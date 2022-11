La triste despedida de la novia de Nicolás Santa Gadea, uno de los bomberos fallecidos en la tragedia de Latam

El doloroso adiós de la novia de Nicolás Santa Gadea, uno de los bomberos fallecidos

La tarde del viernes 18 de noviembre fue un día trágico para los bomberos en el Perú. Nicolás Santa Gadea y Angel Torres fallecieron en el trágico accidente del vuelo de Latam en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Ambos integrantes voluntarios del Cuerpo General de los hombres de rojo fallecieron instantáneamente y sus familiares, amigos y conocidos expresaron su dolor a través de las redes sociales.

Precisamente, la pareja de Nicolás Santa Gadea le dedicó unas emotivas palabras tras la sorpresiva muerte del también hincha del club Sport Boys en la pista de aterrizaje del terminal aéreo peruano.

“Perder a tu primer amor no era algo que creí que me pasaría ni aquí ni en mil vidas más. Mi Nico, nos conocemos desde hace tanto, no imaginas el dolor que me da pensar que no te volveré a ver. Fuiste tanto para mi estos 7 años que Dios me permitió vivir contigo siendo amigos, conocidos, enamorados, ex, exs que salen, exs a punto de volver jajaja ya a estas alturas, lo unico que lográbamos responder a la pregunta ¿qué son? era “no estamos, pero somos personas que se aman y que hoy por hoy el amor está intacto”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Siempre me hablabas de tu pasión por ayudar a los demás y poner la vida de otros por encima de la tuya y eso te hace increíble, eres un angelito que la vida me prestó y que tuvo que regresar. Reímos, lloramos, renegamos y aprendimos del otro, que otra cosa podría haber pedido? nada, para mí es más que suficiente el haber podido tenerte en mi vida. Verte crecer y convertirte de adolescente a hombre fue hermoso, siempre fuiste loco jaja. El lugar que te ganaste en mi familia no te lo quita nadie y el lugar que me dio la tuya lo cuidaré con mucho amor, Alaska nunca sabrá por qué no volvió a verte y para mi aun es irreal, pero estaremos bien, fuimos amadas por ti y no hay regalo más lindo que puedas dejarme que eso”.

“Gracias por los recuerdos que me dejas, todo lo vivido lo tendré siempre, gracias por tus amistades que en algún momento me presentaste y que los tendré siempre cerca, no lo dudes. No hay forma que pueda despedirme, espero tener fuerzas algún día para hacerlo. Te voy a extrañar mucho, te amo y te voy a recordar toda mi vida, mi orejón. Aparece en cada sunset por favor, que se que era lo que últimamente te gustaba más. Vuela alto”, recalcó la joven, quien compartió imágenes con el bombero fallecido.

Los restos de Nicolás Santa Gadea fueron sepultados la tarde del domingo en un cementerio del Callao en medio de dolorosas escenas de sus familiares y compañeros de la Compañía de Bomberos Garibaldi 7, estación a la que pertenecía desde que se convirtió en hombre de rojo al igual que su padre.

Investigaciones

La sorpresiva muerte de Nicolás y Andrés, además de otro bombero que ahora se debate entre la vida y la muerte, está siendo investigado por la Fiscalía del Callao y en las últimas horas se ha conocido, por declaraciones de la representante de Lima Airport Partners, Rocío Espinoza, que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) sabía del ejercicio que se iba a realizar, luego que esta institución negara que los bomberos aeronáuticos no tuvieron autorización.

“Nosotros teníamos todas las autorizaciones necesarias. Tenemos correos y audios que serán entregados en la investigación. Desde el día anterior se comienzan a hacer las coordinaciones y Corpac nos establece una ventana de tiempo”, precisó la gerenta en conversación con Punto Final.

El día sábado, el presidente de su directorio, Jorge Salinas, aseguró que no había autorización alguna para realizar el simulacro en la zona donde se produjo el impacto entre la aeronave y las unidades móviles de los bomberos.

“No hemos autorizado ejercicios sabiendo que un avión estaba despegando, no tendría ningún sentido hacerlo. Es más, se ha verificado y nosotros no tenemos ninguna autorización”, dijo Salinas.

En tanto, la Comisión encargada de la investigación del MTC indicó que se han enviado a Francia la caja negra del avión para conocer todos los detalles de este fatal accidente.

