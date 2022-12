Lionel Messi, Shakira, Lali Espósito, Ibai Llanos y más famosos en versión anime

Famosos en su versión ánime. (foto: Composición/Jose Arana)

En las últimas semanas se ha popularizado en las redes sociales un filtro con inteligencia artificial (IA) incluido, que transforma cualquier foto o video en personajes de ánime. Se está hablando de un efecto de TikTok llamado IA Manga, y en esta ocasión Infobae lo ha utilizado para llevar a personas famosas como Lionel Messi, Lali Espósito, Shakira, Ibai Llanos y muchos más al mundo del ánime.

Este efecto de la popular red social de Bytedance también convierte a los animales como perros, gatos o hámsters en personas musculosas, al igual que el estilo manga, un género de revista japonés. A continuación se mostrarán 9 famosos que se encuentran en tendencia actualmente con el filtro AI Manga:

1. Lionel Andrés Messi Cuccittini

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

2. Mariana Espósito (Lali)

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

3. Juan Luis Londoño Arias (Maluma)

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

4. Shakira Isabel Mebarak Ripoll

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

5. Ibai Llanos Garatea

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

Te puede interesar:





6. Anahí Giovanna Puente Portilla (Mía Colucci en RBD)

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

7. William Gutiérrez Levy

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

8. Luis Miguel Gallego Basteri

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

9. Willard Carroll Smith II (Will Smith)

Personas famosas con el filtro 'AI Manga' de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

Cómo utilizar el filtro AI Manga de TikTok

1. Ir a la sección principal para grabar o cargar una una foto (o, por supuesto un video). Esto se puede encontrar en el ícono de un cuadrado blanco con un + dentro, en la parte inferior de la pantalla.

2. Una vez dentro, es necesario que los usuarios vayan a la pestaña de Efectos.

Cómo usar el filtro IA Manga de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

3. Aquí, buscar un filtro llamado “AI Manga”, todo esto antes de tomar las fotos o videos correspondientes.

Cómo usar el filtro IA Manga de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

4. Cuando se elija, es posible tomar videos o fotos con cualquier cámara, así como cargar una foto del carrete. Eso sí, desde Infobae se recomienda utilizar en menor medida imágenes de la galería, ya que según las pruebas realizadas, pueden generar errores de procesamiento y dar resultados con poca precisión.

5. Como se mencionó en los párrafos introductorios en el artículo, este efecto es posible aplicarlo con personas y también con mascotas (como se puede ver en la imagen de abajo). Dependiendo de la postura del animal es que la IA podrá crearle un cuerpo humanoide para hacerlo más gracioso.

Cómo usar el filtro IA Manga de TikTok. (foto: Composición/Jose Arana)

Ahora bien, es posible que si algún usuario quiera usar este filtro pero no puede porque le muestra un mensaje de error, probablemente sea porque el teléfono inteligente no sea compatible. También puede ser porque no se ha actualizado la aplicación desde Google Play Store o App Store.

Aquí hay dos opciones, la primera es dirigirse a la tienda de aplicaciones del celular y descargar la última versión de TikTok. La segunda, lamentablemente, sería usar el filtro del celular de un amigo, familiar u otra persona.

Te puede interesar:





Otro filtro que es tendencia en TikTok: Nuestro bebé

El filtro Nuestro Bebé también utiliza IA para generar una imagen realista a partir de las fotos que se toman los posibles padres.

Para usar este filtro, los usuarios deben seguir los mismos pasos que se han explicado en el caso de IA Manga. Una vez que se ha establecido qué efecto se usará, las personas deberán grabar y tocar la pantalla cuando el filtro lo indique para tomar las fotos de cada uno.

Una vez enviadas, la inteligencia artificial tarda solo unos segundos para generar la fotografía de un niño o niña (puede ser cualquiera) que reúna las características de ambos como tono de piel, color de ojos o de cabello, etc.

Filtro "Cómo será tu bebé" de TikTok. (Captura)

Seguir leyendo: