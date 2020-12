La reacción de la reina Máxima por un comentario grosero en una reunión por Zoom

El rey Guillermo y la reina Máxima, de la familia real holandesa (AFP)

La reina Máxima de Holanda vivió un momento de completo desconcierto ante un comentario grosero durante una videollamada realizada con 100 mujeres emprendedoras a través de la aplicación Zoom. Ante esa situación más que incómoda, la reacción de la monarca se viralizó en cuestión de segundos.

En el video, aparece en primer plano a la esposa de Guillermo de Holanda, de 49 años, esperando a que la reunión dé comienzo y se puede ver la impagable reacción cuando escuchar el desafortunado comentario de una de las participantes.

En primer lugar, comienza hablando el moderador dando la bienvenida a Máxima donde le agradece su presencia. La videollamada por Zoom se inicia con total normalidad, pero de repente se escucha una voz que es escuchada por todos, incluida por la reina Máxima, que dice: “Kan het beter beeld worden? Of is het dit kutbeeld?”, que traducido al español quiere decir: “La imagen ¿va a ser mejor o va a ser esta imagen apestosa?”. La expresión holandesa “kut” no se suele utilizar en público ya que considerada es vulgar y de mala educación.





Máxima de Holanda por un insulto vía Zoom





La reacción de la reina de Holanda es inmediata. En el preciso instante en el que escucha esa frase, abre los ojos incrédula ante lo que acaba de escuchar, y mira con sorpresa hacia los lados, donde se encuentran sus asistentes. La expresión de su rostro lo dice todo. Está completamente desconcertada.

El moderador es otra de las personas que se siente muy avergonzado ante la situación y trata de disculparse con Máxima de Holanda. “¿Disculpe?”, dice en primer lugar, luego aclarar rápidamente: “Esto no ha sucedido en esta habitación. No sé lo que ha pasado. Alguien no tiene una imagen nítida, supongo…”.

Tras esos minutos impensables, Máxima de Holanda termina sonriendo incómoda y responde: “Tengo que decir que no sé qué hacer. Perdóneme”.

Por el momento, no ha salido a la luz la persona que hizo ese comentario.





Video Máxima de Holanda





En 2014 Máxima vivió otra situación nada agradable. En medio de la celebración del Día del Rey, en conmemoración al 47 cumpleaños de Guillermo, el alcalde de Amstelveen -población cercana a Amsterdam-, Fred de Graaf, le tocó el trasero a la reina delante de miles de personas. Unas imágenes que no tardaron tampoco en hacerse virales por todo el mundo.

En el grabación se puede apreciar como la mano de De Graaf va bajando debajo de la espalda y hasta hace un recorrido por el trasero de Máxima. Además, en el video se puede ver cómo un hombre grita: “Está tocando su trasero”.

Después de lo sucedido, el alcalde declaró que: “No me acuerdo y de ninguna manera lo hubiera hecho de forma consciente. Sé muy bien que esto no está bien”. También expresó que la perspectiva de la cámara no permitía ver bien la realidad.

