“Las proteínas no están estancadas: se mueven, se pliegan y se despliegan para adoptar numerosas formas. Necesitamos estudiar no solo una forma de la proteína espiga, sino todas las formas en que la proteína se mueve y se pliega en formas alternativas para comprender mejor cómo interactúa con el receptor ACE2, para que se pueda diseñar un anticuerpo”, se menciona en el sitio oficial de Folding@home.