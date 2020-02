No obstante, el jugo no es saludable. Está lleno de azúcar. Un vaso de 350 mililitros de jugo de manzana tiene la misma cantidad de azúcar que una lata de refresco (el jugo de uva tiene aún más). También es un alimento procesado, no contiene fibra y no te satisface. Son calorías vacías. Los estudios demuestran que los adultos que comen una manzana antes de una comida consumen menos calorías durante esta; en cambio, beber un vaso de jugo prácticamente no influye en el consumo de calorías.