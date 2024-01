El pleno empleo es bueno para la sociedad

Martin Luther King, Jr (Bettman Archive)

El día de 1968 en que dispararon al reverendo Martin Luther King Jr., estaba en Memphis, Tennessee, para mostrar su apoyo a los trabajadores sanitarios en huelga. Para entonces, había llegado a considerar la lucha por la igualdad económica como una parte crucial de la lucha por los derechos civiles.

Desafortunadamente, hubo pocos avances en ese frente durante el siguiente medio siglo. Desde muchos puntos de vista, la división económica entre estadounidenses blancos y negros era tan amplia a finales de la década de 2010 como a finales de la década de 1960.

La buena noticia: en los últimos años, hemos visto una disminución significativa de la desigualdad en múltiples dimensiones, incluida una reducción de la brecha entre estadounidenses blancos y negros.

¿Persistió tanto tiempo la brecha económica racial porque el movimiento de derechos civiles no logró ningún progreso contra el racismo y la discriminación? No. La discriminación racial abierta se ha vuelto relativamente rara (en parte debido a la Ley de Derechos Civiles de 1964) y la discriminación implícita probablemente haya disminuido, porque somos una sociedad menos racista de lo que éramos.

Bien, estoy seguro de que esa afirmación me entristecerá un poco. Por supuesto, el racismo no ha desaparecido; sigue siendo mucho más generalizado de lo que los estadounidenses blancos pueden apreciar fácilmente. Pero en el pasado fuimos increíblemente racistas. Para dar una idea, todavía en la elección de Ronald Reagan en 1980, sólo alrededor de un tercio de los estadounidenses blancos aprobaban el matrimonio interracial; hoy casi todo el mundo lo aprueba, o al menos afirma hacerlo.

Entonces, ¿por qué los afroamericanos no lograron un progreso relativo? Probablemente porque los beneficios de una menor discriminación fueron contrarrestados por un aumento de la desigualdad general del ingreso, en particular una brecha cada vez mayor entre los salarios en empleos relativamente mal pagados y los salarios de los mejor pagados. Dado que los trabajadores negros seguían estando subrepresentados en empleos bien remunerados, la creciente polarización de las oportunidades económicas arrebató muchas de las ganancias que uno podría haber esperado de una sociedad que, una vez más, seguía siendo racista pero no tanto como antes.

Lo que nos lleva al sorprendente progreso de los últimos años.

Siempre que escribo sobre las buenas noticias económicas de 2023, nuestro notable éxito en reducir drásticamente la inflación sin un aumento del desempleo, recibo dos tipos de reacciones negativas. La mayoría proviene de republicanos, tres cuartas partes de los cuales dicen que fue un año malo o terrible para el país, aunque casi el 70% de ellos dice que estuvo bien o mejor para ellos personalmente. Pero también recibo críticas de algunos en la izquierda, que insisten en que nuestra supuesta recuperación sólo ayudó a los ricos y no hizo nada por las familias comunes y corrientes.

Esto está completamente mal.

He escrito sobre el trabajo de David Autor, Arindrajit Dube y Annie McGrew que muestra que la recuperación económica posterior a la COVID ha producido aumentos salariales especialmente grandes en la parte inferior de la escala, comprimiendo la distribución salarial. Los salarios en Estados Unidos siguen siendo muy desiguales, pero no tanto como hace apenas unos años. De hecho, encontraron, hemos revertido casi el 40% del aumento en una medida clave de desigualdad que tuvo lugar durante la gran divergencia de ingresos de 1979 a 2019.

Y como una menor desigualdad general ayuda desproporcionadamente a los afroamericanos, un efecto ha sido una “reducción histórica de las disparidades salariales raciales”, publicó Dube en las redes sociales.

¿Por qué cayó la desigualdad salarial? Varios estados aumentaron sus salarios mínimos. Los sindicatos obtuvieron algunas victorias y el miedo a la sindicalización puede haber empujado a algunos empleadores a aumentar los salarios. Sin embargo, el factor principal fue seguramente un mercado laboral ajustado: el pleno empleo aumenta en gran medida el poder de negociación de los trabajadores.

El pleno empleo también hizo maravillas en otro aspecto de las disparidades raciales: el alto desempleo de los negros. El último contratado, el primero despedido sigue siendo un hecho muy real en las relaciones raciales en Estados Unidos; Una medida de nuestro éxito para lograr finalmente algo parecido al pleno empleo es que la brecha entre las tasas de desempleo de blancos y negros es la más pequeña desde que el gobierno comenzó a recopilar datos sobre el tema.

Ahora, los recientes avances para los trabajadores con salarios bajos están muy lejos de restaurar la sociedad relativamente de clase media en la que crecí, y también estamos lejos de la igualdad racial. Pero hemos logrado avances reales, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.

Todo lo cual tiene una importante moraleja para las políticas: el pleno empleo es extremadamente importante no sólo porque conduce a un producto interno bruto más alto sino también porque ayuda a crear una sociedad más sana y justa. Y deberíamos luchar contra las fuerzas políticas que obstaculizan la creación de empleo. En particular, una recesión gratuita podría fácilmente deshacer gran parte del progreso que hemos logrado.

Ahora está claro que la obsesión por el déficit de la década de 2010, que retrasó durante muchos años la recuperación de la recesión de 2007-2009, fue una tragedia tanto social como económica. Y corremos el riesgo de sufrir una tragedia similar si la Reserva Federal se deja intimidar para que mantenga altas las tasas de interés por parte de los republicanos que la acusan de recortar las tasas para ayudar al presidente Joe Biden; no, ya sabes, porque la inflación que provocó que subiera las tasas ha disminuido.

Hay muchas cosas que todavía debemos hacer para cumplir la visión de King, y algunas de ellas serán difíciles. Pero algo que debería ser relativamente fácil es crear una economía en la que los estadounidenses que estén dispuestos a trabajar (lo que significa una gran mayoría de adultos) puedan encontrar empleo.

© The New York Times 2024