Omar Bolaños mantiene una sólida relación con Fátima Segovia: “Estoy súper orgulloso de ella”

Omar Bolaños habló sobre su relación con Fátima Segovia.

Omar Bolaños rompió su silencio por primera vez y se animó a hablar sobre su romance con Fátima Segovia, quien es considerada una de las mujeres más sexys del Perú. El joven empresario tiene 10 años de relación con la modelo, donde del fruto de su amor nacieron dos pequeñas.

Él ahora busca consolidarse en el mundo de la música, por lo que ya viene trabajando con dos productores sus primeras canciones, las cuales se encuentran pronto a estrenarse.

Asimismo, en este camino a convertirse en todo un artista, señaló que no le molesta ni le incomoda ser reconocido en las redes sociales por ser el esposo de Fátima Segovia, pues considera que es un privilegio ser la pareja de una de las mujeres más deseadas del Perú.

“Claro que sí, por ahora soy conocido solo por eso, y bueno por mi marca de ropa, es por ello que quiero demostrarle al mundo mi talento, para poder de esta forma ganarme un nombre propio, por mi talento, por mi música. No me molesta tampoco que me conozcan por ser el esposo de Fátima. Es más para mí es un privilegio, Fátima Segovia es la mujer más sexy y más hermosa del Perú”, dijo en un inicio.

Omar Bolaños también aprovechó la entrevista con Infobae para destacar el rol de madre de Fátima Segovia, a quien considera una de las mejores, por lo que solo siente admiración por ella.

“Es la mejor madre del mundo con nuestros tres hijos, es una mujer increíble por dentro y por fuera, la admiro muchísimo y la amo mucho, así que todo bien. Estoy súper orgulloso de ella y de la familia que tenemos. Ella y mis hijos lo son todo para mí, son mi motivo. Los amo. Son mi todo”, añadió.

De otro lado, el empresario reveló cómo reaccionó la exactriz cómica al enterarse que se iba a dedicar de lleno al mundo de la música, una de sus pasiones desde muy chico.

Omar Bolaños, esposo de Fátima Segovia. (Instagram)

Según Omar Bolaños, Fátima Segovia ya intuía que entre sus planes se encontraba ser cantante, esto debido a los años de relación que tienen, y es que lo conoce demasiado bien.

“Me apoyó en todo momento, igual ya se lo esperaba, ya que me conoce demasiado, imagínate, tenemos casi 10 años de relación, es más se sabe mi canción al derecho y al revés le encanta, siempre la escuchamos en el carro y cantamos, me gusta que se sienta orgullosa de mi talento. Es un plus para mí, pero igual la música es un proyecto muy mío, ella está enfocada en sus empresas, en sus proyectos y yo en los míos, pero ambos nos apoyamos en todo, somos un equipo, sentenció.

