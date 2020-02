La decisión de la red social se suma a una ya larga lista de eventos que han sido cancelados como consecuencia del avance global de la epidemia. Entre los ejemplos del campo tecnológico se cuenta el Mobile World Congress 2020 -que hubiera tenido lugar en Barcelona, España, entre el 24 y 27 de febrero- y la decisión de Playstation de no participar en la PAX East, uno de los eventos de videojuegos más relevantes del año donde había anunciado la posibilidad de probar la primer demo jugable de The Last of Us Part II, una de las entregas más esperadas de la consola para el año.