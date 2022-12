Super Junior en Perú: Cómo nominar tus entradas para su concierto en el 2023

Super Junior regresará a Lima por tercera vez. Su último concierto en la capital se realizó en el 2018.

La espera terminó. Super Junior llegará al Perú para realizar un gran concierto el próximo 11 de febrero en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima. Nuestro país ha sido considerado uno de los países de Latinoamérica para ser parte de su gira ‘Super show 9: Road’.

La agrupación surcoreana, integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook, cantará los mejores éxitos de su décimo primer álbum llamado ‘The Road: Keep on going Vol. 1′ para el deleite de todos sus fanáticos peruanos.

Las entradas generales para ir al concierto del grupo coreano ya están disponibles en la página web de Teleticket, pero de acuerdo a la empresa distribuidora, luego de comprar tus e-Ticket (tickets virtuales) las tienes que nominar a partir del 2 de febrero del 2023.

Todas las personas que adquieran entradas para el concierto de Super Junior en Lima deberán nominar sus entradas, es decir, registrar su nombre, apellidos y el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Podrás nominar tus tickets desde el 2 al 10 de febrero del 2023. Luego del proceso de nominación podrás descargarlas. Es necesario llevar tu entrada nominada, ya sea impreso o en tu celular, para poder ingresar al evento. Así como no olvidar mostrar tu DNI en físico.

Tienes que tener mucho cuidado al momento de ingresar tus datos porque solo se puede nominar tu entrada una sola vez, sin excepciones. Es preferible que lo hagas cuando esté tranquilo y sin sufrir ninguna interrupción.

¿Cuándo podré descargar mi entrada nominada?

Podrás descargar tu e-ticket después de realizar tu nominación, es decir, a partir del 2 de febrero del 2023, fecha habilitada para la descarga. Aquí te damos el paso a paso de como hacer el proceso de nominación.

Pasos para nominar tus e-tickets

Paso 1: Ingresa a la página de Teleticket, coloca tu usuario y contraseña: https://teleticket.com.pe/

Paso 2: Una vez dentro de la página, ve a la opción “Compras & E-Tickets”, haz clic y selecciona la opción “E-Tickets”.

Paso 3: Te saldrán todos los tickets adquiridos a través de Teleticket y cada uno te mostrará dos opciones. Selecciona el casillero que dice “Nominar”.

Paso 4: Se abrirá una pequeña ventana donde deberás ingresar el númerto de tu DNI y nombre completo del dueño de la entrada. La información no puede tener errores, ya que al momento de ingresar al concierto, te pedirán el DNI y corroborarán los datos. Estos deben de coincidir.

Paso 5: Selecciona el casillero de términos y condiciones y haz clic en “Aceptar”.

Paso 6: Una vez registrado, la página te mostrará un aviso que confirma la acción. Deberás hacer click en “Volver a E.Tickets”.

Paso 7: Volverás a la zona donde salen todas las entradas que has adquirido; sin embargo, aquella que nominaste solo te mostrará la opción de descarga, mientras que las otras seguirán teniendo “Nominar” como opción. Descarga la que desees y listo.

Datos importantes:

- Solo podrás nominar tus e-tickets hasta las 23:59 horas del 10 de febrero del 2023.

- Los tickets se podrán nominar solo una vez sin excepciones. Hazlo con mucha paciencia.

- El día del evento es indispensable que presentes tu DNI y el e-ticket para ingresar.

- Si eres extranjero, coloca los 8 primeros dígitos (no letras) de tu documento de identidad al momento de nominar tu entrada.

- La nominación será obligatoria para ingresar a dicho evento.

Preventa agotada

La preventa para el concierto de Super Junior en el Estadio San Marcos inició a partir de las 10:00 horas del sábado 3 de diciembre, exclusiva para clientes del Banco Interbank. En esta etapa hubo un 15% de descuento. En menos de una hora, los fanáticos arrasaron con las entradas disponibles.

Venta general

Debido a la gran acogida del público, la productora Masterlive habilitó la venta general de entradas para este sábado 3 de diciembre. Dichos tickets tendrán que ser nominados, a fin de evitar casos de suplantación y estafa. Y de acuero a la promotora aún están a la venta el 50% de entradas.

Precio de las entradas

El precio oficial de las entradas para el concierto de Super Junior en Perú varía según las zonas del Estadio San Marcos.

En preventa (AGOTADO)

Platinum izquierdo: S/390

Platinum derecho: S/390

VIP: S/280

Preferencial: S/140

Venta general

Platinum izquierdo: S/460

Platinum derecho: S/460

VIP: S/330

Preferencial: S/165

