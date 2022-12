Walter Ayala denuncia a la Fiscalía de “maltrato psicológico” por allanamientos y detenciones en caso de ascensos de las FF AA y la Policía

| Imagen: Canal N

El exministro de Defensa, Walter Ayala, acusó al Ministerio Público de ejercer un “maltrato psicológico” por los allanamientos y las detenciones que realizaron ayer en el marco de la investigación por los presuntos sobornos que se habrían dado en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado.

“Son oficiales que tienen más de 30 años de trayectoria. ¿Qué necesidad de capturarlos, humillarlos, enmarrocarlos y llevarlos como animales y encerrarlos para arrancarles una declaración al miedo? El fin no justifica los medios. Acá se está deteniendo para recién investigar”, expresó a RPP Noticias. De otro lado, Ayala criticó que las diligencias fiscales lo hagan después de un año y medio.

“No quiero pensar que esto sea una persecución política”, indicó. En esa línea, el ex titular de la cartera de Defensa volvió a ratificar su inocencia y negó que sea parte de alguna organización criminal que cobró cupos a militares y policías para que pudieran ascender de grado.

Te puede interesar: Generales PNP Javier Gallardo y Pedro Villanueva no aparecieron durante allanamiento de sus viviendas por la Fiscalía

“Me da pena que el Ministerio Público haga conjeturas tan débiles porque yo fui ministro de Defensa, quien debe responder es el titular del Interior, no yo. Como siempre he dicho, llego al gobierno fue por una invitación del presidente Castillo porque soy un jurista conocido y estuve hasta el 14 de noviembre del 2021, de ahí nunca más he tenido algún cargo (...) Niego categóricamente que pertenezca a una organización criminal”, sostuvo.

Allanan vivienda de exministro Walter Ayala.

Ayala volvió a reiterar su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por los ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“No me arrepiento, pero no pensé que iba a darse mucho maltrato a la persona. Me siento maltratado porque cuando ingresé como ministro pensé en renunciar a los dos, tres días porque había una prensa feroz y pienso que eso está mal. Soy inocente, no soy ladrón. He manejado millones de soles y no he robado ningún sol, nunca he tenido una denuncia por corrupción”, añadió.

La Ruta del Dinero

La Fiscalía solicitó la detención del excomandante general de la Policía, Javier Gallardo, otros cuatro generales, un suboficial y dos empresarios implicados en el caso ascensos irregulares en la PNP.

Según la investigación del Ministerio Público, Gallardo, quien fue designado en el cargo por el expresidente Castillo, habría cobrado hasta 40 mil dólares a los oficiales Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López.

Según la Fiscalía, los generales PNP investigados habrían abonado jugosas coimas para obtener el grado. (El Comercio)

Por los testimonios de colaboradores eficaces, documentación incautada y registros de comunicaciones, la Fiscalía determinó que nueve coroneles PNP abonaron hasta 40 mil dólares para lograr el grado de general.

Te puede interesar: Ministro de Defensa Jorge Chávez: “Pagar por ascensos en FF.AA. y PNP es imperdonable”

Para el Ministerio Público, todo empezó con el nombramiento de Gallardo como comandante general de la PNP. A cambio, de acuerdo a las sospechas fiscales, este informaría a Castillo sobre cualquier acción relacionada con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y otros personajes de su entorno como el exministro Juan Silva.

Conforme la resolución judicial que dispuso la detención de los investigados, Gallardo habría accedido a las demandas del expresidente, quien le dio libertad de proponer a los oficiales que aspiraban al grado de general.

La Fiscalía tiene la certeza que el exmandatario, al tanto de todo, estuvo de acuerdo con este esquema irregular. El brigadier PNP Jorge Tarrillo Gálvez, hombre de confianza de Castillo y su seguridad personal, se habría encargado de reclutar a los oficiales que estuvieron dispuestos a pagar por el ascenso.

Javier Gallardo, Comandante General de la Policía Nacional del Perú

En tanto, para la Fiscalía, Gallardo habría recurrido a dos empresarios amigos, proveedores de la PNP, Óscar Monge y Luis Tuesta Ramón, para buscar a oficiales dispuestos a pagar por el grado de general.

Pese a que ya era de conocimiento público este supuesto pago de irregularidades por los ascensos, Castillo y Gallardo ascendieron a Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López, entre otros.

De estos nueve casos, el juez Jorge Pillaca Valdez dispuso detención para los primeros cuatro. Los otros cinco se encuentran bajo investigación y no se descarta que se pueda pedir alguna medida coercitiva en su contra.