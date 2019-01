En su artículo Who Is Afraid of the Humanoid? (¿Quién le teme al humanoide?), Frédéric Kaplan, el director de humanidades digitales de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, sugirió que los occidentales han aprendido a considerarse máquinas biológicamente informadas, y tal vez son incapaces de separar la idea de humanidad del concepto de las máquinas. Solo se pudo comprender el sistema nervioso después del descubrimiento de la electricidad, escribió Kaplan. Para explicar el ADN es necesario hacer una analogía con el código computacional. Y el corazón humano suele entenderse como una bomba mecánica. A cada instante, "nos vemos reflejados en las máquinas que creamos".