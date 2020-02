De acuerdo con un artículo del escritor y conferencista Geoffrey James para la revista especializada en negocios, Inc., Jobs no sabía que la meditación podía provocar que el cerebro envejeciera más lento o incluso pusiera en reversa el proceso de deterioro, sino que únicamente la practicaba, pues ésta le permitía mantenerse calmado, además de que, según el co fundador de Apple, le ayudaba a ser un mejor gerente.