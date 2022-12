Guillermo Bermejo a Dina Boluarte: “Si no encuentra asilo político va a terminar presa”

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

El congresista Guillermo Bermejo volvió a referirse sobre Dina Boluarte y le recomendó dejar el cargo de presidenta tras las diversas manifestaciones que se han suscitado al interior del país. El parlamentario indicó que de no dar ese paso, podría terminar en la cárcel.

“Dina Boluarte tiene que renunciar, nosotros no podemos pasar por alto los niveles de asesinatos que hay en el Perú […] Si no encuentra asilo político pronto, va a terminar presa y lo sabe, porque nadie va a pasar por alto lo que ha sucedido”, expresó para radio Exitosa.

Durante la entrevista, Bermejo señaló que las muertes que se registraron a causa de las manifestaciones fueron por el uso de proyectiles por parte de la Policía Nacional del Perú y que ellos son los responsables de estos decesos.

“No han muerto por un accidente esta gente, nuestros hermanos en el interior del país han muerto asesinados a balazos por la Policía y el Ejército. Tarde o temprano, cuando este país vuelva a tener un régimen democrático, van a tener que pagar todos los autores intelectuales, políticos y materiales”, precisó.

En esa línea, pidió “por el bien del país” que la mandataria renuncie, ya que el Perú “no soporta” atravesar más tiempo por la cantidad de movilizaciones que se desarrollan a nivel nacional.

Por otro lado, Guillermo Bermejo expresó que la mandataria Boluarte ha manifestado que no es posible realizar la Asamblea Constituyente y criticó que no haya tenido esa misma posición cuando postuló a las elecciones generales junto al exmandatario Pedro Castillo.

“La señora Boluarte, que hizo campaña con nosotros, sale hace dos días y dice que no, que la Asamblea Constituyente es imposible, ¿por qué no dijo eso la señora Boluarte cuando postuló con nosotros? […] Es la típica política tradicional arribista que utiliza un espacio político para treparse”, afirmó en Exitosa.

Contra Perú Libre

El congresista Carlos Anderson habló sobre la posición que tomó Perú Libre sobre el rechazo al proyecto de ley que buscaba un adelanto de elecciones tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.

“Aquí hay hasta tres discursos, no quieren irse, Perú Libre y sus satélites no quieren irse. Por el otro lado los señores de la derecha por un tema principista dicen por qué me voy a ir si Pedro Castillo es un sinvergüenza. No leen la política real”, indicó.

Sobre los ministros renunciantes al gabinete de Dina Boluarte, sostuvo:

“Parte del error de este gabinete es que es demasiado técnico y poco político porque hay que tener los nervios asentados para contener una situación difícil, si vas a creer que asumes como ministro y no prever que iba a ver este caos, porque esto se veía venir, entonces no estás para estar en el cargo. Boluarte es una presidenta débil y yo se lo dije; ella tenía que reconocer ello y tomar el toro por las astas, no permitir que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno”, concluyó.

