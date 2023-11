Por qué una parte de Estados Unidos odia a Estados Unidos

Manifestación trumpista en Washington (Bloomberg/archivo)

La democracia estadounidense está claramente en crisis. Es perfectamente posible que en menos de dos años los disidentes se enfrenten al poder de un gobierno de tendencia autoritaria; si eso le parece una hipérbole, es que no está prestando atención.

Pero, ¿se encuentra Estados Unidos en crisis más allá del ámbito político? ¿Se están erosionando los cimientos mismos de la sociedad? Mucha gente de derechas parece pensar que sí. Un reciente ensayo de Damon Linker en The New York Times perfilaba a intelectuales conservadores cuyos escritos, argumentaba, ayudan a explicar de dónde viene la derecha MAGA (trumpista). Lo que me sorprendió, leyendo algunos de sus trabajos, es el terrible retrato que hacen del estado de nuestra nación.

Por ejemplo, “Cambio de régimen”, de Patrick Deneen, describe así a Estados Unidos: “Ciudades y pueblos antaño hermosos de todo el país han sucumbido a una fea plaga. El desplome de las tasas de natalidad, el aumento del número de ‘muertes por desesperación’, las adicciones generalizadas a los fármacos y las distracciones electrónicas dan testimonio de la prevalencia de un aburrimiento sordo y una desesperación psíquica”. Y todo ello lo atribuye a los efectos malignos del liberalismo.

Cuando leo cosas así, siempre me pregunto si esta gente sale alguna vez a la calle y mira a su alrededor. ¿Tienen alguna idea, por memoria personal o por lecturas, de cómo era Estados Unidos hace 30 o 50 años?

Es cierto que la sociedad estadounidense ha cambiado enormemente en los últimos cincuenta años, y no siempre en el buen sentido: La desigualdad se ha disparado y las muertes por desesperación son un fenómeno real. Pero muchas críticas de la derecha al EEUU moderno parecen arraigadas no sólo en fantasías distópicas, sino en fantasías distópicas que han quedado desfasadas varias generaciones. Parece haber una parte de la mente conservadora para la que siempre es 1975.

Empezando por esas ciudades asoladas. Tengo edad suficiente para recordar los años setenta y ochenta, cuando Times Square era un pozo negro de drogas, prostitución y delincuencia. Hoy en día es demasiado Disneylandia para mi gusto, pero la transformación ha sido increíble.

Vale, es una visión algo centrada en la Gran Manzana, y no a todas las ciudades estadounidenses les ha ido tan bien como a Nueva York (aunque es sorprendente cómo muchos de la derecha insisten en creer que uno de los lugares más seguros de Estados Unidos es un infierno urbano). A Chicago, por ejemplo, le ha ido mucho peor. Pero entre 1990 y la víspera de la pandemia de COVID-19 se produjo un amplio resurgimiento urbano en Estados Unidos, impulsado en gran medida por la vuelta a la vida urbana de un número significativo de estadounidenses acomodados, que valoraban cada vez más las comodidades que pueden ofrecer las ciudades y estaban menos preocupados por la delincuencia violenta, que se desplomó después de 1990.

Es cierto que parte del descenso de la delincuencia se invirtió durante la pandemia, pero parece estar retrocediendo de nuevo. Y los estadounidenses están volviendo a los centros urbanos: Trabajar desde casa ha reducido la afluencia a los centros urbanos durante la semana, pero los visitantes de fin de semana han vuelto más o menos a los niveles anteriores a la pandemia.

A mí esto no me parece una plaga.

¿Y la vida familiar? Efectivamente, menos estadounidenses se casan que en el pasado. Lo que quizá no sepa es que desde 1980 se ha producido un enorme descenso de las tasas de divorcio. La explicación más probable, según los economistas Betsey Stevenson y Justin Wolfers, es que el aumento de las oportunidades laborales para las mujeres provocó un aumento temporal de los divorcios, ya que las mujeres abandonaron matrimonios infelices, que retrocedieron a medida que los matrimonios se adaptaban a las nuevas realidades sociales. Esto significa que durante los “buenos tiempos” había mucha miseria conyugal silenciosa, parte de la cual ha quedado atrás.

Ah, y cuando hablamos del descenso de la natalidad, debemos tener en cuenta que un factor significativo ha sido el enorme descenso de los embarazos de adolescentes, especialmente entre las mujeres de 15 a 17 años. ¿Es esto un indicador de decadencia moral?

Pero, ¿qué hay de las muertes por desesperación? Son reales y en gran medida una acusación contra nuestra sociedad. Pero aunque las muertes por drogas, alcohol y suicidio ocurren en todas partes, se producen de forma desproporcionada no en las grandes ciudades liberales, sino en las regiones rurales rezagadas, desamparadas por las fuerzas económicas que han provocado una migración de los ingresos y el empleo a zonas metropolitanas relativamente bien educadas. Si hay una “desesperación psíquica” que impulsa la adicción, parece ser la desesperación que se deriva de no poder conseguir un trabajo, no la que se deriva del declive de los valores tradicionales.

El cambio social nunca es algo positivo. Observo cómo ha cambiado Estados Unidos a lo largo de mi vida adulta y veo algunas cosas que no me gustan, especialmente la vuelta a la desigualdad económica extrema. Pero también veo una sociedad que ofrece mucha más libertad individual, especialmente para las mujeres y las minorías, pero también para el resto de nosotros.

No todo el mundo lo considera un cambio positivo. De hecho, algunas personas de derechas odian claramente los Estados Unidos en los que vivimos, una nación compleja y diversa, frente a la nación más simple y pura que imaginan.

Y si usted prefiere una sociedad con relaciones sociales más tradicionales, más personas que practiquen formas tradicionales de religión, etc., está en su derecho. Pero no afirme, falsamente, que la sociedad se hunde porque no coincide con sus preferencias ni culpe al liberalismo de todos los problemas sociales.

