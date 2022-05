AirTags estarían enviando notificaciones ‘fantasma’ a usuarios

Airtags estaría mandando notificaciones falsas de seguimiento (foto: iOSMac)

Los AirTags de Apple han estado presentando fallas, confundiendo a los usuarios de iPhone con notificaciones ‘fantasma’, según reveló un informe del medio estadounidense The Wall Street Journal.

Cabe apuntar que los AirTags lanzados el año pasado cuentan con medidas contra el acoso, pues están diseñados para notificar a los usuarios cuando hay uno de estos dispositivos desconocido cerca de él durante un prolongado periodo de tiempo. La idea era desalentar a que personas los coloquen en terceros para rastrearlos sin su consentimiento.

Según el medio, en las últimas semanas los clientes detectaron que los dispositivos mandan alertas falsas, generalmente en la noche. Cuando la persona recibe una alerta de AirTag desconocida, se muestra un mapa adjunto en donde se ve dónde y durante cuánto tiempo se detectó el localizador en su persona.

No obstante, las alertas han estado acompañadas de mapas que muestra líneas rectas que parten de la ubicación de una persona, lo cual es completamente inusual y tiene la apariencia de ser un error en el sistema del AirTag.

Aún no está claro la frecuencia de la falsa alarma, aunque se ha visto que no es la única que han experimentado los clientes de Apple. Mientras The Verge probaba las características de seguridad de un AirTag recibió varias notificaciones de que alguien más le estaba acechando, lo cual demuestra que efectivamente estarían ocurriendo varios errores.

Del mismo modo, otros usuarios informaron haber visto alertas confusas activadas por sus AirPods, un problema que Apple abordó en una actualización reciente para diferenciar mejor las alertas activadas por varios accesorios.

En el informe del WSJ, los usuarios dicen que las alertas los ponen nerviosos, particularmente cuando parece que no pueden encontrar ningún AirTag en su persona. En un caso, un usuario dijo que no podía obligar a la supuesta AirTag desconocida a reproducir un sonido y que la aplicación FindMy decía que la AirTag no estaba disponible. Esto también sucedió en las pruebas de The Verge varias veces a pesar de que el AirTag en cuestión estaba a solo unos centímetros de distancia.

Tras múltiples informes de acoso y seguimiento no deseado registrados a inicios de este año, Apple señaló, en febrero, que tenía la intención de hacer que AirTags desconocidos alertaran a las personas antes y enfatizar tonos más fuertes en las notificaciones de sonido. Apple actualmente está implementando una actualización de AirTags para este último firmware etiquetada como 1.0.301.

En una investigación, The Verge encontró que demasiadas falsas alarmas podrían ser peligrosas, ya que los usuarios pueden volverse insensibles a las alertas de AirTag destinadas a mantenerlos a salvo.

Sin embargo, también enfatizaron que hay desafíos de diseño que deben abordarse. Si bien los expertos están de acuerdo en que la ventana de notificación actual no es adecuada, acortarla demasiado también puede asustar innecesariamente a las personas que no están siendo rastreadas.

Esto se debe a que los AirTags aún deben poder identificar si han sido colocados en una persona o si simplemente están cerca de esa persona. Parecería que esta ronda reciente de alertas fantasmas está demostrando que las preocupaciones sobre las falsas alarmas están justificadas.

AirTag y Android

Tracker Detect es la aplicación que Apple ha decidido añadir en la Google Play Store, que permitirá encontrar un AirTag de forma rápida y cómoda, sin necesidad de utilizar un iPhone o cualquier otro dispositivo de los de Cupertino. Es gratis y solo puede ser utilizado por dispositivos con Android 9 y versiones posteriores instaladas.

