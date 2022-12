Cómo revisar el historial de Netflix

La plataforma permite que sus usurios vean al detalle todos los contenidos que visualizaron anteriormente.

Netflix permite que los usuarios verifiquen el contenido que han visto anteriormente para gestionar su información, buscar alguna producción y estar pendiente de lo que ven sus hijos.

Esta herramienta es muy útil porque también, permite terminar alguna serie que se dejó a medias o eliminar la que no haya gustado y que no siga entregando contenido similar.

Otra de las funciones es verificar si alguien más está usando la cuenta, en caso de que se hayan robado las credenciales de ingreso o se dejara la sesión abierta en otro dispositivo anteriormente.

Así se puede verificar el historial de Netflix

Para ver estos datos es necesario acceder a la página web ya que la aplicación móvil no lo permite.

Los pasos para verificar la información son los siguientes:

1. Abrir en el navegador, del celular o el computador, la página de Netflix.

2. Iniciar sesión.

3. Ir al perfil y seleccionar la opción ‘Cuenta’.

4. Buscar allí ‘Perfil y control parental’ y luego hacer clic en la flecha desplegable junto al perfil.

5. Pulsar en ‘Actividad de Visionado’. Esto abrirá la lista completa del historial.

La información que se puede ver en este apartado es mucho más amplia que la sale directamente en la aplicación en la sección de ‘Continuar viendo’, porque aquí saldrán detalles de cuándo fue el último día que se vio ese contenido y dividir entre lo visto y lo valorado.

Al hacer clic en una de las series o películas se desplegará una opción que permite ocultar el contenido, al optar por esta función la plataforma ocultará en un plazo de 24 horas ese título de las recomendaciones y de la sección de ‘Continuar viendo’.

Otra alternativa que tienen los usuarios en esta sección es descargar el historial un archivo con esta información, que puede ser útil para la siguiente función que es eliminar todo el historial y reiniciar las recomendaciones.

Al bajar un documento con los contenidos visualizados, se pueden volver a consultar para buscar en la plataforma que borrará todos los detalles previos, algo que es aprovechar para quitar el contenido que otra persona vio sin autorización con nuestra cuenta.

Usuarios verán contenido antes del lanzamiento

Netflix cuenta con un programa para que un grupo de personas vean contenidos antes de su fecha de estreno en la plataforma y, según The Wall Street Journal, se ampliará la cantidad de usuarios que tendrán esa opción.

El medio informa que actualmente el grupo es de cerca de 2.000 personas, pero la cantidad se multiplicaría por 10 desde el próximo año.

El objetivo de este programa es que los usuarios vean contenidos seis meses antes de su lanzamiento y que luego llenen un formulario con comentarios contando lo que les gustó y lo que no.

Un ejemplo de esto fue Don’t Look Up, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que recibió comentarios sobre su excesiva seriedad, por lo que el equipo de producción decidió añadir elementos cómicos.

Sin embargo, esto no es una obligación para los creadores, quienes, según The Wall Street Journal, tienen mucha libertad y por eso el manejo de los comentarios de los usuarios no siempre tienen un impacto inmediato en el guión o edición de la producción.

