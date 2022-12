Paciente oncológica sufre la cancelación de dos operaciones por falta de materiales en el Hospital Regional de Trujillo

La familiar de la paciente reclamó el maltrato por parte del personal médico y pidió una atención más humana a la junta médica.

Momentos de preocupación vive una familia que está a la espera de que una joven sea operada en el Hospital Regional de Trujillo. Se trata de la segunda vez que la paciente es retirada de la sala de operaciones cuando está a punto de ser atendida. Con lágrimas en los ojos y voz desconsolada, la tía de la menor reveló que tras varios días de ayuno y pruebas, se le comunicó de manera repentina la decisión que afecta la salud de la paciente.

“Quiero hacer una denuncia contra el personal del hospital”, dijo la familiar identificada como Rachell Coronado a través de un video publicado en su cuenta Tik Tok. “Se vienen cometiendo diferentes tipos de atropellos contra mi sobrina. Hace un mes fue diagnosticada para que la operen y le unan el intestino; sin embargo, cuando estuvo cuatro días hospitalizada a última hora me dijeron que lamentablemente no se iba a poder operar porque faltaba un examen médico”, agregó.

Luego de superar el impasse, la paciente fue sometida a cuatro días de ayunas, pero estando en la sala de operación informaron, una vez más, que el procedimiento no podría realizarse. “Mi sobrina está sumamente mal, la acaban de sacar de la sala de operación por segunda vez. El día lunes la han vuelto a hospitalizar para unirle el intestino y ahora nos dicen que no pueden operar porque no están los instrumentos, no están las grapas, la grapadora que nosotros hemos tenido el día de hoy en la mañana”, reveló la familiar.

Durante los días que ha estado a la espera de la intervención, la paciente ha pasado malos momentos. “La someten a todos los tratamientos, la matan de hambre, le hacen enemas, le hacen todos los exámenes para que ella sea operada y, sin embargo, nos dicen que ahora no la operan porque ya no está el material”, dijo indignada a través de las redes sociales con la esperanza de que alguna autoridad del centro de salud tome cartas en el asunto.

Rachell Coronado denunció maltratos a su sobrina en el Hospital Regional de Trujillo.

“No es justo. Mi sobrina es una paciente oncológica, ella está diagnosticada con cáncer. Un día más para ella es un día menos. Necesita hacerse sus tratamientos y ahora es la segunda vez que no la van a operar. Mi sobrina está sumamente mal. No quería hacer esta denuncia por respeto a ella y su salud, pero es un atropello, pero está mal, delicada, la tienen haciendo ayunas, hace dos meses está esta operación programada. Necesita hacerse una operación para someterse a radioterapias, quimioterapias”, se oye decir a la mujer en el video difundido.

Paciente piden ayuda

Hace dos semanas, el Hospital Regional de Trujillo fue epicentro de un hecho impactante. Un padre de familia acompañado de sus compañeros del volante realizó una caminata hasta el centro de salud pidiendo a los médicos de este nosocomio y autoridades regionales el pronto traslado de su pequeño hijo de 7 años diagnosticado con tumor cerebral al INEN de Lima.

Royner Quiroz estuvo acompañado de sus compañeros del volante en una caminata en la avenida Mansiche pidiendo atención para el pequeño de inicial L.A.Q. que fue diagnosticado con un tumor cerebral. Los padres se dieron cuenta que algo no andaba bien luego de que al menor se le paralizara la mitad del cuerpo, lamentablemente los médicos de este nosocomio no le dan esperanzas de vida.

SEGUIR LEYENDO