporada de la serie tiene mucha información nueva, pero también dejó muchas preguntas e historias en suspenso.

El final de la segunda temporada de La casa del dragón, emitido el domingo en HBO, aportó una asombrosa cantidad de información nueva. Pero también dejó muchas preguntas. Personajes con habilidades mágicas mostraron sus cartas. Un personaje importante que estaba desaparecido, reapareció, mientras que otros empezaron a marcar su salida. Y se vieron algunos dragones nuevos en el camino.

¿Una cosa que no se vio? Algo parecido a una resolución. Mientras se ciernen los numerosos finales en suspenso y los distintos ejércitos avanzan, aquí tenemos algunas preguntas que seguimos haciéndonos en la antesala la tercera temporada.

¿Quién era esa extraña figura en la visión de Daemon?

Aparte de los dragones, esta ha sido una temporada con poca magia, excepto en el castillo maldito de Harrenhal. Allí, Daemon (Matt Smith) tenía muchos sueños despierto, aparentemente influenciado por la misteriosa Alys Rivers (Gayle Rankin). En el final, Alys le concedió una visión más extendida, que lo puso al corriente de los acontecimientos de Juego de tronos.

Sin embargo, un pequeño detalle --un rostro pálido con una marca de nacimiento de color vino-- le resultó especialmente desconocido. Parecía confirmar finalmente la identidad del hombre conocido como el Cuervo de Tres Ojos, revelando que no era otro que Brynden Rivers, alias Bloodraven. Se trata de un futuro descendiente de Daemon, que puede ser la razón por la que Daemon puede acceder al bosque de arcianos.

¿Qué hay de Helaena?

La aparición de Helaena (Phia Saban) en la visión de Daemon indica que podría ser más consciente de lo que se pensaba. Ciertamente, esta alma extraña y trágica estaba posicionada para ser la soñadora de su generación. Pero ahora hay preguntas más amplias sobre su clarividencia, y sobre lo que Alys y Bloodraven podrían tener que ver con ello. ¿La están ayudando o manipulando? ¿Ella es su Bran Stark?

¿Qué papel desempeñará pronto? ¿O jugará algún papel? Su hermano tuerto, Aemond (Ewan Mitchell), la amenazó de muerte cuando se negó a montar su dragón en la batalla. Es un tipo peligroso. ¿Hasta qué punto está dispuesto a cumplir esa amenaza?

¿Dónde están los Hightower?

Los Hightower --Alicent (Olivia Cooke) y Otto (Rhys Ifans)-- están siendo eliminados del tablero de ajedrez. Alicent declaró que está dispuesta a sacrificar a su hijo Aegon si eso significa que puede retirarse en paz, y al final del episodio parece dispuesta a huir. Pero según Fuego y sangre, el libro original de George R. R. Martin, Alicent todavía tiene cosas por hacer. ¿Cuánto tiempo sabático puede tomarse Alicent antes de verse arrastrada de nuevo a la intriga, especialmente cuando descubre que Aegon ha desaparecido? ¿Y qué pasará si su vieja amiga Rhaenyra (Emma D'Arcy) intenta aceptar su oferta de entregar Desembarco del Rey?

Y luego está Otto, un completo comodín. Ha estado desaparecido en acción desde el episodio 3, y cerca del final del final, lo vemos encarcelado en una celda de algún tipo, en manos de desconocidos. ¿Larys Strong (Matthew Needham) guardó allí a Otto para un uso futuro? ¿O siguió Otto la sugerencia de Alicent de buscar a los Tyrell, un movimiento que podría haber acabado en desastre? ¿Es prisionero de los Beesbury? Después de todo, Otto fue culpado de la muerte de Lyman Beesbury (Bill Paterson) en la primera temporada y, como resultado, el sobrino de Otto, lord Ormund Hightower, está luchando contra los Beesbury en el Reach.

¿Quiénes eran esos dos nuevos dragones?

Durante los últimos episodios, Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) ha estado intentando localizar a un dragón salvaje en el Valle que ha estado asando a un grupo de ovejas de la localidad. En el final de la segunda temporada, por fin se encuentra cara a cara con él, y sus sentimientos hacia ella no están nada claros. Los lectores de los libros conocen a este dragón como Robaovejas. ¿Quiere que Rhaena sea su jinete?

En el montaje final, también vemos a un dragón volando sobre nosotros mientras el ejército de los Hightower se dirige a la batalla. Según los libros, parece ser Tessarion, a quien monta Daeron, el tercer hijo de Alicent, a menudo olvidado.

En cuanto a los dragones, la elección por parte de Bruma o Seasmoke de un nuevo jinete, Addam de Hull (Clinton Liberty), plantea una cuestión clave. En los libros, se nos dice que ningún dragón ha tenido dos jinetes mientras el primero sigue vivo. ¿Significa esto que Laenor Velaryon (John Macmillan), quien fingió su muerte en la primera temporada, está realmente muerto ahora? ¿O han cambiado las reglas? Y si esa regla ha cambiado, ¿qué más de los libros puede haber cambiado?

¿A dónde va Aegon?

Aegon II (Tom Glynn-Carney) se encuentra en mal estado y Larys Strong sugiere que se vayan de la ciudad. Su madre cree que puede convencer a su hijo de que renuncie a su reclamo; podría servir al reino en un Septo o en la Guardia de la Noche. (El celibato ya no es un obstáculo). Larys tenía mejores cosas para él en mente, como unas vacaciones con todos los gastos pagados en Braavos. La última vez que los vimos juntos, Larys estaba sacando a Aegon de Desembarco del Rey en un carro lleno de pájaros enjaulados.

¿Es un eco de la huida de Arya en Juego de tronos? Tal vez. Pero al igual que Arya, puede que no acaben donde se dirigen. ¿Podrá este impulsivo e inseguro Targaryen no participar en una guerra que se libra en su nombre?