Twitter ya tiene acceso desde Tor, el navegador de la Dark Web

Twitter lanzó una versión más privada de su servicio para sortear la censura

Twitter lanzó una versión de su sitio como servicio de Tor Onion (navegador de la dark web que más adelante explicaremos) con la cual los usuarios pueden acceder a esta red social desde países donde ha sido bloqueada, como Rusia.

Se trata de una herramienta que protegería la privacidad de los usuarios y les permitiría sortear la censura.

Hay otras organizaciones, como Facebook, que también cuentan con una versión a la cual se puede acceder desde Tor. Se trata de una opción para proteger las conexiones y rutas de tráfico. Desde este martes, Twitter se suma a las plataformas que ofrecen esta alternativa, según informó el ingeniero Alec Muffett, en Twitter.

El directivo explicó que con esta herramienta se otorga “mayor privacidad, integridad y fiabilidad” a los usuarios para comunicarse entre sí.

Esta noticia llega unos días después de que la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, bloqueara el acceso a las redes sociales Facebook y Twitter dentro del territorio ruso.

El nuevo servicio en la red Tor permitirá a los usuarios sortear el bloqueo y seguir usando la plataforma para comunicarse. Es posible que más servicios adopten esta solución.

Qué es Tor

Tor está disponible para diferentes sistemas operativos

El nombre de Tor son las siglas de The Onion Router. El objetivo de este proyecto es el de crear una red de comunicaciones distribuida y superpuesta a la internet convencional. TOR es la darknet más conocida de internet. Pero primero hay que entender qué es la darknet y cómo se diferencia de la clearnet, deep web y dark web.

En internet hay varias capas o caminos por explorar que se clasifican según su nivel de accesibilidad. Por un lado está la Clearnet, que es la internet más conocida y al que se accede a través de buscadores clásicos como Google. Esto conforma apenas un 10% de lo que está en la red. Se estima que hay un 90% o más que no es accesible a través de los buscadores habituales. Todo eso conforma la deep web.

Twitter se suma a las plataformas que cuentan con esta alternativa, según informó el ingeniero Alec Muffett, en Twitter

Dentro de la deep web hay archivos, páginas protegidas por contraseñas, páginas de formulario, contenido no HTML (es decir contenido textual en archivos multimedia, con extensiones zip, exe, etc), contenido con Captcha, correos guardados en los servidores del proveedor. Como se ve hay miles de motivos por los cuales un contenido puede no estar indexado.

Ahora bien, dentro de la deep web, hay una pequeña porción conocida como la dark web. Es decir que la deep web contienen la dark web pero no son sinónimos. La dark web está intencionalmente oculta de los motores de búsqueda habituales: tienen direcciones IP enmascaradas.

La dark web existe en darknets, que son redes que se superponen a la web pública y a la cual se puede acceder por medio de programas específicos como Freenet, ZeroNet o Tor, que es el más popular. Si bien la dark web puede ser un espacio para el desarrollo de actividades criminales, ese anonimato también es empleado como refugio para disidentes políticos o personas perseguidas por regímenes represivos.

Cómo usar Tor

Hay que ir hasta la página de Tor, y presionar sobre el icono del sistema operativo correspondiente. Luego se selecciona la carpeta de destino, se instala el paquete y después se ejecuta el navegador. A continuación se verá una ventana que indica que el usuario puede conectarse y se configura la conexión presionando el botón Connect.

El sistema integra el buscador DuckDuckGo que está preparado para encontrar páginas .onion, el dominio de las webs de esta darknet. Es posible también bajar Tor a Android. Se baja desde Google Play, se presiona conectar y en pocos segundos se estará conectado a esta red.

