Ya se puede jugar gratis Fortnite en iPhone, Android o PC con Xbox Cloud Gaming

Fortnite en Xbox Cloud Gaming. (foto: Vidaextra)

Si algún usuario estaba esperando la oportunidad de volver a jugar Fortnite en su iPhone sin la necesidad de abrir la cartera, pues Infobae informa que esto ya es posible. Microsoft anunció que el popular battle royale de Epic Games ya se encuentra disponible en Xbox Cloud Gaming, su plataforma de videojuegos en la nube.

Si bien la manera de acceder a Xbox Cloud Gaming es pagando la suscripción mensual de Xbox Game Pass Ultimate, en el caso de Fortnite harán una excepción porque se trata de un juego free-to-play (videojuego gratis). Por lo tanto, no es necesario suscribirse ni pagar ninguna tarifa para disfrutarlo; es completamente gratuito.

Cabe mencionar que Xbox Cloud Gaming no es la única, ni tampoco la primera alternativa para jugar Fortnite por medio de la nube. Apenas el pasado enero, Nvidia GeForce Now incluyó el título de Epic como parte de su catálogo compatible. Sin embargo, en este servicio no hay otra escapatoria que desembolsar el precio de su membresía.

Otra ventaja de Xbox Cloud Gaming sobre Nvidia GeForce Now es su disponibilidad, pues actualmente es posible acceder al servicio en una gran cantidad de países, incluyendo Argentina y México.

Fortnite en un iPhone. (foto: Depor)

Los juegos gratuitos son la prioridad de Xbox Cloud Gaming

Evidentemente, el hecho de tener Fortnite en Xbox Cloud Gaming significa que se puede jugar en cualquier otro dispositivo donde la plataforma tenga presencia, no solo en iPhone. Por ejemplo, en un smartphone Android o en una computadora con Windows.

Para aquellas personas que disponen de un equipo antiguo que no pueda correr Fortnite, el servicio de Microsoft puede ser su salvavidas, ya que el procesamiento del juego ocurre en servidores externos. Por supuesto, se recomienda tener una buena conexión a internet.

Fortnite en un dispositivo Android. (foto: Google Play)

Por otra parte, es importante recordar que, en el caso del iPhone, Xbox Cloud Gaming no cuenta con una aplicación nativa debido a las limitaciones de la App Store. No obstante, se puede acceder a la plataforma a través del navegador Safari. Una vez dentro, se podrá agregar un acceso directo a la pantalla de inicio.

De acuerdo a Microsoft, este es tan solo el primer paso de su estrategia para incrementar el número de juegos free-to-play en Xbox Cloud Gaming.

“Hoy alcanzamos otro hito clave conforme ampliamos nuestro modelo comercial para hacer que la nube esté disponible para más personas de otras maneras, yendo más allá de Xbox Game Pass para ofrecer nuestro primer título gratuito. En asociación con Epic, Fortnite está disponible a través de Xbox Cloud Gaming para que los fans puedan jugar en un dispositivo iOS, smartphone o tablet Android o una PC con Windows a través del navegador web. Esto es solo el comienzo para nosotros: aprenderemos, implementaremos el feedback y, con el paso del tiempo, buscaremos traer aún más títulos gratuitos a los jugadores a través de la nube”, explica Microsoft en su comunicado oficial.

Fortnite en un iPhone. (foto: CNET)

La aplicación de Fortnite aún está lejos de iPhone

De momento, la única forma de jugar Fortnite en un iPhone será mediante los mencionados servicios de juegos en la nube. Esto se mantendrá así hasta que Apple y Epic Games alcancen un acuerdo que ponga fin a su batalla legal.

Eso sí, no es que esto suceda pronto. Durante septiembre del año anterior, los de Cupertino advirtieron que, en caso de resolver sus diferencias con Epic Games, el battle royale podría demorarse hasta 5 años en regresar a la App Store.

“A la luz de esta y otras declaraciones desde la decisión del tribunal, junto con la conducta engañosa de Epic en el pasado, Apple ha ejercido su discreción para no restablecer la cuenta del programa de desarrollador de Epic en este momento. Además, Apple no considerará ninguna otra solicitud de reintegro hasta que el fallo del tribunal de distrito sea definitivo e inapelable”, comentó Apple en su momento.

