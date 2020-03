"No tenía ningún síntoma. El martes pasado estaba con mis amigos cenando y tomando algo muy felices, sabíamos que había 2 mil casos y no prestamos atención, no nos alarmamos y no tomamos las medidas necesarias cuando lo podíamos hacer. Seguíamos yendo a la peluquería, yendo la universidad, aunque se podían tomar clases online, aunque había tres casos positivos en la universidad. Nos juntábamos y salíamos hasta que cerraban las discotecas y no éramos conscientes de que el virus los estábamos propagando nosotros”, dice su relato.