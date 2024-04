Buena economía, vibras negativas: la historia continúa

Los carteles para una feria de empleo se ven en 5th Avenue después de la publicación del informe de empleo en Manhattan, Nueva York, EE.UU. REUTERS/Andrew Kelly

Cuando se trata de noticias económicas, hemos ganado tantas cosas que nos hemos cansado de ganar o, en todo caso, nos hemos mostrado indiferentes al respecto. La semana pasada recibimos otro fantástico informe sobre el empleo (crecimiento del empleo durante 39 meses consecutivos) y parece como si casi nadie se diera cuenta. En particular, no está claro si las buenas noticias afectarán la narrativa aún extendida pero falsa de que el presidente Joe Biden está presidiendo una mala economía.

Comencemos con los hechos: la creación de empleo bajo el gobierno de Biden ha sido realmente asombrosa, especialmente si se recuerdan todas esas predicciones confiadas pero erróneas de recesión. Hace cuatro años, la economía fue golpeada por la pandemia de COVID-19, pero nos hemos recuperado con creces. Cuatro años después del inicio de la recesión de 2007-2009, el empleo total seguía bajando en más de 5 millones; ahora ha aumentado en casi 6 millones. La tasa de desempleo ha estado por debajo del 4% durante 26 meses, la racha más larga desde la década de 1960.

La inflación aumentó en 2021-22, aunque este aumento ha disminuido en gran medida. Pero los ingresos de la mayoría de los trabajadores han aumentado en términos reales. En los últimos cuatro años, los salarios de los trabajadores no supervisores, que representan más del 80% del empleo privado, aumentaron alrededor del 24%, mientras que los precios al consumidor aumentaron menos, alrededor del 20%.

¿Por qué, entonces, tantos estadounidenses siguen diciendo a los encuestadores que la economía está en mal estado?

La mayoría de las veces, cualquiera que argumente que estamos en una “vibecesión”, en la que las percepciones públicas están en desacuerdo con la realidad económica, es etiquetado como elitista, fuera de contacto con la experiencia de la vida real de las personas. Y hay todo un género de comentarios en el sentido de que si uno analiza los datos con suficiente atención, muestra que, después de todo, la economía realmente está mal.

El presidente estadounidense, Joe Biden. EFE/EPA/Bonnie Cash

Pero ese comentario es un intento de explicar algo que no está sucediendo. Sin lugar a dudas, hay estadounidenses que están sufriendo financieramente; lamentablemente, esto siempre es cierto hasta cierto punto, especialmente dada la debilidad de la red de seguridad social de Estados Unidos. Pero, en general, los estadounidenses son relativamente optimistas acerca de sus propias finanzas.

Hace poco escribí sobre un par de encuestas de estados indecisos de Quinnipiac en las que se preguntaba a los votantes registrados sobre la economía y sus finanzas personales. Tanto en Michigan como en Pensilvania (estados cruciales para el resultado de las elecciones presidenciales de este año) más del 60% de los encuestados calificaron la economía como ni tan buena ni tan mala; un porcentaje similar dijo que su propia situación es excelente o buena.

Los estadounidenses son optimistas no sólo respecto de sus propias circunstancias; también son optimistas sobre sus economías locales. Una encuesta reciente del Wall Street Journal entre votantes de estados indecisos encontró que los votantes tienen opiniones negativas sobre la economía nacional, pero opiniones significativamente más positivas sobre la economía de su estado. Esto es consistente con el informe de la Reserva Federal sobre bienestar económico para 2022 (publicado en 2023), que muestra que un porcentaje mucho mayor de estadounidenses evaluaron su economía local como buena o excelente que el porcentaje que dijo lo mismo sobre la economía nacional.

Básicamente, los estadounidenses dicen: “Estoy bien, la gente que conozco está bien, pero están sucediendo cosas malas en algún lugar”. Como escribió Greg Ip del Journal: “Cuando se trata de economía, las vibraciones están en guerra con los hechos”.

¿Qué explica esta desconexión? La inflación seguramente contribuye a generar malos sentimientos sobre la economía. Una nueva investigación realizada por Stefanie Stantcheva, de la Universidad de Harvard, confirma una vieja idea: cuando tanto los salarios como los precios aumentan, la gente tiende a creer que se ganaron los aumentos salariales pero que la inflación les quitó las ganancias obtenidas con tanto esfuerzo.

Sin embargo, la aversión a la inflación no explica por qué la gente piensa que a su estado le está yendo bien pero que la nación es un desastre.

El elefante en la habitación –y es principalmente un elefante, aunque también hay un poco de burro– es el partidismo. Hoy en día, las opiniones de los estadounidenses sobre la economía tienden a estar determinadas por la afiliación política y no al revés.

La mesera Rachel Gurcik atiende a los clientes del Gateway Diner en Westville, Pennsylvania. (Tom Gralish/The Philadelphia Inquirer vía AP, Archivo)

Esto es cierto para los partidarios de ambos partidos, pero el análisis estadístico muestra que el efecto del partidismo en las percepciones económicas es mucho más fuerte para los republicanos, quienes durante gran parte del año pasado fueron tan negativos sobre la economía como lo fueron después de la crisis financiera de 2008. crisis y durante la estanflación de 1980, por lo que el hecho de que un demócrata sea presidente reduce el sentimiento promedio del consumidor. Cualquier debate sobre las percepciones económicas que no tenga en cuenta este factor se pierde de vista una gran parte del panorama.

No es difícil ver de dónde viene esta asimetría. Los políticos y los medios republicanos están unidos para destrozar la economía de Biden, que según Donald Trump está “colapsando en un pozo negro de ruina”, en el que “las tiendas no están surtidas”, algo que simplemente no es cierto. Los demócratas, por otro lado, están divididos, y algunos progresistas menosprecian la economía porque temen que reconocer las buenas noticias pueda socavar los argumentos para fortalecer esa débil red de seguridad social.

En mi opinión, más progresistas deberían celebrar la economía actual, no sólo para ayudar a Biden a ser reelegido, sino porque el éxito económico reivindica la visión progresista. Yo diría que Biden merece algo de crédito por las buenas noticias, pero el punto más importante es que políticas como la expansión de Obamacare y el alivio de la deuda estudiantil, contrariamente a las predicciones conservadoras, no han arrastrado a la economía hacia abajo, lo que significa que está bien llama para más.

La verdad es que la economía estadounidense es una historia de éxito notable. No dejes que nadie te diga que no lo es.

© The New York Times 2024