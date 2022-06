Los mejores antivirus para Windows según AV Test

Aunque Windows Defender no está en el Top 10, aún registra en la lista y es uno de los mejores antivirus del mercado.

Desde que internet ha existido de manera generalizada como un servicio accesible para muchos hogares, los malware y daños a los equipos han sido el pan de cada día. Por ello, es imprescindible tener instalado un software de antivirus en el ordenador.

AV Test, una organización independiente que examina y evalúa programas de antivirus para sistemas operativos de Microsoft, realizó un estudio a 18 antivirus entre los meses de abril y mayo del presente año. Durante las pruebas, los programas fueron sometidos a amenazas reales y actuales donde se explotó al máximo todas sus funciones y herramientas de protección.

Uno de los resultados es que todos los programas evaluados, funcionaron muy bien contra amenazas cibernéticas que estuvieron frecuentemente extendidas en las últimas 4 semanas del estudio.

Igualmente, se desempeñaron eficientemente en detección y defensa ante ataques del día 0, provenientes de correos electrónicos, sitios web maliciosos e internet en general. Estos llamados ataques o vulnerabilidades de día 0, ocurren cuando hay un fallo en el sistema de seguridad de los ordenadores, dejando vía libre a los virus que entran al equipo y lo infectan, este tipo de ataque recibe ese nombre porque en el momento que es detectado ya no hay tiempo para crear un escudo de protección.

El estudio evaluó los programas de antivirus en 3 aspectos:

1. Protección, el más importante, evalúa la defensa de los programas anti malwares y otro tipo de amenazas.

2. Rendimiento, que examina si la instalación y funcionamiento del antivirus afecta negativamente o no el desempeño del procesador del computador, ralentizando, por ejemplo.

3. Usabilidad, determina si el programa genera dificultades al realizar actividades en el ordenador, presentando restricciones en accesos a internet o notificaciones de falsas alarmas, que corresponden a alertas de posibles ataques que en realidad no están ocurriendo.

Según el estudio estos son los 10 mejores antivirus para Windows

Ahnlab

Su última versión es la V3 Internet Security 9.0, este software logró detectar y eliminar del equipo todos los ataques de día 0, además de identificar amenazas recientes creadas y dispersadas en la web.

Avast

Sus ediciones más recientes son la “Free AntiVirus 22.1″ y 22.2, las funciones de protección de este programa son óptimas, su versión gratuita también ofrece un eficiente servicio de seguridad cibernética al sistema, sin embargo la herramienta de protección contra ransomware o secuestro de datos solo está disponible en versiones premium.

AVG

Con sus últimas versiones, Internet Security 22.1 y 22.2, este antivirus para computadores Windows, según AV Test obtuvo la máxima calificación en las categorías de protección y rendimiento, lo que quiere decir que no genera afectaciones al funcionamiento del equipo.

Avira

Su versión más reciente es “Internet Security for Windows 1.1″. En este tipo de pruebas de AV Test, el software siempre ha presentado un buen desempeño y en esta ocasión el programa resaltó porque incluye una VPN oficial para navegar de manera privada e incógnita en la web, y unas funciones de optimización de sistema para mejorar el rendimiento y velocidad del ordenador.

Bitdefender

Al igual que el software anterior, siempre ha recibido buenas críticas de AV Test y otras organizaciones que han hecho estudios de desempeño de antivirus. Este antivirus, ganó 4 veces el reconocimiento al producto del año de AV-Comparatives. Su versión más reciente es “Internet Security 26.0″

Gdata

Su última versión es “Total Security 25.5″ que según el estudio realizado, se desempeñó sobresalientemente en detección de amenazas de día 0.

K7SECURITY

Su edición, Total Security 16.0, detectó óptimamente URLs maliciosas pero generó dificultades para detectar fraudes de phishing, como por ejemplo correos sospechosos.

También se desempeñó eficientemente en sus opciones de antispam y cortafuegos, que es una herramienta para bloquear accesos que no han sido autorizados por el usuario. Sin embargo, su función de control parental no trabaja correctamente y el programa incluye herramientas adicionales que no son muy útiles, según AV Test.

Karpersky

Fue calificado con la versión “Internet Security 21.3″, en el aspecto donde mejores resultados obtuvo, es en la detección de amenazas en el tráfico web, lo que permite a sus usuarios realizar búsquedas más eficientes en internet al ser notificados de sitios maliciosos.

Malwarebytes

La función de escanear en tiempo real amenazas y evaluar las vulnerabilidades del sistema, además de sus múltiples capas de protección, hizo que este programa entrará en el top 10. Además incluye una extensión para navegadores que ofrece una defensa adicional contra phishing y amenazas en sitios web.

Más abajo en la lista, también aparecen los antivirus Norton, McAfee, Total AV y PC Matic, también con muy buenas referencias por parte de AV Test.

Por otro lado, aunque Windows Defender no entró en la lista de los 10, es considerado uno de los mejores programas antivirus del mercado, incluso está certificado como Top product por AV- Test, la misma organización que realizó el presente evalúo.

