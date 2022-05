Juguete es modificado como control de Xbox y es sumamente divertido

Control de juguete modificado (Foto: Captura de pantalla)

En el pasado ya se ha visto cómo algunos gamers han logrado portear videojuegos y hacer que, por ejemplo, que en una calculadora se pueda jugar Doom. Son especialistas en modificar objetos electrónicos para jugar, incluyendo mandos de juguete.

Recientemente un usuario de Twitter publicó un hilo en el que presumió su logro: convertir un control de juguete en un mando completamente funcional para Xbox. Para que no solo quedara en algo escrito, subió varios videos en donde se le ve jugar con este.

El usuario Rudeism de Twitter, llamado Dylan Beck, mostró su logro señalando que no solamente hizo que el juguete de Fisher Price fuera utilizable sino que sigue haciendo los sonidos de fábrica cuando se presionan sus botones.

Control de juguete modificado (Foto: Captura de pantalla)

En los videos demostrativos jugó ‘Elden Ring’ y ‘Tony Hawk Pro Skater’ sin problemas y con los botones aún haciendo los distintivos ruidos del juguete para niños. Para poder lograrlo tuvo que convertir el mando usando una placa Arduino Pro Micro, algunos microinterruptores y un joystick de dos ejes real, ya que el que incluye el mando de Fisher Price solo tiene esa forma y no sirve como tal.

Asimismo, requirió una impresora 3D para hacer algunas modificaciones en el diseño del juguete y así lograr que todo pudiera embonar dentro. Aunque la demostración causó muchas reacciones, anteriormente otros usuarios ya habían realizado la misma modificación y también es probable que próximamente haya otro más que sorprenda a todos.

Cómo conectar un mando de Xbox a un iPhone

Cabe apuntar que no todos los controles, especialmente del Xbox One, sirven para poder jugar en iPhone. Por esto, el sitio web de soporte de Apple dio a conocer cuáles son los cuatro mandos de Xbox que podrían servir en sus celulares:

Control de videojuegos (Foto: Pixabay)

- Mando inalámbrico Xbox One con Bluetooth (modelo 1708)

- Mando inalámbrico Xbox Elite 2

- Mando Adaptable Xbox

- Mando inalámbrico Xbox (edición Series S / X)

Cabe recordar que, el Xbox One se estrenó en 2013, y los primeros controles con los que salió al mercado no contaban con sistema Bluetooth, por lo que si una persona tiene este accesorio, por más que quiera, no podrá conectarlo a su iPhone. De hecho, no fue sino hasta 2016 que Microsoft incluyó esta funcionalidad en los controles de su consola, cuando estrenó el Xbox One S.

En resumen, si cuenta con un control fabricado entre 2013 y 2016, lo más seguro es que no le sirva para conectarse al celular, por lo que en ese caso deberá invertir en un control que no haya sido fabricado hace más de cinco años.

Mando Xbox conectado a iPhone. (foto: Mira cómo se hace)

Hora de conectar el mando al iPhone

Tal y como funciona con los controles de PlayStation, los de Xbox se conectan a los iPhone por medio del Bluetooth (algo obvio, teniendo en cuenta el punto anterior del artículo). De hecho, es tan fácil como emparejar unos auriculares al celular por medio de esta función.

1. Encienda el control del Xbox manteniendo pulsado el botón central con la X que representa a la marca.

2. Ahora, debe mantener oprimido el botón de emparejamiento de Bluetooth, que se puede localizar en la parte superior del control. Inmediatamente, el mando iniciará una búsqueda de dispositivos con los cuales poder emparejarse.

3. Vaya al iPhone e ingrese a Configuración. Abra la opción de Bluetooth y busqué el nombre del mando en la lista que le muestra el celular.

4. Finalmente, deberá aparecer un mensaje que diga Conectado ¡y listo!

Cabe recordar que, la compatibilidad con el control depende de cada juego, aunque la mayoría de los títulos más famosos pueden jugarse con este accesorio.

SEGUIR LEYENDO