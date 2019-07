¿Acaso la prosa aquí mejoró gracias a todos esos graduales avances falsos? ¡Lo más seguro es que no! Quería que fuera así, pero sé que si tan solo lo hubiera terminado cuando quería, en lugar de analizar cada palabra bajo un microscopio, me habría ahorrado mucho estrés innecesario (y realmente habría cumplido con la fecha que me había impuesto). Además, esa obsesión inútil con la perfección es el meollo del asunto: al atormentarnos por mejoras mínimas en nuestro trabajo —si es que acaso son mejoras— nos impedimos alcanzar la meta real de hacer el trabajo.