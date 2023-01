ChatGPT: así se pueden crear contratos, ensayos y correos con inteligencia artificial

ChatGPT ofrece información detallada a pedido de los usuarios en diferentes contextos - Foto: Reuters

En los últimos meses de 2022, la inteligencia artificial creada por la empresa OpenAI, ChatGPT, aumentó su popularidad por la versatilidad de funciones, cero pagos y su uso libre, para “generar respuestas a preguntas y comentarios, crear contenido de chatbots, responder a clientes en línea, crear contenido para redes sociales”, etc.

Usuarios de todo el mundo probaron que ChatGPT puede hacer mucho más e incluso generar textos más complejos utilizando lenguaje similar al de un humano, gracias a su capacidad de aprender con el paso del tiempo y de las consultas que se realizan diariamente.

ChatGPT (Shutterstock / Ascannio)

Generación de respuestas específicas

Un usuario de Twitter (@jdjkelly) comparó los resultados que obtuvo en Google y ChatGPT con una consulta sobre cómo escribir un código informático. Mientras que en el buscador obtuvo una gran cantidad de links con información técnica, la inteligencia artificial facilitó una explicación con ejemplos y desarrollo paso a paso de qué elementos usar.

ChatGPT genera respuestas detalladas a preguntas que en Google aparecen como links a otros sitios web. (Twitter/@jdjkelly)

Sin embargo, el programa de OpenAI no indica de qué fuentes ha obtenido la información que presenta, por lo que podría estar ofreciendo datos desactualizados, erróneos o sesgados.

Elaboración de contratos y documentos legales

Otra de las funciones que tiene ChatGPT es que puede generar de forma automática cualquier tipo de documento que pueda ser de uso específico o, en su defecto, plantillas básicas.

Los contratos, ya sean de alquiler, venta, laborales o de otro tipo, es uno de los documentos que el software tiene la posibilidad de generar en cuestión de segundos. Además, aclara que el texto que se ofrece es un “modelo de contrato que puedes utilizar como guía”, lo que da a los usuarios una base sobre la cual pueden ingresar modificaciones.

Modelo de contrato ChatGPT. (Captura)

Sin embargo, al ser un generador que requiere información para elaborar sus respuestas, el programa de OpenAI tiene la capacidad de ofrecer textos de contratos más específicos siempre y cuando los usuarios brinden más datos como los nombres y números de identificación, monto de la transacción, condiciones adicionales entre otras consideraciones. Mientras más datos ofrezca el usuario, mejores resultados podrá obtener.

Ensayos de nivel académico

Además de generar textos como el de un contrato, los estudiantes también pueden aprovechar las capacidades de ChatGPT para crear ensayos académicos sobre cualquier tema de su preferencia con las características que los usuarios elijan como el número de palabras, cantidad de párrafos, apartados adicionales, entre otros.

ChatGPT puede generar ensayos académicos basados en información que se encuentra de libre acceso en internet. (Captura)

En ocasiones el programa podrá presentar algunas dificultades al momento de procesar la información, pero los usuarios pueden solicitar en una nueva entrada de texto que finalice la redacción del documento. En caso de que no se hayan cumplido las expectativas de las personas, estas pueden pedir que añada más detalles como más párrafos, explicar a profundidad ciertos términos especializados, poner ejemplos, etc.

Pese a que ChatGPT puede ofrecer estos textos e información completa sobre diferentes temas, aún cuando las fuentes sean citadas correctamente, esto no quiere decir que el uso del software genere productos que no hayan infringido normas relacionadas con plagio, por lo que no se recomienda su uso como medio para hacer entregas de trabajos académicos sin previa revisión por parte del estudiante.

Los usuarios de ChatGPT pueden solicitar que se añadan nuevas características al texto que ya fue generado. (Captura)

Generación automática de correos electrónicos

La función de ChatGPT también permite que los usuarios generen correos electrónicos en segundos para solicitar servicios, ofrecerlos, enviar saludos y felicitaciones a compañeros de trabajos, entre otras situaciones en el ámbito laboral.

ChatGPT puede generar modelos de correo electrónico para diferentes situaciones a pedido de los usuarios. (Captura)

Los resultados que se generan pueden incluso añadir más contenido del que fue solicitado originalmente, pero que agrega mayor contexto a las ideas que se busca expresar.

Seguir leyendo: