Películas completas en Twitter sin derechos de autor, esta fue la razón

Películas subidas de Twitter. (foto: Twitter/MarcoHSizemore)

Ver una película completa en Twitter ha sido posible durante las últimas horas debido a una falla en el sistema de derechos de autor de la plataforma.

Un usuario llegó a publicar la totalidad de la película The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Rápido y furioso: reto Tokio) en clips de dos minutos repartidos en un total de 50 tweets. Esta y otras más, aunquqe ya no están en la red, fueron compartidas en 50 tweets con clips de 2 minutos.

Cuenta suspendida por haber subido una película entera en Twitter. (foto: Twitter)

Sin embargo, el sistema de derechos de autor de Twitter debería haber eliminado las publicaciones en el momento en que se compartieron oficialmente, no unas horas después. De hecho, la política de la plataforma prohíbe la transmisión de este contenido:

“Twitter responderá a los informes de presunta infracción de derechos de autor, como acusaciones relativas al uso no autorizado de una imagen con derechos de autor como foto de perfil o encabezado, acusaciones relacionadas con el uso no autorizado de un vídeo o imagen con derechos de autor cargado a través de nuestros servicios de alojamiento de medios, o Tweets que contienen enlaces a materiales presuntamente infractores”, dice la compañía de Elon Musk.

En cambio, los clips existieron el tiempo suficiente para que el contenido se difundiera.

Te puede interesar:





Twitter lleva semanas con fallas y los ingenieros de la red social lo advirtieron

Curiosamente, algunos ingenieros de Twitter quisieron prevenir desde hace semanas sobre un colapso general de la red social debido a la falta de personal de la empresa, luego de que Elon Musk se convirtiera en el dueño.

Señalan que pequeñas fallas, como uno que hizo que el retweet manual, volviera temporalmente, o uno que causó problemas con la verificación en dos pasos, podrían repercutir en uno mayor que sería el nulo funcionamiento de la red social.

Twitter, incluso, por poco y deja de funcionar este fin de semana después de que Elon Musk diera un ultimátum a cientos de empleados de la empresa, quienes finalmente decidieron abandonar el trabajo.

Elon Musk ingresando a las oficinas de Twitter. (foto: Actualidad RT)

Cómo usar Twitter sin iniciar sesión

La compra de Twitter por parte de Elon Musk no deja de causar estragos en la red social. Afortunadamente, y al menos por ahora, es posible navegar libremente por Twitter sin identificarse. Se trata de una extensión del navegador llamada Breakthrough Twitter Login Wall, creado por un usuario llamado MaySoMusician y disponible para Chrome y Firefox.

Solo es necesario instalarlo en Google Chrome o Firefox, dependiendo del navegador que uno utilice. Cuando se va a Twitter, se pueden ver todos los tweets que se desee o buscar sin bloquear la ventana de inicio de sesión:

Extensión llamada Breakthrough Twitter Login Wall. (foto: Composición/Jose Arana/Google Chrome)

Desde Infobae se ha probado en Chrome y funciona de manera correcta. El usuario se puede mover por Twitter sin interrupciones. Solo se verá de forma constante una barra azulen la parte inferior para recordar que el usuario puede iniciar sesión o registrarse, pero no limita en absoluto.

Tiene sentido que si no se inicia sesión, no se podrá acceder a las cuentas que uno sigue y no podrá responder, twittear o enviar mensajes. Pero uno puede ser libre de moverse por Twitter y leer todos los tweets que se deseen.

Seguir leyendo: