Estados Unidos anunció que no donará las vacunas de AstraZeneca a la Argentina, y solo enviará Pfizer, Moderna y J&J

Gayle Smith, la funcionaria del departamento de Estado encargada de las donaciones de vacunas, habló sobre los envíos a Latinoamérica -REUTERS/Al Drago/Pool

Estados Unidos tiene disponibles 6 millones de vacunas contra COVID-19 para donar a países de Latinoamérica. Pero solamente las correspondientes a los laboratorios de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, afirmó en un comunicado difundido oficialmente.

“Mientras Estados Unidos continúa los esfuerzos para vacunar a todos los estadounidenses y luchar contra el COVID-19 aquí en casa, también reconocemos que terminar con esta pandemia significa terminar con ella en todas partes. Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable. Y Estados Unidos está comprometido a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa”, comenzó el comunicado firmado por el propio presidente Joe Biden.

Imagen de archivo de un paquete de vacunas de AstraZeneca/Oxford parte del primer cargamento de inyecciones contra el COVID-19 REUTERS/Francis Kokoroko/Archivo

Gayle Smith, coordinadora de la respuesta global al COVID del Departamento de Estado aclaró que es necesario que los países cuenten con la regulación y la aprobación de las vacunas para recibir la donación. “Los países deben tener el marco regulatorio apropiado y el proceso de aprobación necesario para recibir el tipo de vacuna que se plantea”, explicó.

Ocurre que la Argentina no tiene aprobadas las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson. Y respecto a la de Pfizer, si bien está aprobada, no pueden ingresar a nuestro país por problemas de responsabilidad contractual. De hecho, Argentina tuvo la oportunidad de recibir dosis de Pfizer por dos vías (contrato directo y por el mecanismo COVAX de la OMS), pero finalmente no fue autorizado su ingreso.

Argentina ya recibió envíos de vacunas a través del mecanismo COVAX de la OMS - REUTERS / Henny Romero

Nuestro país sí tiene aprobadas las vacunas de AstraZéneca, Sputnik V y Sinopharm, pero éstas no han tenido el visto bueno hasta ahora de la FDA, por lo que resulta un impedimento central para que Estados Unidos proceda a donar esas marcas. “No tenemos dosis de AstraZeneca para compartir ahora, tenemos para compartir en el futuro, 60 millones de dosis que fueron anunciadas por el presidente que esperan aprobación de la FDA para ratificar su seguridad. En este momento no será posible”, confirmó Smith.

La funcionaria estadounidense que coordina el envío de las vacunas donadas agregó: “Pero una de las cosas que debemos hacer con las consultas con Covax es tratar de combinar las vacunas (con los países) para distribuirlas de la manera más efectiva posible”.

La campaña de vacunación en Argentina se incrementó con la llegada de vacunas - EFE/Cabalar/Archivo

Estados Unidos anunció el jueves que donaría 25 millones de vacunas al mundo a través del fondo COVAX y de ellas 6 millones irían para varios países de América latina, entre ellos la Argentina.

Los otros beneficiados son Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y República Dominicana. No se especificó el número de dosis a cada estado ni tampoco las marcas.

