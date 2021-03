Google lanzó un plan disruptivo que pretende revolucionar la educación a nivel global

El uso de este tipo de tecnología innovadora se extiende cada vez más a empresas de cualquier rubro

El gigante tecnológico Google anunció hoy su plan disruptivo para revolucionar el mundo de la educación, con el lanzamiento de nuevos programas de certificación diseñados para ayudar a las personas a acortar cualquier brecha de habilidades y obtener calificaciones en áreas laborales de alto crecimiento y con importantes salarios. Pero lo más llamativo y que promete romper esquemas educativos tradicionales es que para formar parte de estos cursos, no se requiere tener un título universitario.

Es por ello que las nuevas herramientas podrían cambiar las reglas de juego para un número creciente de personas que consideran que el sistema educativo vigente está roto y obsoleto, e incluso para las millones de personas a lo largo y ancho del mundo que están desempleadas, sobre todo en un contexto pandémico.

Ahora bien, ¿qué incluye el plan? El lanzamiento de tres nuevos certificados de carrera de Google en Coursera, la plataforma de cursos, certificados y títulos online de la mega compañía, en gestión de proyectos, análisis de datos y diseño de experiencia de usuario en código UX . A su vez, se ofrece un nuevo curso de certificación para desarrolladores asociados de Android, más de 100 mil becas basadas en necesidades actuales, asociaciones con más de 130 empleadores que trabajan con Google para contratar graduados de su programa de certificación y una nueva función de búsqueda que facilita que los usuarios puedan encontrar trabajos para su nivel educativo, incluidos los que no requieren título ni experiencia.

El lanzamiento incluye tres nuevos certificados de carrera de Google en Coursera, la plataforma de cursos, certificados y títulos online de la mega compañía (Foto: Pixabay)

La mayoría de los inscritos terminarían en seis meses o menos, lo que hace que el costo final se sitúe en los 240 dólares para estudiantes estadounidenses. Algunos podrían incluso completar el curso en tres meses, lo que reduciría la cifra a la mitad. Google ofrece 100 mil becas basadas en las necesidades primarias de los EE. UU.

Sundai Pichai, director ejecutivo de Alphabet y Google, dijo al sitio especializado INC: “ La pandemia ha significado un año verdaderamente horrible, pero también ha creado cambios profundos a lo largo del viaje hacia la transformación digital de formas que nadie podría haber imaginado”.

En este sentido, desde la iniciativa “Grow With Google” o Crecer con Google, enfatizaron que pensaron su propuesta para ayudar a acelerar la recuperación económica en este contexto de crisis mundial sanitaria y poder brindar a millones de personas la oportunidad de encontrar un trabajo, hacer crecer su carrera o negocio.

Según especificaron, si bien el cambio a lo digital se aceleró vertiginosamente por la pandemia de COVID-19, Google se encontraba ya en una posición única y privilegiada que les permitió observar el cambio gradual de los últimos años. Pero a medida que fueron surgiendo más y más trabajos digitales, se hizo evidente y notoria la brecha de habilidades.

Esto, para Pichai, tiene que ver con que no todo el mundo puede acceder a un título universitario de cuatro años, debido a factores socioeconómicos en su mayor medida.

“No se puede decir simplemente que la próxima generación tendrá naturalmente las habilidades que necesita y le son requeridas. Vemos muchos puestos vacantes en lo que respecta a posiciones de trabajo en tecnología y esto se debe a un desajuste de suministro. Sin embargo, la gente estaba dispuesta a cubrir esos lugares, y esto hizo que nos preguntáramos, ¿por qué existe este vacío?”, reflexionó.

Al analizar sus datos, Google observó que el Programa Certificado Profesional de TI (tecnología de la información), lanzado por la compañía en 2018, sirvió como modelo para los nuevos cursos , en los que se inscribieron un alto porcentaje de estudiantes de orígenes no tradicionales. Muchos de ellos no contaban con título universitario, y el 46% dijo estar en el grupo de ingresos anuales más bajos, con sueldos de menos de 30 mil dólares al año.

Es por esto que desde el mega buscador llegaron a la conclusión de que era importante ofrecer programas educativos disponibles para la mayor cantidad de personas posible, y que enseñaran habilidades del mundo real, que crecen a nivel demanda. Así lo resumió Lisa Gevelber, vicepresidenta de Grow With Google: “¿Cómo creamos oportunidades económicas para todos? A partir de un plan en continuo desarrollo, con los programas de certificación de habilidades en línea en su núcleo”.

El 87 % de las personas que aprenden para el desarrollo profesional reportan beneficios profesionales, según Coursera

Los flamantes programas de certificación están disponibles en la plataforma de cursos online “Coursera”, sitio que trabaja con universidades y organizaciones para ofrecer este tipo de alternativas en diversas áreas, campos y materias. Los interesados deben aplicar allí.

Pero participar no es suficiente. Aprobar las evaluaciones no es fácil. Según Lisa Gevelber, los exámenes “son rigurosos, no es raro que un estudiante tropiece incluso en su primera evaluación”. Sin embargo afirma que brindan apoyo y soporte a cada participante: “Hemos trabajado duramente con nuestros diseñadores de cursos y un equipo de ciencias del comportamiento, para asegurarnos que los estudiantes sepan que no están solos y para ayudar a evitar que se desanimen en el camino”.

En relación a estas propuestas educativas disruptivas y consultado por Infobae, el psicopedagogo institucional argentino Alejandro Castro Santander, quien además es licenciado en gestión de instituciones educativas y escritor, opinó: “ Estos modelos que van llegando a los que estamos en América Latina los vemos como útiles para un sector muy reducido en nuestra región aunque tienen futuro. La educación obligatoria no prepara en nuestros países para los estudiantes que quieran capacitarse en estas áreas”.

“En general, iniciar una carrera profesional ‘en la nube’ es algo que se viene incentivando ya desde un tiempo. Al tener el respaldo de Google, aparece una garantía importante. En el caso local, podemos hablar del ejemplo de la Universidad de Salta, en donde se observa que hay una búsqueda de un claro paso hacia la educación virtual. Son muy importantes estas iniciativas, programas de innovación, para iniciar algún tipo de profesión o ocupación virtual, aunque lo veo más complicado para carreras de grado, incipiente aún”, reflexionó con este medio.

Para Castro Santander, “la preocupación debe estar en que la educación sea obligatoria, centrada en los estudios superiores y en el mundo del trabajo. En este caso, las salidas educativas más rápidas que siempre han estado, son muy desafiantes, pero en el caso de Latinoamérica y en particular en la Argentina tenemos que solucionar un montón de otras cosas, empezando por la conectividad, y luego que los sistemas educativos sean flexibles para incorporar a este tipo de propuestas que son el futuro. Pero en nuestra región estamos todavía muy atrás”.

La génesis de los programas

En los tres años transcurridos desde el lanzamiento del programa para el Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información de Google, se convirtió rápidamente en el número uno de Coursera. El 82% de los graduados afirman que el curso los ayudó a avanzar en su búsqueda laboral o de carrera dentro de los primeros seis meses, lo que incluye a obtener un aumento, encontrar un nuevo trabajo o comenzar un emprendimiento.

La compañía se apegó a tres criterios estrictos. Cada programa tenía que proporcionar un camino hacia un trabajo de alta demanda, con altos salarios para las primeras posiciones; tenían que estar relacionados con campos de expertise de Google y poder ser enseñados en formato online.

Según el gigante tecnológico, el salario medio anual de los trabajos relacionados con cada curso que ofrecen oscila entre los 75 mil dólares (diseñador de UX) y los 93 mil dólares (director de proyecto).

Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera, identificó otra ventaja de los nuevos programas: “El Certificado Profesional de Soporte de TI es muy valioso, pero conduce a un trabajo de cara al cliente”. ¿Pero qué pasa si eso no te atrae? Podrías decir, bueno, soy más creativo, estoy más orientado al diseño. Entonces, el curso UX podría ser el adecuado. O tal vez dices que no soy ninguno de los dos esas cosas, pero soy muy organizado. Entonces, tienes el curso de gestión de proyectos disponible, o el curso de analista de datos. Realmente se está expandiendo el tipo de carreras en las que la gente puede ingresar”.

Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera (REUTERS)

Búsqueda laboral 4.0

De acuerdo a la empresa, solo este año, las búsquedas en relación a “cómo encontrar un trabajo sin experiencia” o “excelentes trabajos sin un título” aumentaron más del 750 por ciento. Es por esto que agregaron una función a la búsqueda que facilita que las personas encuentren trabajos para su educación y nivel de experiencia.

Ahora, cuando las personas busquen temas como “trabajos sin título”, verán un listado de trabajos que destacarán las oportunidades relevantes. También podrán filtrar trabajos según los requisitos de educación y experiencia, incluida la frase “sin título universitario requerido”.

Google también está trabajando con sitios especializados como Glassdoor y LinkedIn, junto con empleadores estadounidenses, para aclarar estos requisitos en las ofertas de trabajo.

Disruptivos en la carrera profesional

Una de las quejas sobre la educación superior tradicional es que, si bien las universidades enseñan habilidades de pensamiento crítico, a menudo dejan a los graduados sin preparación para el mundo laboral práctico. Para ayudar a combatir ese problema, Google se asoció con otros empleadores para examinar los respectivos currículos y asegurarse de que brindaran habilidades para el trabajo.

“Recibimos comentarios y aportes de empleadores como Accenture y Deloitte, incluidos ejercicios del mundo real para hacer referencia al crear nuestro plan de estudios”, narró Gevelber. Como ejemplo, para el Certificado de Análisis de Datos, Google hizo referencia a las plantillas de casos de estudio que Deloitte usa con sus propios analistas de datos, como un ejemplo para un proyecto final.

Además, el gigante tecnológico estableció Google Career Certificates Hiring Consortium, un grupo de más de 130 empleadores que trabajan junto con Google y que ahora incluye empresas como Bayer, Deloitte, Verizon, SAP, Accenture, Intel y Bank of America.

Una de las quejas sobre la educación superior tradicional es que, si bien las universidades enseñan habilidades de pensamiento crítico, a menudo dejan a los graduados sin preparación para el mundo laboral práctico. Coursera propone combatir este preconcepto

Muchos de estos empleadores se han comprometido a contratar a un número específico de graduados de los programas de certificación de Google durante los próximos años. Google también se asoció con Guild Education, una empresa de tecnología de aprendizaje que ayuda a desarrollar programas educativos para empresas como Walt Disney, Walmart y Lowe’s, que a su vez podrán ofrecer los certificados de carrera de Google como una herramienta para mejorar las habilidades de su fuerza laboral.

Sundai Pichai, director ejecutivo de Alphabet y Google cree que la clave del éxito será un enfoque holístico: “Nos hemos centrado en buscar empresas impulsadas por una misión con un compromiso claro y genuino con la diversidad y el compromiso de contratar graduados certificados que no necesariamente tengan un título de cuatro años”.

“Queríamos crear un canal real para el talento no tradicional y trabajar junto con las empresas para eliminar las barreras tradicionales”, concluyó Gevelber. La combinación puede ser poderosa.

