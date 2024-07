La OTAN debe decidir si es 1914 o 1938

Logo de la OTAN. EFE/Maurizio Gambarini

“Sé que suena devastador”, dijo este año el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. “Pero tenemos que acostumbrarnos al hecho de que ha comenzado una nueva era: la era de antes de la guerra”. Recién llegado de expulsar del poder a los nacionalpopulistas, Tusk es ampliamente respetado. Sin embargo, sus palabras pueden sorprender. Teniendo en cuenta la guerra en Gaza, el ataque ruso en Ucrania y el conflicto en Sudán, ¿podemos todavía hablar de una era anterior a la guerra?

Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, tal vez podría ser acusado de eurocentrismo. Pero su observación es correcta: no estamos en una guerra tradicional. Sin embargo, de todos los conflictos que se desarrollan actualmente, el de Ucrania, que enfrenta a una Rusia autocráticamente alineada contra una Ucrania respaldada por Occidente, tiene el mayor potencial de convertirse en una guerra mundial en toda regla. Para los miembros de la OTAN reunidos esta semana en Washington, encontrar la manera de evitar que eso suceda será una de las principales prioridades de la agenda.

Sin embargo, es poco probable que estén de acuerdo. Durante los dos años y medio transcurridos desde la invasión de Rusia, los países occidentales han aplicado enfoques divergentes y a veces contradictorios a la guerra. Detrás de la política de cada país hay una perspectiva especial informada por la historia. Es como un par de gafas que proyectan la guerra bajo una luz diferente. Mientras Vladimir Putin amenaza con una escalada nuclear y Ucrania sufre nuevos ataques, es esencial que los miembros de la OTAN decidan juntos cómo deben ver la guerra en Ucrania y cuál es la mejor manera de ponerle fin.

Algunos creen que estamos en vísperas de una guerra más amplia y que estamos viviendo un equivalente de algo que ocurrió hace 100 años. Esta es la vista a través de las gafas de Sarajevo. En esa ciudad balcánica, en un caluroso día de verano de 1914, un joven asesino abrió fuego contra el vehículo del archiduque Francisco Fernando, desencadenando una secuencia caótica que condujo a la Primera Guerra Mundial. Esa guerra, que fue extraordinariamente devastadora, comenzó en cierto modo por accidente. El historiador Christopher Clark ha llamado “sonámbulos” a la clase política de la época. A través de una compleja mezcla de emociones, honor ofendido e imprudencia, se adentraron involuntariamente en la guerra.

Para quienes ven la situación a través de esta lente, no se debe permitir que el conflicto en Ucrania se convierta en el equivalente del asesinato de Fernando, el pistoletazo de salida de una guerra mundial. Hablan en tono pacifista: Atención, paso a paso nos dirigimos hacia un conflicto global, tal vez incluso nuclear, aunque en realidad nadie lo quiera. La conclusión para ellos es simple. Por temor a alarmar a Rusia y llevarla a una escalada irreversible, se deben restringir las ambiciones militares de Ucrania y buscar negociaciones diplomáticas.

Estas gafas de Sarajevo parecen ser las más utilizadas en Alemania. Desde febrero de 2022, el canciller Olaf Scholz ha defendido enérgicamente el apoyo a Ucrania, y su país es uno de los exportadores más importantes de ayuda material y armas a Ucrania. Sin embargo, al mismo tiempo, con cada nueva entrega, advierte repetidamente: en algún momento, un dron o un avión pueden ser demasiados. Su énfasis siempre está en la cautela y el objetivo, en última instancia, de encontrar algún tipo de solución negociada. En las calles de Berlín durante las recientes elecciones europeas, carteles con la imagen de Scholz prometían “garantizar la paz”.

Otros usan un par de anteojos completamente diferentes: llámelos de Munich. Su punto de referencia histórico viene de 1938, cuando Adolf Hitler exigió una parte de Checoslovaquia y las potencias europeas, con un espíritu de apaciguamiento, lo aceptaron. La anexión tenía como objetivo satisfacer los apetitos del Tercer Reich y así evitar que se repitiera la Gran Guerra. Pero el apaciguamiento se produjo a expensas de otros países, como les dirán los europeos del este y central.

También fracasó, en sus propios términos. El apaciguamiento se derrumbó como un castillo de naipes con el ataque de Alemania a Polonia en 1939, lo que llevó al resto de Europa y, finalmente, al mundo entero a la Segunda Guerra Mundial. Esto es exactamente lo que Tusk busca evitar. Desde este punto de vista, las decisiones ingenuas sólo resultan en más víctimas y sufrimiento, en más ciudades (Varsovia entonces, Mariupol hoy) incendiadas y bombardeadas hasta los cimientos. Sostienen que no se debe repetir el error del apaciguamiento. No se deben hacer concesiones a la contraparte moderna de Hitler.

Además de Ucrania y Polonia, estas gafas las usan los países de la región circundante: Finlandia, los países bálticos, Rumanía y Moldavia. El presidente francés Emmanuel Macron parece haber cambiado las gafas de Sarajevo por las de Munich en los últimos dos años. Inicialmente defensor de las negociaciones y la diplomacia, recientemente pronunció un discurso en el que hizo sonar la alarma sobre la amenaza de Rusia. “Europa puede morir”, advirtió Macron en un tono sorprendentemente europeo del este. El debilitamiento de su autoridad, tras las recientes elecciones, podría alterar esta visión.

¿Qué pasa con Washington? Estados Unidos, por supuesto, entró tarde en las guerras mundiales: la acumulación de ambas tiene poca resonancia al otro lado del Atlántico. Más bien, la perspectiva de Estados Unidos proviene del trauma que lo llevó a la Segunda Guerra Mundial: el ataque a Pearl Harbor en 1941. Ese asalto inesperado, en el que murieron más de 2.000 efectivos estadounidenses, enseñó a Estados Unidos que si no tiene una estrategia cuidadosa presencia calibrada en los conflictos, puede pagar un precio mucho mayor. El país decidió no volver a ser sorprendido nunca más en su propio territorio.

Estos lentes de Pearl Harbor ayudan a explicar la conducta de Estados Unidos durante la guerra, donde ha tratado de apoyar a Ucrania tanto como sea posible, hasta el punto en que estaría en riesgo directo de represalias. Esto explica la calidad vacilante del apoyo de Estados Unidos, que oscila entre enfoques más o menos activos, siempre preocupado por la escalada rusa. Los problemas que esto ha creado, sobre todo en el retraso del paquete de ayuda a Ucrania, son evidentes.

En 2024 no estaremos en Sarajevo, Munich o Pearl Harbor. Pero eso no cambia el profundo efecto que tienen estas perspectivas. Cada par de gafas no sólo configura un análisis intelectual de los acontecimientos actuales sino que también conlleva una fuerte convicción moral de tener razón, incluso superior. Es este sentimiento, más que la mera elección de una analogía histórica, lo que puede llevar a los protagonistas a cerrarse a escucharse unos a otros.

Sin embargo, hay una manera de reconciliar a todas las partes. Consiste en comprender que no estamos en una era pasada de moda antes de la guerra, sino en una nueva era de guerra híbrida. Esta guerra multifacética con Occidente y sus valores políticos fundamentales ya está sucediendo en todo el mundo, no sólo en Europa sino también en África, Asia y Medio Oriente. Y si todavía no hay drones rusos sobrevolando países de la Unión Europea, ya hay combates en otros frentes, aunque sólo sea, por ahora, en forma de desinformación, espionaje y piratería informática. Las analogías de Sarajevo, Munich y Pearl Harbor son todas útiles para construir una nueva perspectiva adecuada al siglo XXI.

No estamos condenados a repetir el pasado. En cambio, podemos elegir libremente qué medidas tomar: ésta es la esencia de la creencia en la democracia a ambos lados del Atlántico. “Nada sucede dos veces”, como nos recuerda Wislawa Szymborska en su sabio poema. Nuestra opinión es que los miembros de la OTAN deberían poner el arsenal de recursos de la alianza a disposición de Ucrania para garantizar la derrota de Rusia. Así es como vemos las cosas. Esta semana en Washington, los países tienen la oportunidad de quitarse las gafas, mirarse a los ojos y fijar un nuevo rumbo.

© The New York Times 2024