Llega a la Argentina la plataforma de noticias Google News Showcase

Andrea Fornes, Directora de Asociaciones de Productos de Noticias y Editoriales de Google en América Latina

Google lanzó hoy en la Argentina un nuevo producto denominado News Showcase. Es una plataforma con foco en los principales medios regionales e independientes de cada país. Mediante un programa de licenciamiento de contenidos, pagará a los medios para que seleccionen artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google Noticias y Discover. Así, permitirá a sitios como Infobae publicar diariamente entre 3 y 21 notas de alta calidad periodística con la firma de sus autores para ser distribuidas en esta nueva plataforma.

Andrea Fornes, Directora de Asociaciones de Productos de Noticias y Editoriales de Google en América Latina, explicó por qué eligieron a Infobae como uno de sus socios en la Argentina: “ Buscamos periodismo de calidad e Infobae tiene una gran reputación en ese sentido, tiene la mayor audiencia de habla hispana. Es realmente una publicación muy relevante, no solo en la Argentina, sino en América Latina ”.

En la Argentina, Google News Showcase hizo 40 alianzas con medios de comunicación. Fornes, periodista y ex corresponsal de noticias en París y Tokio, explica: “ Tratamos de ser inclusivos , nuestro foco hoy son las hard news. Invitamos a jugadores nacionales a sumarse y si bien el lanzamiento es hoy, esto no significa que nuestro trabajo esté terminado en la Argentina. Seguiremos hablando con compañías, cerrando nuevos acuerdos”.

Desde su lanzamiento, en octubre del año pasado hasta hoy, con una inversión global de USD 1.000 millones por 3 años (una de las mayores inversiones de Google en la industria periodística hasta la fecha), Google News Showcase duplicó el número de publicaciones que forman parte de la plataforma . Hoy cuenta con más de 450 medios asociados en una docena de países. Entre ellos, se encuentran Brasil, Alemania (en estos dos países ya debutó el servicio), Reino Unido, Australia, Francia, Italia, Canadá y Japón. Además, el mes pasado, Google anunció un acuerdo global con la agencia de noticias Reuters.

Fueron muchos meses de trabajo y diálogo antes de este lanzamiento. “Pensamos expandirnos a nuevos mercados. En octubre llegamos a Alemania y Brasil, la semana pasada llegamos a Australia. Hoy estamos llegando a la Argentina y Reino Unido. Y pronto llegaremos a otros países. Para eso, tenemos que contar con un buen set up de contenidos al momento de llegar a los mercados. No podemos llegar a un país con solo 3 socios. Necesitamos más contenidos para estar realmente listos para lanzar el producto. Esto es muy importante al momento de pensar qué mercado será el próximo ”, señala Fornes.

¿Podría contribuir el nuevo producto de Google a la reducción o eliminación de noticias falsas? Fornes responde: “Sí, porque la selección del contenido es elegida por el propio sitio de noticias. Infobae es quien elegirá qué contenido estará disponible para los usuarios. No es un algoritmo, no es Google, no es nadie más. Es cada publicación la que señala que una noticia es importante para la persona. Es una garantía de que es un contenido de alta calidad, es un contenido en el que podes confiar. Eso es importante, sobre todo en este momento en el que debemos luchar contra las fake news”.

Cómo se mostrará el contenido

Google continúa su apuesta por el periodismo de calidad con el lanzamiento del Google News Showcase

“No habrá publicidad en esta experiencia. El principal objetivo es dirigir el tráfico a estas publicaciones, y tratar de captar nuevos suscriptores y nuevos usuarios para esos sitios. Ésa es la idea”, asegura Fornes. Google News Showcase muestra, a través de paneles, una vista mejorada de los artículos periodísticos, y brinda así a los medios participantes nuevas formas de llevar sus noticias a los lectores.

Los paneles aparecerán en Google News (en Android, iOS y la web móvil) y en Discover (en iOS), y de esta manera direccionarán tráfico de alto valor a los sitios de medios de comunicación que aparecen allí. También, Google planea llevar News Showcase al buscador, así como a otros espacios de Google News y Discover en el futuro.

Cada artículo que aparece en el panel de News Showcase vincula al lector directamente a la página del medio. Y cada panel de contenido tendrá el logo de la fuente junto a sus colores característicos. Además, contará con un ícono para poder seguir a ese diario si se desea, para continuar viendo más contenidos.

Los paneles de noticias de Google News

Los paneles, además, permiten a los usuarios profundizar en una historia y ver artículos importantes actualizados varias veces al día. Así, por ejemplo, si alguien sigue a un medio que cubre noticias de una determinada localidad, verá actualizaciones diarias sobre las historias más importantes de ese lugar, seleccionadas por esa sala de redacción.

Los paneles de publicaciones relevantes también se mostrarán directamente en el feed “Para ti” y en un área dedicada dentro de Kiosco en Google News, donde los usuarios pueden descubrir las publicaciones de News Showcase.

Desde Google señalan que esta herramienta permitirá ayudar a los medios a obtener más información sobre qué artículos y temas interesan más a sus lectores. Podrán obtener datos analíticos de su contenido en una variedad de productos de Google, y en los próximos meses podrán aprender más con las métricas de News Showcase en Google Search Console.

Los medios participantes del programa de licenciamiento de contenidos News Showcase reciben una tarifa mensual fija por la curaduría de sus artículos y, en algunos casos, por proporcionar acceso a artículos publicados en sus versiones pagas.

SEGUÍR LEYENDO:

Google News Showcase, la apuesta de Google por el periodismo de calidad

La infodemia también ha mutado: así es como Google busca combatir la desinformación sobre las vacunas anticovid