Cómo organizar una maleta pequeña para un viaje largo

La mayoría de los viajeros frecuentes recomiendan usar solo equipaje de mano

Pregúntele a cualquier viajero frecuente sus reglas para un viaje y probablemente escuchará el mismo consejo: nunca facture una maleta. Sólo equipaje de mano. Pero meter todo lo que necesita, especialmente para una estadía más larga, en una maleta pequeña y un bolso o mochila requiere algo de ingenio: las dimensiones máximas para el equipaje que va en la mayoría de los compartimientos superiores son 22 por 14 por 9 pulgadas (55 por 35 por 22 cm) , y aunque la mayoría de los vuelos nacionales no tienen, o al menos no hacen cumplir, límites de peso, algunos vuelos internacionales y transpacíficos sí los tienen (ciertos vuelos de Delta a Asia, por ejemplo, tienen un límite de 22 libras (10 kilos), mientras que el máximo de Hawaiian Airlines es de 25 libras u 11 kilos). La recompensa, si lo hace bien: experiencias en el aeropuerto más rápidas que no implican el riesgo de pérdida de equipaje y, al llegar, menos decisiones sobre qué ponerse. Aquí encontrará consejos probados y verdaderos de algunos expertos.

Elija el equipaje adecuado

Aunque algunos viajeros habituales apuestan por las bolsas blandas (el estilista neoyorquino Ian Bradley, de 38 años, prefiere la bolsa de lona extragrande LL Bean Adventure ), la mayoría apuesta por las maletas duras con ruedas. “Son más livianos”, dice Hitha Palepu, de 39 años, autora y emprendedora radicada en Nueva York que escribió lo que podría ser el libro definitivo sobre el tema, “Cómo empacar: viajar inteligentemente para cualquier viaje” de 2017. El material de policarbonato utilizado para las maletas rígidas, explica, “pesa aproximadamente la mitad del nailon resistente que se utiliza en las maletas blandas”. Estas son las bolsas con ruedas que recomendaron nuestros expertos:

Un rodillo de la marca alemana Rimowa suele considerarse el estándar de oro, y muchas de las personas con las que hablamos avalaron la durabilidad de los productos. “Son más caras, pero una inversión que vale la pena”, afirma la artista neoyorquina Laila Gohar, de 35 años. (Al igual que el arquitecto Vincent Van Duysen, de 62 años, de Amberes, vuela con el modelo Cabin de aluminio ). Límites de peso: el equipaje de mano de tamaño completo más liviano de la marca es el Essential Lite Cabin , con 4.9 libras (2,2 kilos).

Palepu es fanático de las maletas rígidas de la marca estadounidense Béis , que son considerablemente más baratas que las de Rimowa. “Tienen la mejor compresión dentro de una maleta, una construcción realmente sólida y un asa acolchada para arrastrarlos por el aeropuerto”, dice.

Al chef y autor radicado en Nueva York Andy Baraghani , de 34 años, que completó una gira de libros por varias ciudades el año pasado, le gusta el Away Bigger Carry-On: Aluminium Edition porque se siente indestructible, dice. “Y su acabado brillante destaca del resto del equipaje del aeropuerto”. (Solo tenga cuidado de verificar que sus dimensiones superiores al promedio sean compatibles con el límite de tamaño de equipaje de mano de su aerolínea).

Como regla general, Palepu empaca primero los artículos más grandes para maximizar el espacio. Ella recomienda enrollar la mayoría de las prendas, pero no todas (iStock)

Edite su lista de equipaje sin piedad

“No se puede tener una mentalidad de ‘por si acaso’”, dice Gohar. “Si algo no es absolutamente esencial, no cumple los requisitos”. A continuación, algunas estrategias para identificar las necesidades básicas.

Ropa

“Busque ropa con mezclas de viscosa o Lyocell, o seda y lana; esas telas son más resistentes a las arrugas que la mayoría”, aconseja Palepu. Ella prioriza “pantalones que se pueden usar varias veces antes de que se vuelvan poco atractivos, vestidos camiseros estampados (los estampados ayudan a disimular las arrugas) y conjuntos a juego que se pueden mezclar y combinar con otras prendas”. Pero sus verdaderos caballos de batalla son las camisas abotonadas para hombre de Uniqlo que no necesitan planchado: rara vez se arrugan y combinan con una amplia gama de atuendos.

Los trajes también son una gran opción por su versatilidad. “Se pueden vestir con tacones para salir por la noche o con una camiseta sin mangas y zapatillas de deporte durante el día”, dice el director creativo afincado en Londres Alex Eagle, de 40 años. La galerista Mariane Ibrahim, que vive entre Ciudad de México y París. y Chicago, tiene una filosofía similar: “Mi bolso siempre incluye un traje de noche y uno de día, además de algunas prendas básicas en blanco y negro (vaqueros, camisetas)”.

Para Gohar, la clave es crear un uniforme adaptable. “Si tienes una apariencia básica sólida, puedes llevarte un abrigo, uno o dos pares de pantalones y simplemente cambiarte la camisa a diario”, dice. “Y no tengo miedo de lavar mi ropa, o la de mis hijos, en el lavabo del hotel. Sólo le pido al ama de llaves un jabón sin perfume y luego los cuelgo para que se sequen”.

Artículos de aseo

Es más fácil comprar tamaños de viaje de sus productos favoritos y rellenarlos con botellas más grandes en casa, lo que elimina el desperdicio excesivo, dice Palepu (como alternativa, se pueden encontrar pequeños contenedores vacíos en tiendas como Muji). También sugiere racionalizar buscando productos multiuso: “Mi protector solar con color EltaMD es lo suficientemente hidratante como para ser mi humectante diurno; Utilizo mi aceite Le Prunier como suero hidratante y aceite de acabado y para peinar el cabello suelto hacia atrás”.

Las maletas rígidas de policarbonato pesan la mitad que las de nailon fuerte

Conceptos básicos de vuelo

A Palepu le gusta empacar una simple bolsa cruzada con los artículos que necesitará entre el despegue y el aterrizaje (bálsamo labial, toallitas desinfectantes, un lector electrónico), llevarla a bordo dentro de un bolso más grande y luego guardarla en su regazo una vez. ella está sentada. La hotelera Philomena Schurer-Merckoll, de 40 años, que divide su tiempo entre Marrakech y Londres, recomienda el bolso Perriand Weekend de la marca británica Métier en lugar de un bolso de mano; sus bolsillos exteriores ocultos facilitan el acceso a las cosas en el avión, dice, y “el bolso de mano con clip significa que tengo un bolso de noche para mi viaje”. Y el diseñador de moda Phillip Lim, de 51 años, recomienda llevar un transmisor Bluetooth de Airfly, que permite conectar auriculares inalámbricos al sistema de entretenimiento a bordo.

Empaque como si cada centímetro contara (porque lo cuenta)

Trabaje de pesado a ligero

Como regla general, Palepu empaca primero los artículos más grandes para maximizar el espacio. Ella recomienda enrollar la mayoría de las prendas, pero no todas, para evitar arrugas, y siempre empaca este vaporizador muy compacto para eliminar las pocas arrugas que inevitablemente ocurren (también usa el dispositivo para vaporizarse la cara después de los vuelos antes de aplicar una mascarilla hidratante). Así es como recomienda llenar una bolsa, de abajo hacia arriba:

Comience colocando los suéteres voluminosos en la parte inferior de la mitad de su maleta, con las mangas y la tela adicional fluyendo hacia los lados.

Si necesitarás un abrigo una vez que llegues, elige uno versátil y úsalo en el avión. Si realmente necesitas otra prenda de abrigo, hazla delgada y empaquétala con tus suéteres voluminosos.

Dobla los pantalones del traje a lo largo para preservar el pliegue y luego enróllalos. Para empacar chaquetas de traje, Palepu recomienda este método , que consiste en doblar la prenda formando un cuadrado a lo largo de las costuras. Coloca estas piezas encima de tus suéteres.

Enrolle los demás pantalones, así como faldas, vestidos, pijamas y ropa deportiva, y empáquelos a continuación.

Dobla las camisas y las blusas a lo largo de las costuras para reducir las arrugas y colócalas encima de las piezas enrolladas. Coloque ropa interior y calcetines en los espacios restantes. Una vez que toda tu ropa esté en tu estuche, dobla las mangas del suéter sobre la parte superior de tus otras prendas.

En la otra mitad de tu bolso, coloca tus zapatos, guardados en bolsas para zapatos, alrededor del perímetro. (Para ahorrar espacio, use el par más voluminoso que planee llevar en el vuelo).

Empaque cualquier otro accesorio y sus artículos de tocador en el centro de sus zapatos.

Algunos vuelos internacionales tienen límites de peso en el equipaje (IStock)

Considere empacar cubos

Los cubos de embalaje, que son bolsas con cremallera diseñadas para comprimir la ropa y ahorrar espacio, son especialmente útiles para viajes con varias paradas, ya que proporcionan una forma más fluida de empacar y desempacar rápidamente. A Bradley le gustan los fabricados por Bagsmart y también reutiliza las bolsas para el polvo que vienen con algunos de sus accesorios. “Puse ropa interior, zapatos y camisas en uno y pantalones en otro”, dice. Los cubos de embalaje también son especialmente útiles para las familias jóvenes, dice Palepu: cada uno de sus hijos tiene un juego de su color favorito, por lo que su ropa se distingue fácilmente si comparten una maleta. Joeonna Bellardo-Samuels, de 44 años, directora senior de la Galería Jack Shainman de Nueva York, dice que uno de sus placeres secretos es “conseguir buenas bolsas de lavandería de hotel” para usar en lugar de cubos. “Cada uno está adornado con un precioso monograma que me recuerda mis aventuras”.

Barco Recuerdos Inicio

Si va a realizar un viaje centrado en las compras, Palepu sugiere empacar una bolsa de lona plegable en su equipaje de mano que pueda llenar y luego registrarse para el vuelo de regreso o enviarlo a casa de camino al aeropuerto. “La ropa sucia es el mejor acolchado para empacar artículos frágiles”, dice. Del mismo modo, Eagle empaca un LL Bean Boat & Tote para el viaje de regreso, que incluye regalos y la ropa sucia de sus hijos (empacarlo por separado significa que es más fácil tirarlo a la ropa una vez que esté en casa). “La cremallera en la parte superior lo hace seguro”, dice. “Para que puedas comprobarlo, si realmente lo necesitas”.

*John Wogan ©The New York Times