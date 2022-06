Google Meet para estudiantes se actualiza con 15 herramientas

Google Meet para profesores puede transcribir automáticamente las lecciones a un Google Doc. (foto: TekCrispy)

Los días en que las aulas virtuales eran la norma parecen haber terminado. Sin embargo, muchos son hábitos heredados de esta época no tan lejana, y empresas como Google o Zoom han visto cómo se consolidaba un nicho comercial que ahora quieren capitalizar.

Esa es una de las razones por las que la gigante G acaba de anunciar nuevas actualizaciones de Google Meet, Chromebooks y Google Classroom, con el objetivo de brindar mejores experiencias y recursos para docentes y estudiantes, que tienen perfiles cada vez más digitales.

Google Meet agrega transcripciones en automático

Quizá lo más emocionante de esta actualización es la capacidad que Google ofrece a las personas que usan las versiones Teach and Learn y Plus de Google Workspace for Education, ya que ahora aquí podrán grabar llamadas de Meet para enviarlos a un documento de Google.

Eso no es lo único que agrega Meet. Google también está llevando encuestas y sesiones de preguntas y respuestas a los profesores que utilizan Meet para transmitir en directo sus lecciones, lo que podría abrir más oportunidades de interactividad. Estas funciones ya estaban disponibles en las reuniones estándar, pero no durante las transmisiones en directo.

Asimismo, el gigante tecnológico está ampliando el alcance de las transmisiones en vivo de Meet, ya que ahora permite a las escuelas transmitir eventos en vivo, como reuniones o asambleas de la junta escolar, directamente a YouTube.

Con estas mejoras, Google busca mantener su liderazgo en el mercado de la educación digital, que ha experimentado un crecimiento significativo después de la pandemia.

Otras actualizaciones importantes de Google

Además de lo anteriormente mencionado, una nueva novedad es la inclusión del modo de controlador de transmisión, disponible para algunos dispositivos de Google TV, que permite a los maestros y estudiantes compartir de forma inalámbrica las pantallas de Chromebok con los monitores del aula con un token de acceso, lo que garantiza que solo las personas en la misma habitación o espacio tiene opciones de transmisión.

Además, Google está agregando funciones como Screencast (integrado en Chrome OS en la versión M103), que brinda opciones para:

- Grabar.

- Recortar.

- Ver y compartir videos transcritos en la pantalla.

Al mismo tiempo, permite crear una biblioteca de videos personalizada que se guarda automáticamente en Google Drive.

En paralelo, Google agregó más de 15 herramientas Edutech (como Kahoot! y Pear Deck) para que los docentes y alumnos puedan acceder a ellas con un simple inicio de sesión y sin navegar por sitios web de terceros.

Cómo realizar una encuesta durante una videollamada en Google Meet

1. Durante el desarrollo de una videollamada, hay que dirigirse a la parte inferior de la pantalla y en la esquina derecha localizar la opción de Actividades (el icono con un triángulo, un cuadrado y un círculo pequeños). Dar clic sobre esta función.

2. Ahora solo hay que escoger Encuesta, seguido de Iniciar una encuesta.

3. El moderador deberá ingresar una pregunta, además de las opciones entre las que podrán escoger los asistentes a la reunión para poder validar su voto.

4. En este paso hay dos elecciones que se pueden hacer: dar clic en Lanzar para publicar inmediatamente la encuesta; o escoger Guardar para realizarla más adelante. Sin embargo, en caso de tomar esta última opción, cabe recordar que al momento de finalizar la videollamada también lo harán todas las encuestas que se hayan guardado y que no se hayan respondido.

