Laszlo Kovacs no descarta convertirse en padre este 2023: “La cigüeña está rondando”

Laszlo Kovacs habló de la posibilidad de tener un bebé con su esposa Mili Asalde, con quien se casó en julio del 2022 tras haber formalizado su relación en medio de la pandemia por la Covid-19. El actor expresó sus deseos y preocupaciones de convertirse en padre por primera vez durante una entrevista con un medio local.

Como se recuerda, ambas figuras se dieron el tan ansiado ‘Sí, acepto’ en una ceremonia íntima, en un lujoso hotel del distrito de San Isidro. Desde entonces, el artista nacional que le da vida a ‘Tito’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ no ha dejado de presumir en redes sociales el amor que siente por su pareja y se han mostrado muy enamorados.

Laszlo Kovacs reveló que ha podido conversar con Mili Asalde sobre el embarazo. Si bien, concebir a su primer hijo es algo que lo llena de mucha ilusión, el actor aclaró que no es un tema que lo inquiete, pues quiere ir con calma y disfrutar de una nueva luna de miel.

“La cigüeña está rondando, pero vamos con calma. Un bebé es el más claro ejemplo de cómo uno ve el futuro con optimismo, a veces uno cree que las cosas están mal en el mundo y que por eso no se debería traer un bebé, pero siempre será bienvenido una nueva vida”, dijo a Trome.

“Será lo que Dios quiera, no es algo que nos desespere o nos quite el sueño. Estamos tranquilos, felices y asentándonos con nuestro matrimonio. Aún tenemos una luna de miel pendiente, pero quién sabe y en la luna de miel se dé (el embarazo de su esposa)”, agregó.

En otro momento, Laszlo Kovacs contó que planea viajar a Europa con su esposa para visitar a su familia y disfrutar de unas vacaciones. Incluso, dicho viaje formaría parte de la luna de miel. “Queremos visitar a mi familia en Hungría, tenemos amistades en España, así que planeamos viajar para fines de marzo. Nos daremos una escapadita y también viajaremos al norte para visitar a la familia de mi esposa”.

¿Cómo se conocieron?

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009, cuando el actor nacional formaba parte de las giras de Al Fondo Hay Sitio, que en ese entonces había estrenado su primera temporada. Después de presentarse en Chiclayo, decidió divertirse con Erick Elera (Joel Gonzales) en una discoteca de la localidad. Allí fue donde se vieron por primera vez.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.

Kovacs agregó que la actitud desafiante de su ahora esposa fue lo que más le atrajo, ya que ella nunca permitió que él se acercara más de lo permitido si es que no era para una relación seria. “Le dije que se aprovechara de mí, que estaba dispuesto. Y ella siempre ha dicho ‘no, ahí nomás’. Esto ha terminado por realmente enamorarme”, sostuvo.

