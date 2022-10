SMC Cracks: los streamers que crean contenidos para concientizar sobre discapacidad

Los hermanos Martínez Miraglia apelan al humor para dejar en evidencia las falencias que encuentran en los videojuegos

Santiago y Manuel Martínez Miraglia son dos hermanos de 27 y 23 años respectivamente que comparten la pasión por los videojuegos, los deportes, la tecnología y el cosplay (la representación con un disfraz de un personaje del animé, comics, el cine o videojuegos). Juntos crearon en junio de 2020 el Proyecto SMC Cracks con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre discapacidad creando contenidos en YouTube —donde empezaron—, Instagram, TikTok y Twitch.

Estos gamers y streamers y sus seguidores saltarán de la virtualidad a su primer evento presencial el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires donde habrá charlas, juegos y stand-up. “Va a ser un evento que va a reunir a muchas de las personas que hemos conocido gracias a lo que hacemos y que nos dan su apoyo todos los días. El objetivo es crear una comunidad y es una manera de sentar las bases de futuras colaboraciones, proyectos, actividades, eventos, etc. y, además, es un desafío para nosotros”, dice Santiago, que, como su hermano, nació con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética y neuromuscular.

“En los eventos de gamers no se ven personas con discapacidad; y hay personas con discapacidad que pueden jugar al nivel más alto competitivo”, dicen los hermanos Santiago y Manuel Martínez Miraglia (Imagen: gentileza SMC Cracks)

Como muchos streamers, los Martínez Miraglia empezaron haciendo contenidos exclusivamente sobre videojuegos y luego decidieron poner el foco en la discapacidad y hablarles a sus pares sobre temas que van desde la accesibilidad hasta la sexualidad, con experiencias en primera persona y apelando al humor. “Encontramos la forma de meternos en el mundo de los videojuegos y deportes electrónicos para concientizar sobre estos temas. Pudimos observar en los distintos eventos de gamers que no se ven personas con discapacidad. Y te puedo nombrar personas que pueden jugar al nivel más alto competitivo, como Santino Ombrella (tiene atrofia muscular espinal). Él es el actual DT del equipo argentino de FIFA. Por eso, creo que nosotros entrando a este mundo podemos hacer una linda revolución”, señala Santiago.

“Todo arrancó con YouTube consiguiendo suscriptores, luego activamos la cuenta de Instagram y esto comenzó a generar un crecimiento al principio lento y hoy en día más orgánico. Algunos de estos impactos fueron y son el poder informar a la gente, hacerla reír, pensar y que hable de los temas que comentamos en nuestros contenidos”, cuenta Manuel.

Los Martínez Miraglia animan a romper las barreras y a insertarse en el mundo de las plataformas audiovisuales. Fueron referencia para, por ejemplo, Tomás Olivola, quien también tiene distrofia muscular. Tomás los contactó a través de las redes sociales para consultarles cómo editan, graban y producen sus contenidos y al poco tiempo empezó con su canal en YouTube sobre fútbol: Olivola Tomás, El Notideport. “Los videos de SMC Cracks me incentivaron a pensar y crear mi canal de YouTube. Me inspiraron para recuperar mis ganas de hacer proyectos. Los conocí a través de Instagram buscando algo relacionado con el deporte y la discapacidad, les mandé un mensaje e intercambiamos buena onda, hablamos de nuestra vida y del amor que tenemos por el fútbol. Quería estar en contacto porque pasamos por las mismas situaciones de la lucha diaria y también para aprender de ellos y mejorar mi material”, relata Olivola. “Me impactó cómo cuentan anécdotas de una manera muy graciosa; me pareció interesante cómo llegaban al público, con simpleza, haciendo hincapié en lo lúdico”, cierra.

La accesibilidad en los comandos y en los juegos es uno de los temas que se desarrollan en los videos de SMC Cracks (Imagen: gentileza SMC Cracks)

Videojuegos accesibles

En su video ACCESIBILIDAD en VIDEOJUEGOS ARGENTINA | DISCAPACIDAD en YouTube, los hermanos Martínez Miraglia apelan al humor para dejar en evidencia las falencias que encuentran en los videojuegos, brindan información al respecto y resaltan los puntos a mejorar. “En el mundo en general no hay accesibilidad en los videojuegos, no porque los desarrolladores sean malas personas, sino porque no se les pasa por la cabeza hacerlos accesibles desde cero. En los Estados Unidos están los controles accesibles de Microsoft o de Xbox; por su alto costo es difícil que llegue a nuestro país pero, nosotros pensamos que se pueden hacer accesibles, lo más que se pueda, teniendo en cuenta todas las discapacidades que existen, aunque no se puedan adaptar para todas”, afirma Santiago.

Entre los ítems que apuntan, está que los subtítulos se vean mejor y tener más modos de juegos “que sean más fáciles, para presionar menos botones”, dice Manuel.

SMC Cracks tiene objetivo visibilizar a las personas con discapacidad y derribar barreras en el mundo del gaming (Imagen: SMC Cracks)

Los hermanos utilizan como apoyo el Voice Attack (una herramienta que permite activar comandos de la computadora mediante la voz) y el mapeo de botones del joystick según la comodidad de cada uno en los juegos que lo permitan. Actualmente la mayoría de los videojuegos viene con un menú de accesibilidad que incluye distintos tipos de discapacidades. Uno de los más accesibles de la industria, por la cantidad de opciones configurables, es The Last of Us 1 Remake para PS5, que próximamente saldrá a la venta para PC. Este es el tipo de información que se puede aprender siguiendo a SMC Cracks. Además, desde 2021, ellos están en contacto con Miguel Salazar Rivas y Rita Bolívar, dos venezolanos que llevan adelante un proyecto para la creación de controles accesibles para videojuegos llamado Olympia Gaming. Es un tema en el que hay mucho para hacer y es uno de los puntos fuertes de los contenidos de los Martínez Miraglia.

Para la creación de sus videos, Santiago y Manuel cuentan principalmente con la asistencia de sus acompañantes terapéuticos, además del apoyo constante de sus padres, su familia y amigos y un equipo que colabora con la difusión en las redes. “Hasta ahora no me había cruzado con personas dentro del gaming que además de mostrar sus gustos, informen a su público sobre temas tan importantes y poco tratados. También esto hace que otras personas que no tenían representación en el ambiente se sientan identificadas con ellos, creo que psicológicamente ayuda muchísimo”, destaca Rocío, creadora de contenidos, streamer, amiga y moderadora de los Martínez en Twitch, quien tiene fibromialgia (una enfermedad crónica).

Los Cracks aspiran a ser referentes en lo que hacen. Su objetivo es “lograr hacer del mundo un lugar mejor”. “Y no es una frase hecha, de verdad lo creemos y nos lo demuestran muchas personas día a día en pequeñas o grandes acciones”, expresa Manuel.

Y cierra Santiago: “Cuando empezamos con SMC Cracks nunca nos hubiéramos imaginado todas las cosas que nos pasarían, pero todas sucedieron porque nos pusimos a trabajar y a confiar en nosotros mismos. Lo desconocido puede dar miedo, pero la única forma de vencerlo es superando nuestros límites. La vida es una sola, hay que vivirla y nunca quedarse con las ganas”.

